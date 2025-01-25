Опасные симптомы: когда головная боль может стоить здоровья

Вы когда-нибудь задумывались, что головная боль может быть сигналом о серьёзной опасности для здоровья? Байбинг Чен американский невролог выделил три типа головной боли, которые требуют немедленного внимания. Эти боли могут указывать на опухоль мозга, аневризму или даже инфекцию.
Самая опасная разновидность — так называемая "громоподобная головная боль". Она достигает пика интенсивности за считаные минуты и часто описывается как самая сильная боль в жизни. Доктор Чен предупреждает: это может быть симптомом субарахноидального кровоизлияния, вызванного разрывом аневризмы. Также подобные боли могут быть связаны с тромбозом церебральных вен или спазмами сосудов мозга.
Ещё один тип опасной головной боли связан с гигантоклеточным артериитом, который чаще поражает людей старше 50 лет. Воспаление артерий, характерное для этого состояния, может привести к потере зрения без лечения. Основные симптомы включают болезненность кожи головы, дискомфорт при жевании и изменения в зрении.
Если головная боль сопровождается опущением века, расширением зрачка или двоением в глазах, это может указывать на аневризму — патологическое расширение сосуда, грозящее разрывом. В таких случаях требуется немедленная медицинская помощь.
Доктор Чен подчёркивает, что игнорирование этих признаков может привести к серьёзным последствиям. Если вы заметили что-либо из перечисленного, не откладывайте визит к врачу.
Аневри́зма (от др.-греч. ἀνεύρυσμα (aneúrusma) «расширение, растяжение») — выпячивание стенки кровеносного сосуда артерии (или, очень редко, вены), которое возникает в месте её перерастяжения, истончения и, как следствие, ослабления.
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