Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Корм-холистик для кошек: что это такое, и в чём его преимущества
После ЧП с танкерами пляжи Кубани очищены от загрязнения
Отсутствие талии и плоские ягодицы: идеи образов для женщин с фигурой прямоугольник
Ремонт автомобиля: 5 секретов, которые помогут вам сэкономить
Как можно разнообразить вкус квашеной капусты: пять изумительных добавок, которые меняют всё
Бенедикт Камбербэтч готов вернуться в сериал Шерлок, но при одном важном условии
Морской обитатель, не изменившийся со времён динозавров
Как выбрать идеальные украшения для своего типа внешности?
ФАС анализирует динамику цен на социально значимые товары

Опасные симптомы: когда головная боль может стоить здоровья

1:49
Здоровье

Вы когда-нибудь задумывались, что головная боль может быть сигналом о серьёзной опасности для здоровья? Байбинг Чен американский невролог выделил три типа головной боли, которые требуют немедленного внимания. Эти боли могут указывать на опухоль мозга, аневризму или даже инфекцию.

Мигрень
Фото: PublicDomainPictures.net by Rostislav Kralik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Мигрень

Громоподобная боль: срочный сигнал

Самая опасная разновидность — так называемая "громоподобная головная боль". Она достигает пика интенсивности за считаные минуты и часто описывается как самая сильная боль в жизни. Доктор Чен предупреждает: это может быть симптомом субарахноидального кровоизлияния, вызванного разрывом аневризмы. Также подобные боли могут быть связаны с тромбозом церебральных вен или спазмами сосудов мозга.

Гигантоклеточный артериит: угроза для зрения

Ещё один тип опасной головной боли связан с гигантоклеточным артериитом, который чаще поражает людей старше 50 лет. Воспаление артерий, характерное для этого состояния, может привести к потере зрения без лечения. Основные симптомы включают болезненность кожи головы, дискомфорт при жевании и изменения в зрении.

Опущение века и двоение в глазах: срочная помощь

Если головная боль сопровождается опущением века, расширением зрачка или двоением в глазах, это может указывать на аневризму — патологическое расширение сосуда, грозящее разрывом. В таких случаях требуется немедленная медицинская помощь.

Доктор Чен подчёркивает, что игнорирование этих признаков может привести к серьёзным последствиям. Если вы заметили что-либо из перечисленного, не откладывайте визит к врачу.

Уточнения

Аневри́зма (от др.-греч. ἀνεύρυσμα (aneúrusma) «расширение, растяжение») — выпячивание стенки кровеносного сосуда артерии (или, очень редко, вены), которое возникает в месте её перерастяжения, истончения и, как следствие, ослабления.

Специалист Андрианова Ирина
Специалист по лечению невропатии, последствий перенесенного инсульта, невралгий и дорсопатий.
Обсудить
Сейчас читают
Тихий рай: идеальная альтернатива Мальдивам
Туризм
Тихий рай: идеальная альтернатива Мальдивам
Игорь Николаев показал, как отметил свой 65-летний юбилей
Шоу-бизнес
Игорь Николаев показал, как отметил свой 65-летний юбилей Аудио 
Коммунальные сюрпризы: почему в разных регионах тарифы разные
Экономика и бизнес
Коммунальные сюрпризы: почему в разных регионах тарифы разные Аудио 
Популярное
Пугачёва бросила Галкина* и мечтает вернуться в Россию

Стас Барецкий рассказал о планах Пугачёвой вернуться на Родину без мужа.

Пугачёва бросила Галкина* и мечтает вернуться в Россию
Коммунальные сюрпризы: почему в разных регионах тарифы разные
Январские счета за ЖКХ вызвали недоумение у россиян
Как сделать ковёр чистым и свежим без химчистки: делимся лайфхаком
Мега-наводнение заполнило Средиземное море за считанные мгновения
Орбан настаивает на выходе из санкций против РФ. Евросоюз должен поддержать Любовь Степушова Высосанная сенсация: российское оружие для Хезболлы Израиль якобы отдаст Украине Юрий Бочаров Древнейшая подделка в мире объясняет, как власть имущие Месопотамии манипулировали историей 4 тысячи лет назад Игорь Буккер
Этот простой тест покажет, можно ли заряжать ваш аккумулятор
Цвета в одежде, которые помогают выглядеть моложе
Три ягодных кустарника, которые опытные дачники не пускают в огород
Три ягодных кустарника, которые опытные дачники не пускают в огород
Последние материалы
Как правильно готовить филе курицы, чтобы оно не стало сухим
Опасные симптомы: когда головная боль может стоить здоровья
Пыль больше не проблема: простой метод для идеального порядка
Как спастись от аварии при отказе тормозов: жизненно важные рекомендации
Базовый обувной гардероб на раннюю весну
После чего нельзя выращивать капусту: 3 распространённые ошибки дачников
Круизным лайнерам закрывают доступ в Ниццу — что изменится с 1 июля
Три продукта — десять салатов: быстрые рецепты для неожиданных гостей
Садальский рассказал, как певец Юлиан переехал жить к Нонне Мордюковой
Питание без аллергии: топ-5 гипоаллергенных белков для ваших собак и кошек
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.