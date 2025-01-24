Природный суперфуд: как спирулина помогает вашему организму

2:26 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Спирулина — это уникальная сине-зелёная водоросль, принадлежащая к классу фотосинтетических цианобактерий. Впервые её обнаружили в XVIII веке, но настоящую популярность она приобрела в последние годы благодаря своим исключительным свойствам.

Фото: https://www.freepik.com Спирулина

Уникальный состав спирулины

В основе полезных свойств спирулины лежит её богатый биохимический состав:

Содержит 60 % чистого белка, включая 8 незаменимых аминокислот.

Богата жирными кислотами, такими как омега-6, которая улучшает репродуктивную функцию и снижает воспалительные процессы.

Включает витамины группы В, фтонутриенты, железо, медь, марганец и калий.

Имеет высокое содержание бета-каротина, который в несколько раз превосходит его уровень в моркови и тыкве.

Превосходит орехи, бобовые и зелёные овощи по питательной ценности.

Полезные свойства спирулины

Спирулина оказывает положительное влияние на многие системы организма:

Полностью удовлетворяет потребности организма в белке.

Уменьшает рост опухолей.

Снижает проявления аллергии: зуда и чихания.

Регулирует аппетит и ускоряет обменные процессы.

Снижает уровень холестерина и поддерживает нормальный уровень сахара.

Очищает организм от токсинов благодаря хлорофиллу.

Нормализует работу ЖКТ и микрофлору кишечника благодаря пищевым волокнам.

Стимулирует регенерацию клеток и замедляет процессы старения.

Укрепление иммунитета и борьба со стрессом

В составе спирулины содержатся фикоцианин и гамма-линоленовая кислота, которые являются мощными иммуномодуляторами. Это позволяет:

Укреплять иммунитет.

Защищать организм от вирусов.

Повышать стрессоустойчивость.

Поддерживать состояние бодрости и лёгкости.

Как употреблять спирулину

Самый удобный способ приёма спирулины — таблетированная форма. Её легко брать с собой и принимать в нужный момент, что делает добавку идеальной для ежедневного использования.

Помните: спирулина — это не лекарственное средство, а биологически активная добавка. Перед началом приёма рекомендуется проконсультироваться с врачом.

Уточнения

Суперпища или "суперфуд" (англ. superfood) — маркетинговый термин, обозначающий продукты питания, которые преподносятся рекламой как приносящие пользу здоровью в результате их особых свойств.

