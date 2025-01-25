Индикатор болезни Альцгеймера и Паркинсона: связь почерка с заболеваниями головного мозга

2:06 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Врач-невролог, доцент и старший научный сотрудник Российского геронтологического научно-клинического центра Пироговского университета Мария Чердак рассказала, что почерк человека может служить индикатором различных заболеваний головного мозга. Среди них — инсульт, деменция, болезнь Паркинсона и другие.

Фото: unsplash.com by Green Chameleon craftedbygc, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Человек пишет

По словам врача, с возрастом почерк меняется по разным причинам: ухудшение зрения, проблемы с моторикой, стрессовые состояния. Стресс, тревожность, переживания и другие эмоциональные факторы также влияют на почерк. Однако определённые изменения могут указывать на серьёзные неврологические заболевания. Например, резкие перемены в почерке могут свидетельствовать о инсульте, черепно-мозговой травме или рассеянном склерозе.

Болезнь Альцгеймера влияет на почерк, хотя и не затрагивает напрямую двигательные функции. Пациенты часто испытывают речевые нарушения, что затрудняет выражение мыслей на письме, пишет Газета.Ru со ссылкой на эксперта.

Почерк при болезни Альцгеймера становится крупнее, с увеличенными межстрочными интервалами и слабым нажимом. Строки становятся неровными и менее горизонтальными, а скорость письма замедляется. Современные методы диагностики, такие как анализ почерка с помощью искусственного интеллекта, позволяют выявлять болезнь на ранних стадиях, рассказала Мария Чердак.

Для болезни Паркинсона характерен мелкий, неровный почерк, который называют "бисерным". В начале строки буквы могут быть крупнее, а к концу — едва различимы. Тремор, сопутствующий болезни Паркинсона или поражению мозжечка, также негативно влияет на почерк.

Повышенная тревожность может проявляться в усилении нажима при письме. Возрастные изменения, затрагивающие мелкие суставы кистей и зрение, могут сделать почерк более неаккуратным, добавила эксперт.

Уточнения

По́черк — фиксируемая в рукописи, характерная для каждого пишущего и основанная на его письменно-двигательном навыке система движений, с помощью которой выполняются условные графические знаки.





Боле́знь Паркинсо́на (синонимы: идиопатический синдром паркинсонизма, дрожательный паралич) — медленно прогрессирующее хроническое нейродегенеративное неврологическое заболевание, характерное для лиц старшей возрастной группы.



