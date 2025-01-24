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Природный суперфуд: как спирулина помогает вашему организму

2:26
Здоровье

Спирулина — это уникальная сине-зелёная водоросль, принадлежащая к классу фотосинтетических цианобактерий. Впервые её обнаружили в XVIII веке, но настоящую популярность она приобрела в последние годы благодаря своим исключительным свойствам.

Спирулина
Фото: https://www.freepik.com
Спирулина

Уникальный состав спирулины

В основе полезных свойств спирулины лежит её богатый биохимический состав:

  • Содержит 60 % чистого белка, включая 8 незаменимых аминокислот.
  • Богата жирными кислотами, такими как омега-6, которая улучшает репродуктивную функцию и снижает воспалительные процессы.
  • Включает витамины группы В, фтонутриенты, железо, медь, марганец и калий.
  • Имеет высокое содержание бета-каротина, который в несколько раз превосходит его уровень в моркови и тыкве.
  • Превосходит орехи, бобовые и зелёные овощи по питательной ценности.

Полезные свойства спирулины

Спирулина оказывает положительное влияние на многие системы организма:

  • Полностью удовлетворяет потребности организма в белке.
  • Уменьшает рост опухолей.
  • Снижает проявления аллергии: зуда и чихания.
  • Регулирует аппетит и ускоряет обменные процессы.
  • Снижает уровень холестерина и поддерживает нормальный уровень сахара.
  • Очищает организм от токсинов благодаря хлорофиллу.
  • Нормализует работу ЖКТ и микрофлору кишечника благодаря пищевым волокнам.
  • Стимулирует регенерацию клеток и замедляет процессы старения.

Укрепление иммунитета и борьба со стрессом

В составе спирулины содержатся фикоцианин и гамма-линоленовая кислота, которые являются мощными иммуномодуляторами. Это позволяет:

  • Укреплять иммунитет.
  • Защищать организм от вирусов.
  • Повышать стрессоустойчивость.
  • Поддерживать состояние бодрости и лёгкости.

Как употреблять спирулину

Самый удобный способ приёма спирулины — таблетированная форма. Её легко брать с собой и принимать в нужный момент, что делает добавку идеальной для ежедневного использования.

Помните: спирулина — это не лекарственное средство, а биологически активная добавка. Перед началом приёма рекомендуется проконсультироваться с врачом.

Уточнения

Суперпища или "суперфуд" (англ. superfood) — маркетинговый термин, обозначающий продукты питания, которые преподносятся рекламой как приносящие пользу здоровью в результате их особых свойств.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Специалист Симанкова Татьяна
Занимается профилактикой, наблюдением, диагностикой и лечением заболеваний всех внутренних органов пациентов, в том числе ветрянки, простуды, ОРЗ и ОРВИ, скарлатины, кори, краснухи, бронхита, пищевого отравления и т.д.
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