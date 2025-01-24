Кровоточивость десен может быть опасной: узнайте причины

2:56 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Десны играют важнейшую роль в здоровье полости рта, обеспечивая поддержку зубам. Однако кровоточивость десен — это тревожный сигнал, который нельзя игнорировать. Если меры по устранению проблемы не помогают, важно как можно скорее обратиться к стоматологу.

Фото: Национальный институт рака by Билл Брэнсон, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Мужчина чистит зубы

Что значит кровоточивость десен

Многие не воспринимают кровоточивость десен всерьез, хотя это может быть симптомом начальной стадии заболевания. Гингивит — одна из самых частых причин, поражающая почти половину взрослых, но только малая часть из них обращается за лечением. Это недооцененное состояние связано не только с деснами, но и с общим здоровьем, включая риск сердечно-сосудистых заболеваний и диабета.

Почему кровоточат десны

Причины кровоточивости могут быть разнообразными:

Прием лекарств: некоторые препараты разжижают кровь, снижая ее свертываемость. Сообщайте стоматологу обо всех принимаемых медикаментах перед лечением.

некоторые препараты разжижают кровь, снижая ее свертываемость. Сообщайте стоматологу обо всех принимаемых медикаментах перед лечением. Гингивит: начальная стадия пародонтоза возникает из-за налета. Поддерживайте гигиену полости рта и регулярно посещайте стоматолога.

начальная стадия пародонтоза возникает из-за налета. Поддерживайте гигиену полости рта и регулярно посещайте стоматолога. Чистка зубов: если вы только начали пользоваться зубной нитью, десны могут кровоточить. Используйте мягкие движения, а при продолжении кровотечения обратитесь к врачу.

если вы только начали пользоваться зубной нитью, десны могут кровоточить. Используйте мягкие движения, а при продолжении кровотечения обратитесь к врачу. Твердая щетина: использование жесткой щетки может повредить десны. Выбирайте мягкую щетину для снижения риска травм.

использование жесткой щетки может повредить десны. Выбирайте мягкую щетину для снижения риска травм. Гингивит при беременности: гормональные изменения делают десны уязвимыми. Регулярные осмотры помогут исключить осложнения.

гормональные изменения делают десны уязвимыми. Регулярные осмотры помогут исключить осложнения. Плохо подогнанные протезы: протезы, вызывающие трение, необходимо подогнать у стоматолога.

протезы, вызывающие трение, необходимо подогнать у стоматолога. Медицинские проблемы: заболевания сердца, диабет, дефицит витаминов или рак крови могут провоцировать кровоточивость.

заболевания сердца, диабет, дефицит витаминов или рак крови могут провоцировать кровоточивость. Вредные привычки: табак и алкоголь ухудшают состояние десен и повышают риск заболеваний.

табак и алкоголь ухудшают состояние десен и повышают риск заболеваний. Раны и поражения: язвы, стоматит и другие повреждения требуют осмотра стоматолога.

Как остановить кровоточивость

Для профилактики и лечения следуйте этим рекомендациям:

Поддерживайте гигиену: чистите зубы дважды в день и пользуйтесь зубной нитью.

Регулярно проходите профессиональную чистку.

Используйте рекомендованные стоматологом гели и ополаскиватели.

При необходимости обращайтесь к пародонтологу для терапии или хирургического вмешательства.

Итог

Кровоточивость десен — это не только дискомфорт, но и сигнал о возможных проблемах с зубами и здоровьем. Ранняя диагностика и лечение помогут избежать серьезных осложнений. Не игнорируйте этот симптом, следите за гигиеной и регулярно посещайте стоматолога.

Уточнения

Кровоточивость десен — это симптом, с которым часто приходится сталкиваться стоматологам и стоматологическим гигиенистам при осмотре с применением стоматологического зонда.

