Природный суперфуд: как спирулина помогает вашему организму

Спирулина — это уникальная сине-зелёная водоросль, принадлежащая к классу фотосинтетических цианобактерий. Впервые её обнаружили в XVIII веке, но настоящую популярность она приобрела в последние годы благодаря своим исключительным свойствам.
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Спирулина
Уникальный состав спирулины
В основе полезных свойств спирулины лежит её богатый биохимический состав:
Содержит 60 % чистого белка, включая 8 незаменимых аминокислот.
Богата жирными кислотами, такими как омега-6, которая улучшает репродуктивную функцию и снижает воспалительные процессы.
Включает витамины группы В, фтонутриенты, железо, медь, марганец и калий.
Имеет высокое содержание бета-каротина, который в несколько раз превосходит его уровень в моркови и тыкве.
Превосходит орехи, бобовые и зелёные овощи по питательной ценности.
Полезные свойства спирулины
Спирулина оказывает положительное влияние на многие системы организма:
Полностью удовлетворяет потребности организма в белке.
Уменьшает рост опухолей.
Снижает проявления аллергии: зуда и чихания.
Регулирует аппетит и ускоряет обменные процессы.
Снижает уровень холестерина и поддерживает нормальный уровень сахара.
Очищает организм от токсинов благодаря хлорофиллу.
Нормализует работу ЖКТ и микрофлору кишечника благодаря пищевым волокнам.
Стимулирует регенерацию клеток и замедляет процессы старения.
Укрепление иммунитета и борьба со стрессом
В составе спирулины содержатся фикоцианин и гамма-линоленовая кислота, которые являются мощными иммуномодуляторами. Это позволяет:
Укреплять иммунитет.
Защищать организм от вирусов.
Повышать стрессоустойчивость.
Поддерживать состояние бодрости и лёгкости.
Как употреблять спирулину
Самый удобный способ приёма спирулины — таблетированная форма. Её легко брать с собой и принимать в нужный момент, что делает добавку идеальной для ежедневного использования.
Помните: спирулина — это не лекарственное средство, а биологически активная добавка. Перед началом приёма рекомендуется проконсультироваться с врачом.
Уточнения
Суперпища или "суперфуд" (англ. superfood) — маркетинговый термин, обозначающий продукты питания, которые преподносятся рекламой как приносящие пользу здоровью в результате их особых свойств.
Занимается профилактикой, наблюдением, диагностикой и лечением заболеваний всех внутренних органов пациентов, в том числе ветрянки, простуды, ОРЗ и ОРВИ, скарлатины, кори, краснухи, бронхита, пищевого отравления и т.д.