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Аллергия, которая убивает: всё об анафилактическом шоке

2:51
Здоровье

Анафилактический шок — это крайне опасное состояние, которое может развиться за считанные минуты. Он является самым тяжелым проявлением анафилаксии — аллергической реакции, способной затронуть все системы организма. Это состояние требует немедленной медицинской помощи, так как без своевременного лечения оно может стать фатальным.

Кашляющий мужчина
Фото: Wikipedia by Irfansevket2905, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Кашляющий мужчина

Причины и механизм развития

Анафилактический шок возникает в ответ на попадание аллергена в организм. Иммунная система начинает выделять большое количество химических веществ (гистамин, брадикинин), что приводит к резкому снижению артериального давления и нарушению дыхания. Основные триггеры анафилаксии:

  • Яды насекомых (например, пчелиный).
  • Пищевые продукты: арахис, моллюски, яйца.
  • Лекарства: пенициллин, анестетики.
  • Частицы латекса.

У некоторых людей анафилаксия может быть вызвана физической нагрузкой или сочетанием продуктов и определенных условий, таких как жара или высокая влажность.

Симптомы

Признаки анафилактического шока появляются быстро, но могут варьироваться по тяжести. Основные симптомы:

  • Затрудненное дыхание, хрипы.
  • Отек горла, губ, языка.
  • Крапивница, зуд кожи.
  • Головокружение, обморок.
  • Боль в груди, слабый пульс.
  • Ощущение удушья.

В некоторых случаях возможно развитие двухфазной реакции, когда повторные симптомы возникают спустя 12-72 часа.

Лечение

Первая помощь

  • Немедленно ввести адреналин с помощью автоинъектора.
  • Вызвать скорую помощь, даже если симптомы уменьшились.

Медицинское лечение

В стационаре может понадобиться кислородная терапия, антигистаминные препараты, кортикостероиды и, в тяжелых случаях, искусственная вентиляция легких.

Профилактика

Чтобы снизить риск анафилаксии:

  • Всегда имейте при себе инъектор адреналина.
  • Избегайте известных аллергенов.
  • Носите медицинский браслет с информацией об аллергии.
  • Обращайте внимание на состав пищи и косметики.

Чем опасен анафилактический шок

Без лечения шок может вызвать удушье, остановку сердца или повреждение мозга из-за нехватки кислорода. Повторная реакция возможна, поэтому важно оставаться под наблюдением врача.

Заключение

Анафилактический шок — это состояние, требующее серьезного подхода. Людям с аллергией важно быть готовыми к экстренным ситуациям, чтобы предотвратить опасные осложнения. Знание симптомов и наличие плана действий может спасти жизнь.

Уточнения

Аллерги́я (др.-греч. ἄλλος - другой, иной, чужой + ἔργον - действие) — гиперчувствительность организма, развиваемая адаптивной иммунной системой в ответ на неинфекционные вещества окружающей среды, включая неинфекционные компоненты некоторых инфекционных организмов.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Специалист Балюра Елена
Доктор ведет прием врача уролога-андролога (лечение простатита, инфекционных заболеваний мочеполовой системы, почек, мочекаменной болезни) и прием врача-дерматовенеролога (лечение ЗППП, кожных и венерических заболеваний, дерматитов и т.д)
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