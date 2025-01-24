Кровоточивость десен может быть опасной: узнайте причины

Десны играют важнейшую роль в здоровье полости рта, обеспечивая поддержку зубам. Однако кровоточивость десен — это тревожный сигнал, который нельзя игнорировать. Если меры по устранению проблемы не помогают, важно как можно скорее обратиться к стоматологу.
Фото: Национальный институт рака by Билл Брэнсон, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Мужчина чистит зубы
Что значит кровоточивость десен
Многие не воспринимают кровоточивость десен всерьез, хотя это может быть симптомом начальной стадии заболевания. Гингивит — одна из самых частых причин, поражающая почти половину взрослых, но только малая часть из них обращается за лечением. Это недооцененное состояние связано не только с деснами, но и с общим здоровьем, включая риск сердечно-сосудистых заболеваний и диабета.
Почему кровоточат десны
Причины кровоточивости могут быть разнообразными:
Прием лекарств: некоторые препараты разжижают кровь, снижая ее свертываемость. Сообщайте стоматологу обо всех принимаемых медикаментах перед лечением.
Гингивит: начальная стадия пародонтоза возникает из-за налета. Поддерживайте гигиену полости рта и регулярно посещайте стоматолога.
Чистка зубов: если вы только начали пользоваться зубной нитью, десны могут кровоточить. Используйте мягкие движения, а при продолжении кровотечения обратитесь к врачу.
Твердая щетина: использование жесткой щетки может повредить десны. Выбирайте мягкую щетину для снижения риска травм.
Гингивит при беременности: гормональные изменения делают десны уязвимыми. Регулярные осмотры помогут исключить осложнения.
Плохо подогнанные протезы: протезы, вызывающие трение, необходимо подогнать у стоматолога.
Медицинские проблемы: заболевания сердца, диабет, дефицит витаминов или рак крови могут провоцировать кровоточивость.
Вредные привычки: табак и алкоголь ухудшают состояние десен и повышают риск заболеваний.
Раныи поражения: язвы, стоматит и другие повреждения требуют осмотра стоматолога.
Как остановить кровоточивость
Для профилактики и лечения следуйте этим рекомендациям:
Поддерживайте гигиену: чистите зубы дважды в день и пользуйтесь зубной нитью.
Регулярно проходите профессиональную чистку.
Используйте рекомендованные стоматологом гели и ополаскиватели.
При необходимости обращайтесь к пародонтологу для терапии или хирургического вмешательства.
Итог
Кровоточивость десен — это не только дискомфорт, но и сигнал о возможных проблемах с зубами и здоровьем. Ранняя диагностика и лечение помогут избежать серьезных осложнений. Не игнорируйте этот симптом, следите за гигиеной и регулярно посещайте стоматолога.
Уточнения
Кровоточивость десен — это симптом, с которым часто приходится сталкиваться стоматологам и стоматологическим гигиенистам при осмотре с применением стоматологического зонда.
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