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От морщин до костей: как сохранить коллаген после 30

2:44
Здоровье

Коллаген — это основной белок, формирующий каркас клеток и тканей в организме млекопитающих. У человека насчитывается 28 типов коллагена, причём 90% из них составляет тип I. Белок состоит из аминокислот — глицина, пролина и гидроксипролина, которые образуют его прочную тройную спираль. Коллаген не только поддерживает структуру тканей, но и помогает клеткам восстанавливаться и взаимодействовать друг с другом.

Кость
Фото: commons.wikimedia.org by Хеллерхофф, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Кость

Где искать коллаген в пище

Этот белок можно найти в соединительных тканях, коже, сухожилиях и костях животных, а также в морепродуктах, например, в рыбьей чешуе.

Отличным источником коллагена служат:

  • костный бульон
  • мясо птицы
  • рыба
  • яйца
  • бобовые

Для естественного синтеза коллагена организм нуждается в витамине С, который содержится в цитрусовых, болгарском перце, зелени и ягодах.

Действительно ли работают добавки с коллагеном

Сегодня коллагеновые добавки активно используют для улучшения состояния кожи, суставов и костей. Научные исследования подтверждают, что их регулярное применение может повысить эластичность кожи, сократить морщины и укрепить кости, особенно у женщин в постменопаузе. Однако важно учитывать, что часть этих исследований финансируется самими производителями добавок, что вызывает сомнения в объективности выводов.

Почему мы теряем коллаген

С возрастом производство коллагена в организме замедляется, что приводит к потере упругости кожи и снижению прочности костей. На этот процесс также влияют:

  • курение
  • злоупотребление алкоголем
  • длительное пребывание на солнце
  • питание с высоким содержанием сахара

Чтобы защитить коллаген, важно избегать ультраобработанной пищи, регулярно пользоваться солнцезащитными средствами и придерживаться здорового образа жизни.

Альтернатива добавкам: натуральный подход

Поддерживать здоровье кожи и костей можно и без коллагеновых добавок. Вот что для этого нужно:

  • Сбалансированное питание, богатое белком, витаминами С и D, кальцием и цинком.
  • Регулярные физические упражнения.
  • Достаточный сон и отказ от вредных привычек.

Эти меры помогают сохранить молодость и здоровье без лишних затрат.

Коллаген играет ключевую роль в нашем организме, но его поддержка не требует сложных решений. Правильное питание и здоровый образ жизни — лучший способ сохранить крепкие кости, упругую кожу и общее самочувствие.

Уточнения

Коллаге́н — гликопротеин, фибриллярный белок, составляющий основу соединительной ткани организма (сухожилие, кость, хрящ, дерма, фасция и т. п.) её прочность и эластичность. 

Автор Карина Губанова
Карина Губанова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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