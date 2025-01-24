Пищевая аллергия: почему все больше людей страдают от этой проблемы

2:12 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Пищевая аллергия — это результат чрезмерной активности иммунной системы, которая ошибочно реагирует на определенные продукты питания как на угрозу. В отличие от пищевой непереносимости или токсикозов, истинная аллергия сопровождается иммунной реакцией и требует точной диагностики.

Фото: https://www.freepik.com Аллергия

Наиболее распространенные продукты-аллергены

Молоко.

Куриные яйца.

Пшеница.

Соевые продукты.

Арахис и другие орехи.

Морская рыба и моллюски.

Симптомы могут появляться в течение нескольких минут или часов после употребления пищи. Среди них: зуд, сыпь, отек, расстройства пищеварения, бронхоспазм и даже анафилактический шок.

Почему иммунная система реагирует на еду

Аллергия возникает, когда иммунная система ошибочно воспринимает безвредные вещества как угрозу. У предрасположенных людей при первом контакте с аллергеном формируются антитела IgE, которые при повторном воздействии запускают выброс гистамина и других медиаторов аллергии, вызывая симптомы.

Рост числа аллергиков: причины

Современная жизнь в стерильных условиях привела к тому, что иммунная система детей в развитых странах недополучает стимуляцию инфекционными агентами, необходимую для правильного формирования. Эта "гипотеза гигиены" объясняет, почему у детей в стерильной среде иммунитет начинает чрезмерно реагировать на аллергены, включая пищевые.

Генетическая предрасположенность

Риск развития аллергии выше у людей, чьи родители или родственники уже страдают аллергическими реакциями. Хотя наследственность не гарантирует проявления аллергии, она повышает чувствительность иммунной системы к потенциальным аллергенам.

Кто чаще страдает аллергией

Пищевая аллергия более распространена среди детей: ею страдают 6-8% малышей. Большинство детей перерастают свою аллергию с возрастом, но у 3-4% взрослых сохраняются тяжелые реакции.

Уточнения

Аллерги́я (др.-греч. ἄλλος - другой, иной, чужой + ἔργον - действие) — гиперчувствительность организма, развиваемая адаптивной иммунной системой в ответ на неинфекционные вещества окружающей среды, включая неинфекционные компоненты некоторых инфекционных организмов.

