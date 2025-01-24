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Кровоточивость десен может быть опасной: узнайте причины

2:56
Здоровье

Десны играют важнейшую роль в здоровье полости рта, обеспечивая поддержку зубам. Однако кровоточивость десен — это тревожный сигнал, который нельзя игнорировать. Если меры по устранению проблемы не помогают, важно как можно скорее обратиться к стоматологу.

Мужчина чистит зубы
Фото: Национальный институт рака by Билл Брэнсон, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Мужчина чистит зубы

Что значит кровоточивость десен

Многие не воспринимают кровоточивость десен всерьез, хотя это может быть симптомом начальной стадии заболевания. Гингивит — одна из самых частых причин, поражающая почти половину взрослых, но только малая часть из них обращается за лечением. Это недооцененное состояние связано не только с деснами, но и с общим здоровьем, включая риск сердечно-сосудистых заболеваний и диабета.

Почему кровоточат десны

Причины кровоточивости могут быть разнообразными:

  • Прием лекарств: некоторые препараты разжижают кровь, снижая ее свертываемость. Сообщайте стоматологу обо всех принимаемых медикаментах перед лечением.
  • Гингивит: начальная стадия пародонтоза возникает из-за налета. Поддерживайте гигиену полости рта и регулярно посещайте стоматолога.
  • Чистка зубов: если вы только начали пользоваться зубной нитью, десны могут кровоточить. Используйте мягкие движения, а при продолжении кровотечения обратитесь к врачу.
  • Твердая щетина: использование жесткой щетки может повредить десны. Выбирайте мягкую щетину для снижения риска травм.
  • Гингивит при беременности: гормональные изменения делают десны уязвимыми. Регулярные осмотры помогут исключить осложнения.
  • Плохо подогнанные протезы: протезы, вызывающие трение, необходимо подогнать у стоматолога.
  • Медицинские проблемы: заболевания сердца, диабет, дефицит витаминов или рак крови могут провоцировать кровоточивость.
  • Вредные привычки: табак и алкоголь ухудшают состояние десен и повышают риск заболеваний.
  • Раны и поражения: язвы, стоматит и другие повреждения требуют осмотра стоматолога.

Как остановить кровоточивость

Для профилактики и лечения следуйте этим рекомендациям:

  • Поддерживайте гигиену: чистите зубы дважды в день и пользуйтесь зубной нитью.
  • Регулярно проходите профессиональную чистку.
  • Используйте рекомендованные стоматологом гели и ополаскиватели.
  • При необходимости обращайтесь к пародонтологу для терапии или хирургического вмешательства.

Итог

Кровоточивость десен — это не только дискомфорт, но и сигнал о возможных проблемах с зубами и здоровьем. Ранняя диагностика и лечение помогут избежать серьезных осложнений. Не игнорируйте этот симптом, следите за гигиеной и регулярно посещайте стоматолога.

Уточнения

Кровоточивость десен — это симптом, с которым часто приходится сталкиваться стоматологам и стоматологическим гигиенистам при осмотре с применением стоматологического зонда.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Специалист Макарова Татьяна
Проводит все виды терапевтического лечения зубов: эстетическая реставрация, эндодонтическое лечение, отбеливание зубов, профессиональная гигиена, консервативное лечение заболеваний пародонта и слизистой полости рта, лечебные аппликации, инъекционная терапия, аппарат Vektor.
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