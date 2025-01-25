Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Как выглядеть дорого в повседневной одежде?
Кофе, как никогда вкусный: три ингредиента для идеального напитка
Как правильно удобрять морковь для получения крупных корнеплодов
Как вырастить перец с кулак? Секреты, которые не знают даже опытные дачники
Птичий грипп или ОРВИ? Что происходит с туристами в Таиланде
Это сочетание с шампанским опасно для вашего здоровья
Лоток для столовых приборов: стоит ли держать его на кухне или пора отказаться?
Преображение кожи за минуту: как правильно применять бустер для лица
Неочевидные причины, из-за которых можно лишиться прав

Эту рыбу стоит избегать: скрытые риски популярного продукта

2:12
Здоровье

Какую рыбу вы чаще всего покупаете? Эксперты предупреждают: не вся рыба одинаково полезна. Некоторые виды, особенно крупные глубоководные из Атлантического океана, способны накапливать в тканях токсичные вещества, включая тяжелые металлы.

вяленая рыба
Фото: commons.wikimedia.org by Tamorlan, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
вяленая рыба

Опасные виды рыбы

Некоторые популярные виды лучше исключить из рациона:

  • Тунец — вкусный, но один из самых загрязнённых видов.
  • Камбала и палтус из Атлантики.
  • Тилапия и пангасиус — часто выращиваются в неблагоприятных условиях.
  • Морской окунь — может содержать ртуть.
  • Искусственная семга и форель — кормятся ненатуральными составами.

Полезная альтернатива

Однако есть виды рыбы, которые безопасны и питательны. Среди них:

  • Морская рыба: треска, хек, минтай, сибас, дорадо, зубатка, осетр.
  • Речная рыба: щука, судак.
  • Дикие лососевые: нерка, кижуч, кета, горбуша.

Важно помнить: чем моложе и меньше рыба, тем меньше в ней вредных веществ.

Бюджетные суперфуды

Если вы ищете доступные и полезные варианты, обратите внимание на:

  • Скумбрию и сельдь — кладезь Омега-3 и белков.
  • Сардины и анчоусы — источник кальция.
  • Печень трески — богата витамином А (но с осторожностью из-за высокой жирности).

Как выбрать свежую рыбу

  • Свежесть: охлажденная рыба предпочтительнее, но замороженная — тоже неплохой выбор, если её правильно хранили.
  • Цвет мяса и чешуи: чешуя должна быть серебристой, мясо — однотонным.
  • Икра: выбирайте натуральную, где белка минимум 28 г на 100 г.

Уход за здоровьем

Если рыба вызывает дискомфорт, это может быть сигналом проблем с пищеварением. Убедитесь, что ваш желудочно-кишечный тракт работает исправно, чтобы усваивать максимум пользы.

Рыба — важный элемент рациона, но к её выбору стоит подходить с умом. Соблюдайте советы и наслаждайтесь вкусом без вреда для здоровья!

Уточнения

Тунцы́ (лат  Thunnus) — род лучепёрых рыб из семейства скумбриевых (Scombridae).

Автор Карина Губанова
Карина Губанова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Специалист Смитиенко Анна
Врач-терапевт, пульмонолог
Обсудить
Сейчас читают
Главное правило потери жира на животе: занимает всего 20 минут
Новости спорта
Главное правило потери жира на животе: занимает всего 20 минут Аудио 
Секретный способ определить контрафактное масло за минуту
Авто
Секретный способ определить контрафактное масло за минуту Аудио 
Как сделать ковёр чистым и свежим без химчистки: делимся лайфхаком
Недвижимость
Как сделать ковёр чистым и свежим без химчистки: делимся лайфхаком Аудио 
Популярное
Пугачёва бросила Галкина* и мечтает вернуться в Россию

Стас Барецкий рассказал о планах Пугачёвой вернуться на Родину без мужа.

Пугачёва бросила Галкина* и мечтает вернуться в Россию
Коммунальные сюрпризы: почему в разных регионах тарифы разные
Январские счета за ЖКХ вызвали недоумение у россиян
Как сделать ковёр чистым и свежим без химчистки: делимся лайфхаком
Мега-наводнение заполнило Средиземное море за считанные мгновения
Орбан настаивает на выходе из санкций против РФ. Евросоюз должен поддержать Любовь Степушова Высосанная сенсация: российское оружие для Хезболлы Израиль якобы отдаст Украине Юрий Бочаров Древнейшая подделка в мире объясняет, как власть имущие Месопотамии манипулировали историей 4 тысячи лет назад Игорь Буккер
Этот простой тест покажет, можно ли заряжать ваш аккумулятор
Секретный способ определить контрафактное масло за минуту
Три ягодных кустарника, которые опытные дачники не пускают в огород
Три ягодных кустарника, которые опытные дачники не пускают в огород
Последние материалы
Кофе, как никогда вкусный: три ингредиента для идеального напитка
Как правильно удобрять морковь для получения крупных корнеплодов
Как вырастить перец с кулак? Секреты, которые не знают даже опытные дачники
Птичий грипп или ОРВИ? Что происходит с туристами в Таиланде
Это сочетание с шампанским опасно для вашего здоровья
Лоток для столовых приборов: стоит ли держать его на кухне или пора отказаться?
Преображение кожи за минуту: как правильно применять бустер для лица
Неочевидные причины, из-за которых можно лишиться прав
Молодость кожи и здоровье сердца в одном фрукте: открываем секрет
Йоханнес Бё о решении брата завершить карьеру: мы не перестаём удивлять
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.