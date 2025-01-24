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Пищевая аллергия: почему все больше людей страдают от этой проблемы

2:12
Здоровье

Пищевая аллергия — это результат чрезмерной активности иммунной системы, которая ошибочно реагирует на определенные продукты питания как на угрозу. В отличие от пищевой непереносимости или токсикозов, истинная аллергия сопровождается иммунной реакцией и требует точной диагностики.

Аллергия
Фото: https://www.freepik.com
Аллергия

Наиболее распространенные продукты-аллергены

  • Молоко.
  • Куриные яйца.
  • Пшеница.
  • Соевые продукты.
  • Арахис и другие орехи.
  • Морская рыба и моллюски.

Симптомы могут появляться в течение нескольких минут или часов после употребления пищи. Среди них: зуд, сыпь, отек, расстройства пищеварения, бронхоспазм и даже анафилактический шок.

Почему иммунная система реагирует на еду

Аллергия возникает, когда иммунная система ошибочно воспринимает безвредные вещества как угрозу. У предрасположенных людей при первом контакте с аллергеном формируются антитела IgE, которые при повторном воздействии запускают выброс гистамина и других медиаторов аллергии, вызывая симптомы.

Рост числа аллергиков: причины

Современная жизнь в стерильных условиях привела к тому, что иммунная система детей в развитых странах недополучает стимуляцию инфекционными агентами, необходимую для правильного формирования. Эта "гипотеза гигиены" объясняет, почему у детей в стерильной среде иммунитет начинает чрезмерно реагировать на аллергены, включая пищевые.

Генетическая предрасположенность

Риск развития аллергии выше у людей, чьи родители или родственники уже страдают аллергическими реакциями. Хотя наследственность не гарантирует проявления аллергии, она повышает чувствительность иммунной системы к потенциальным аллергенам.

Кто чаще страдает аллергией

Пищевая аллергия более распространена среди детей: ею страдают 6-8% малышей. Большинство детей перерастают свою аллергию с возрастом, но у 3-4% взрослых сохраняются тяжелые реакции.

Уточнения

Аллерги́я (др.-греч. ἄλλος - другой, иной, чужой + ἔργον - действие) — гиперчувствительность организма, развиваемая адаптивной иммунной системой в ответ на неинфекционные вещества окружающей среды, включая неинфекционные компоненты некоторых инфекционных организмов.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Специалист Балюра Елена
Доктор ведет прием врача уролога-андролога (лечение простатита, инфекционных заболеваний мочеполовой системы, почек, мочекаменной болезни) и прием врача-дерматовенеролога (лечение ЗППП, кожных и венерических заболеваний, дерматитов и т.д)
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