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Магнитные бури: как оставаться в форме даже в трудные дни

1:46
Здоровье

Вы замечали, что в дни магнитных бурь чувствуете себя хуже? Многие связывают это с метеочувствительностью. Но так ли это на самом деле? Почему наше самочувствие может ухудшаться и как улучшить его в такие дни.

Миф или реальность

Жалобы на ухудшение самочувствия в периоды магнитных бурь зачастую субъективны. Нет доказательств, подтверждённых крупными исследованиями. Зачастую ухудшение состояния можно объяснить другими факторами: погодными условиями, недосыпанием, стрессом, вирусами или даже психологическим состоянием.

Простые советы для улучшения состояния

Если вы считаете себя метеозависимым, попробуйте следовать рекомендациям специалиста:

  • Высыпайтесь. Полноценный сон накануне магнитных бурь помогает избежать сонливости, перепадов настроения и усталости.
  • Контрастный душ и свежий воздух. При первых признаках недомогания освежитесь прохладным компрессом или выйдите на улицу.
  • Меньше экранного времени. Постарайтесь сократить использование гаджетов в такие дни.
  • Здоровый образ жизни. Сбалансированное питание, умеренные физические нагрузки, отказ от вредных привычек и полноценный отдых всегда работают в плюс.

Дневник самочувствия

Можно вести дневник, где можно фиксировать своё состояние и наличие магнитных бурь. Это поможет выявить закономерности и понять, действительно ли вы метеозависимы.

Многие недомогания имеют более простые объяснения, но если вы будете отслеживать своё состояние, сможете найти способы улучшить своё самочувствие.

Уточнения

Геомагни́тная бу́ря — возмущение геомагнитного поля длительностью от нескольких часов до нескольких суток.

Автор Карина Губанова
Карина Губанова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Специалист Шипилова Мария
Занимается приемом пациентов и психологическими консультациями.
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