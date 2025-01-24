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Частая отрыжка: когда это нормально, а когда пора к врачу

2:49
Здоровье

Отрыжка знакома каждому. Это выделение воздуха из желудка через пищевод в ротовую полость, сопровождаемое характерным звуком. Чаще всего это физиологическая реакция организма, возникающая при заглатывании лишнего воздуха во время еды, употребления газированных напитков или разговоров за столом.

Женщина-врач со стетоскопом и планшетом
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Женщина-врач со стетоскопом и планшетом

При редкой отрыжке, которая возникает время от времени, причин для беспокойства нет. Обычно она сопровождается облегчением, так как лишний воздух перестаёт давить на стенки желудка.

Но если отрыжка становится частым явлением, возникает после каждого приёма пищи, сопровождается изжогой или неприятным привкусом, стоит обратить внимание на своё здоровье.

Причины отрыжки

Переедание и нездоровое питание

  • Чрезмерное употребление жирной пищи, фастфуда, полуфабрикатов, а также напитков, содержащих газы, способствует образованию избыточного воздуха в желудке.

Заглатывание воздуха

  • Разговоры во время еды, курение, а также спешка при приёме пищи могут привести к аэрофагии — заглатыванию избыточного воздуха.

Физиологические изменения

  • У беременных отрыжка может быть связана с изменением положения органов брюшной полости из-за роста матки. У грудных детей это происходит из-за заглатывания воздуха при кормлении.

Какие виды отрыжки существуют

Воздушная

  • Это самый распространённый вид, когда выделяется только воздух без запаха. Обычно это связано с перееданием или спешкой за столом

Кислая

  • Сопровождается изжогой и вызвана гастритом с повышенной кислотностью или рефлюксной болезнью.

Горькая

  • Появляется из-за заброса желчи в желудок, что характерно для заболеваний печени, желчного пузыря или поджелудочной железы.

Зловонная

  • Указывает на застой пищи в желудке или кишечнике, гниение и атрофические процессы, такие как гастрит с низкой кислотностью или болезнь Крона.

С остатками пищи

  • Возникает при слабости пищеводного сфинктера, что приводит к частым рефлюксам и раздражению слизистой.

Когда стоит обратиться к врачу

Хотя сама отрыжка не является болезнью, она может быть симптомом различных патологий. Если она сопровождается тошнотой, тяжестью в животе, запорами, диареей или болями, необходимо проконсультироваться с врачом.

Заключение

Отрыжка — это не всегда безобидный процесс. Её частота, запах и привкус могут многое рассказать о состоянии пищеварительной системы. Внимательное отношение к своему организму поможет вовремя выявить возможные проблемы и избежать серьёзных последствий.

Уточнения

Отрыжка - это выход газов из желудочно-кишечного тракта, главным образом, из пищевода и желудка.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Специалист Андрианова Ирина
Специалист по лечению невропатии, последствий перенесенного инсульта, невралгий и дорсопатий.
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