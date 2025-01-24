Аллергия, которая убивает: всё об анафилактическом шоке

Анафилактический шок — это крайне опасное состояние, которое может развиться за считанные минуты. Он является самым тяжелым проявлением анафилаксии — аллергической реакции, способной затронуть все системы организма. Это состояние требует немедленной медицинской помощи, так как без своевременного лечения оно может стать фатальным.
Анафилактический шок возникает в ответ на попадание аллергена в организм. Иммунная система начинает выделять большое количество химических веществ (гистамин, брадикинин), что приводит к резкому снижению артериального давления и нарушению дыхания. Основные триггеры анафилаксии:
У некоторых людей анафилаксия может быть вызвана физической нагрузкой или сочетанием продуктов и определенных условий, таких как жара или высокая влажность.
Признаки анафилактического шока появляются быстро, но могут варьироваться по тяжести. Основные симптомы:
В некоторых случаях возможно развитие двухфазной реакции, когда повторные симптомы возникают спустя 12-72 часа.
В стационаре может понадобиться кислородная терапия, антигистаминные препараты, кортикостероиды и, в тяжелых случаях, искусственная вентиляция легких.
Чтобы снизить риск анафилаксии:
Без лечения шок может вызвать удушье, остановку сердца или повреждение мозга из-за нехватки кислорода. Повторная реакция возможна, поэтому важно оставаться под наблюдением врача.
Анафилактический шок — это состояние, требующее серьезного подхода. Людям с аллергией важно быть готовыми к экстренным ситуациям, чтобы предотвратить опасные осложнения. Знание симптомов и наличие плана действий может спасти жизнь.
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