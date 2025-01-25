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Зелёный секрет для острого зрения: продукты, которые спасут ваши глаза

2:16
Здоровье

Что общего между зелёными овощами и здоровым зрением? Ответ — лютеин. Этот природный пигмент из группы каротиноидов способен защитить глаза от возрастных изменений и сохранить остроту зрения. Но как именно он работает и где его искать? Давайте разберёмся.

Human eye iris 1
Фото: commons.wikimedia.org by Kamil Saitov, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Human eye iris 1

Что такое лютеин

Лютеин — это природный антиоксидант, содержащийся в ряде продуктов. Его основные источники — зелёные листовые овощи, такие как шпинат, капуста и брокколи. Также он присутствует в кукурузе, яичных желтках и даже некоторых видах фруктов.

Главная особенность лютеина — способность фильтровать вредный синий свет и защищать клетки глаз от окислительного повреждения. Это делает его незаменимым элементом в профилактике возрастных изменений зрения.

Польза лютеина для здоровья глаз

1. Профилактика катаракты

Исследования показывают, что регулярное употребление лютеина снижает риск развития катаракты. Это заболевание, которое проявляется помутнением хрусталика, приводит к ухудшению зрения. Лютеин нейтрализует вредное воздействие свободных радикалов и ультрафиолетовых лучей, защищая хрусталик.

2. Защита от дегенерации желтого пятна

Возрастная макулярная дегенерация (ВМД) поражает макулу — зону сетчатки, отвечающую за центральное зрение. Лютеин, как мощный антиоксидант, способен защитить клетки сетчатки от повреждений и уменьшить риск развития ВМД.

3. Улучшение остроты зрения

Регулярное употребление продуктов, богатых лютеином, способствует улучшению контрастной чувствительности и остроты зрения. Это особенно важно для вождения в темноте, чтения и других повседневных задач, требующих фокусировки.

Как включить лютеин в рацион

Добавьте в своё меню больше зелёных овощей: шпината, брокколи, капусты. Не забывайте про кукурузу и яичные желтки. Эти продукты не только поддержат ваше зрение, но и обогатят рацион важными витаминами.

Уточнения

Лютеин — пигмент, относящийся к ксантофиллам — группе кислородсодержащих каротиноидов.

Автор Карина Губанова
Карина Губанова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Специалист Симанкова Татьяна
Занимается профилактикой, наблюдением, диагностикой и лечением заболеваний всех внутренних органов пациентов, в том числе ветрянки, простуды, ОРЗ и ОРВИ, скарлатины, кори, краснухи, бронхита, пищевого отравления и т.д.
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