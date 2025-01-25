Эту рыбу стоит избегать: скрытые риски популярного продукта

Какую рыбу вы чаще всего покупаете? Эксперты предупреждают: не вся рыба одинаково полезна. Некоторые виды, особенно крупные глубоководные из Атлантического океана, способны накапливать в тканях токсичные вещества, включая тяжелые металлы.
Фото: commons.wikimedia.org by Tamorlan, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
вяленая рыба
Опасные виды рыбы
Некоторые популярные виды лучше исключить из рациона:
Тунец — вкусный, но один из самых загрязнённых видов.
Камбала и палтус из Атлантики.
Тилапия и пангасиус — часто выращиваются в неблагоприятных условиях.
Морской окунь — может содержать ртуть.
Искусственная семга и форель — кормятся ненатуральными составами.
Полезная альтернатива
Однако есть виды рыбы, которые безопасны и питательны. Среди них: