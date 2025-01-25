Беременность и вирусы: какие меры профилактики действительно работают

Беременность — важный период, когда организм женщины становится особенно уязвимым к инфекциям. Ослабленная иммунная система, изменения гормонального фона и повышенная нагрузка на организм увеличивают риск заболеваний, особенно острых респираторных вирусных инфекций (ОРВИ). Эти болезни могут негативно повлиять на здоровье матери и развивающегося ребенка, поэтому их профилактика и своевременное лечение имеют первостепенное значение.

Фото: freepik.com by wavebreakmedia_micro, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Беременная женщина на УЗИ

Основные причины развития ОРВИ

На вероятность заражения влияют следующие факторы:

Сниженный иммунитет.

Гормональные изменения.

Переохлаждение или перегрев.

Несбалансированное питание и дефицит витаминов.

Некачественный сон.

Стрессовые состояния.

Высокие физические нагрузки.

Инфекция передается через

Воздушно-капельный путь.

Контакт с предметами общего пользования.

Личные контакты.

Среди основных возбудителей — вирусы гриппа, парагриппа, аденовирусы, риновирусы и респираторно-синцитиальный вирус (РСВ).

Симптомы вирусных инфекций

Основные признаки заражения

Повышение температуры тела выше 38°С.

Заложенность носа и выделение слизи.

Боль и першение в горле.

Сухой кашель, переходящий в продуктивный.

Слабость, сонливость, переутомление.

Некоторые инфекции проявляются специфически

Парагрипп — осиплость, болезненный сухой кашель.

РСВ — обильный насморк, изматывающий кашель.

Риновирус — заложенность носа, частое чихание.

Аденовирус — увеличение лимфоузлов, боль в горле.

Беременные женщины переносят инфекции сложнее из-за ослабленного иммунитета.

Риски для беременных и плода

ОРВИ могут вызывать

Воспаления и изменения в плаценте.

Замедление развития плода, снижение его активности.

Ранние роды, низкий вес ребенка.

Внутриутробные инфекции, пороки сердца и сосудов.

Усиление токсикоза у матери.

Наиболее опасным считается грипп, особенно в I триместре, когда формируется плацента. Во II и III триместрах инфекция может привести к структурным нарушениям плаценты и осложнениям.

Профилактика ОРВИ

Для защиты от вирусных инфекций беременным рекомендуется:

Избегать посещения мест скопления людей.

Гулять на свежем воздухе.

Проветривать помещения, регулярно делать влажную уборку.

Промывать нос солевыми растворами после прогулок.

Употреблять свежие фрукты и овощи.

Не допускать переохлаждения и перегрева.

Ограничить контакты с больными, использовать маски и оксолиновую мазь.

Принимать витамины и минералы по рекомендации врача.

Поддерживать умеренную физическую активность.

Вакцинация против гриппа — надежный способ профилактики. Ее эффективность достигает 85%. Прививку лучше делать при планировании беременности или после консультации с врачом.

Итог

ОРВИ при беременности требуют серьезного отношения. Простые меры профилактики, сбалансированное питание и своевременная консультация врача помогут защитить здоровье матери и ребенка. Забота о себе сегодня — это залог здоровья в будущем.

Уточнения

Ви́рус (лат. virus) — неклеточный инфекционный агент, который может воспроизводиться только внутри клеток.

