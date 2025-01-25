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Беременность и вирусы: какие меры профилактики действительно работают

Здоровье

Беременность — важный период, когда организм женщины становится особенно уязвимым к инфекциям. Ослабленная иммунная система, изменения гормонального фона и повышенная нагрузка на организм увеличивают риск заболеваний, особенно острых респираторных вирусных инфекций (ОРВИ). Эти болезни могут негативно повлиять на здоровье матери и развивающегося ребенка, поэтому их профилактика и своевременное лечение имеют первостепенное значение.

Беременная женщина на УЗИ
Фото: freepik.com by wavebreakmedia_micro, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Беременная женщина на УЗИ

Основные причины развития ОРВИ

На вероятность заражения влияют следующие факторы:

  • Сниженный иммунитет.
  • Гормональные изменения.
  • Переохлаждение или перегрев.
  • Несбалансированное питание и дефицит витаминов.
  • Некачественный сон.
  • Стрессовые состояния.
  • Высокие физические нагрузки.

Инфекция передается через

  • Воздушно-капельный путь.
  • Контакт с предметами общего пользования.
  • Личные контакты.

Среди основных возбудителей — вирусы гриппа, парагриппа, аденовирусы, риновирусы и респираторно-синцитиальный вирус (РСВ).

Симптомы вирусных инфекций

Основные признаки заражения

  • Повышение температуры тела выше 38°С.
  • Заложенность носа и выделение слизи.
  • Боль и першение в горле.
  • Сухой кашель, переходящий в продуктивный.
  • Слабость, сонливость, переутомление.

Некоторые инфекции проявляются специфически

  • Парагрипп — осиплость, болезненный сухой кашель.
  • РСВ — обильный насморк, изматывающий кашель.
  • Риновирус — заложенность носа, частое чихание.
  • Аденовирус — увеличение лимфоузлов, боль в горле.

Беременные женщины переносят инфекции сложнее из-за ослабленного иммунитета.

Риски для беременных и плода

ОРВИ могут вызывать

  • Воспаления и изменения в плаценте.
  • Замедление развития плода, снижение его активности.
  • Ранние роды, низкий вес ребенка.
  • Внутриутробные инфекции, пороки сердца и сосудов.
  • Усиление токсикоза у матери.

Наиболее опасным считается грипп, особенно в I триместре, когда формируется плацента. Во II и III триместрах инфекция может привести к структурным нарушениям плаценты и осложнениям.

Профилактика ОРВИ

Для защиты от вирусных инфекций беременным рекомендуется:

  • Избегать посещения мест скопления людей.
  • Гулять на свежем воздухе.
  • Проветривать помещения, регулярно делать влажную уборку.
  • Промывать нос солевыми растворами после прогулок.
  • Употреблять свежие фрукты и овощи.
  • Не допускать переохлаждения и перегрева.
  • Ограничить контакты с больными, использовать маски и оксолиновую мазь.
  • Принимать витамины и минералы по рекомендации врача.
  • Поддерживать умеренную физическую активность.

Вакцинация против гриппа — надежный способ профилактики. Ее эффективность достигает 85%. Прививку лучше делать при планировании беременности или после консультации с врачом.

Итог

ОРВИ при беременности требуют серьезного отношения. Простые меры профилактики, сбалансированное питание и своевременная консультация врача помогут защитить здоровье матери и ребенка. Забота о себе сегодня — это залог здоровья в будущем.

Уточнения

Ви́рус (лат. virus) — неклеточный инфекционный агент, который может воспроизводиться только внутри клеток.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Специалист Крамерова Алла
Занимается диагностикой и лечением заболеваний сердечно-сосудистой системы, дыхательной системы, в том числе бронхита, простуды, ОРЗ и ОРВИ, ЖКТ, пищевого отравления, мочевыводящей системы и др
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