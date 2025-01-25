Эту рыбу стоит избегать: скрытые риски популярного продукта

2:12 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Какую рыбу вы чаще всего покупаете? Эксперты предупреждают: не вся рыба одинаково полезна. Некоторые виды, особенно крупные глубоководные из Атлантического океана, способны накапливать в тканях токсичные вещества, включая тяжелые металлы.

Фото: commons.wikimedia.org by Tamorlan, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ вяленая рыба

Опасные виды рыбы

Некоторые популярные виды лучше исключить из рациона:

Тунец — вкусный, но один из самых загрязнённых видов.

Камбала и палтус из Атлантики.

Тилапия и пангасиус — часто выращиваются в неблагоприятных условиях.

Морской окунь — может содержать ртуть.

Искусственная семга и форель — кормятся ненатуральными составами.

Полезная альтернатива

Однако есть виды рыбы, которые безопасны и питательны. Среди них:

Морская рыба: треска, хек, минтай, сибас, дорадо, зубатка, осетр.

треска, хек, минтай, сибас, дорадо, зубатка, осетр. Речная рыба: щука, судак.

щука, судак. Дикие лососевые: нерка, кижуч, кета, горбуша.

Важно помнить: чем моложе и меньше рыба, тем меньше в ней вредных веществ.

Бюджетные суперфуды

Если вы ищете доступные и полезные варианты, обратите внимание на:

Скумбрию и сельдь — кладезь Омега-3 и белков.

Сардины и анчоусы — источник кальция.

Печень трески — богата витамином А (но с осторожностью из-за высокой жирности).

Как выбрать свежую рыбу

Свежесть: охлажденная рыба предпочтительнее, но замороженная — тоже неплохой выбор, если её правильно хранили.

охлажденная рыба предпочтительнее, но замороженная — тоже неплохой выбор, если её правильно хранили. Цвет мяса и чешуи: чешуя должна быть серебристой, мясо — однотонным.

чешуя должна быть серебристой, мясо — однотонным. Икра: выбирайте натуральную, где белка минимум 28 г на 100 г.

Уход за здоровьем

Если рыба вызывает дискомфорт, это может быть сигналом проблем с пищеварением. Убедитесь, что ваш желудочно-кишечный тракт работает исправно, чтобы усваивать максимум пользы.

Рыба — важный элемент рациона, но к её выбору стоит подходить с умом. Соблюдайте советы и наслаждайтесь вкусом без вреда для здоровья!

Уточнения

Тунцы́ (лат Thunnus) — род лучепёрых рыб из семейства скумбриевых (Scombridae).

