Магнитные бури: как оставаться в форме даже в трудные дни

1:46 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Вы замечали, что в дни магнитных бурь чувствуете себя хуже? Многие связывают это с метеочувствительностью. Но так ли это на самом деле? Почему наше самочувствие может ухудшаться и как улучшить его в такие дни.

Миф или реальность

Жалобы на ухудшение самочувствия в периоды магнитных бурь зачастую субъективны. Нет доказательств, подтверждённых крупными исследованиями. Зачастую ухудшение состояния можно объяснить другими факторами: погодными условиями, недосыпанием, стрессом, вирусами или даже психологическим состоянием.

Простые советы для улучшения состояния

Если вы считаете себя метеозависимым, попробуйте следовать рекомендациям специалиста:

Высыпайтесь. Полноценный сон накануне магнитных бурь помогает избежать сонливости, перепадов настроения и усталости.

Полноценный сон накануне магнитных бурь помогает избежать сонливости, перепадов настроения и усталости. Контрастный душ и свежий воздух. При первых признаках недомогания освежитесь прохладным компрессом или выйдите на улицу.

При первых признаках недомогания освежитесь прохладным компрессом или выйдите на улицу. Меньше экранного времени. Постарайтесь сократить использование гаджетов в такие дни.

Постарайтесь сократить использование гаджетов в такие дни. Здоровый образ жизни. Сбалансированное питание, умеренные физические нагрузки, отказ от вредных привычек и полноценный отдых всегда работают в плюс.

Дневник самочувствия

Можно вести дневник, где можно фиксировать своё состояние и наличие магнитных бурь. Это поможет выявить закономерности и понять, действительно ли вы метеозависимы.

Многие недомогания имеют более простые объяснения, но если вы будете отслеживать своё состояние, сможете найти способы улучшить своё самочувствие.

Уточнения

Геомагни́тная бу́ря — возмущение геомагнитного поля длительностью от нескольких часов до нескольких суток.

