Опасные симптомы: когда головная боль может стоить здоровья

1:49 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Вы когда-нибудь задумывались, что головная боль может быть сигналом о серьёзной опасности для здоровья? Байбинг Чен американский невролог выделил три типа головной боли, которые требуют немедленного внимания. Эти боли могут указывать на опухоль мозга, аневризму или даже инфекцию.

Фото: PublicDomainPictures.net by Rostislav Kralik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Мигрень

Громоподобная боль: срочный сигнал

Самая опасная разновидность — так называемая "громоподобная головная боль". Она достигает пика интенсивности за считаные минуты и часто описывается как самая сильная боль в жизни. Доктор Чен предупреждает: это может быть симптомом субарахноидального кровоизлияния, вызванного разрывом аневризмы. Также подобные боли могут быть связаны с тромбозом церебральных вен или спазмами сосудов мозга.

Гигантоклеточный артериит: угроза для зрения

Ещё один тип опасной головной боли связан с гигантоклеточным артериитом, который чаще поражает людей старше 50 лет. Воспаление артерий, характерное для этого состояния, может привести к потере зрения без лечения. Основные симптомы включают болезненность кожи головы, дискомфорт при жевании и изменения в зрении.

Опущение века и двоение в глазах: срочная помощь

Если головная боль сопровождается опущением века, расширением зрачка или двоением в глазах, это может указывать на аневризму — патологическое расширение сосуда, грозящее разрывом. В таких случаях требуется немедленная медицинская помощь.

Доктор Чен подчёркивает, что игнорирование этих признаков может привести к серьёзным последствиям. Если вы заметили что-либо из перечисленного, не откладывайте визит к врачу.

Уточнения

Аневри́зма (от др.-греч. ἀνεύρυσμα (aneúrusma) «расширение, растяжение») — выпячивание стенки кровеносного сосуда артерии (или, очень редко, вены), которое возникает в месте её перерастяжения, истончения и, как следствие, ослабления.

