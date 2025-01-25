Чай из шелковицы: секрет здорового старения и крепких костей

Чай из листьев шелковицы: польза для здоровья, которую вы могли не знать
Можно ли найти более богатый источник кальция, чем молоко? Оказывается, да! Чай из листьев черной шелковицы — это не только ароматный напиток, но и настоящий кладезь полезных веществ, особенно кальция, который играет ключевую роль в здоровье костей.
Обычные источники кальция, такие как молочные продукты или рыба (лосось, тунец), хорошо известны. Но чай из шелковицы — это настоящая находка: он содержит до 22 раз больше кальция, чем стакан молока! Это делает его идеальным выбором для профилактики остеопороза и укрепления костей, особенно для пожилых людей.
Японские исследования, проведенные Министерством здравоохранения, подтвердили, что этот напиток превосходит молочные продукты по эффективности в борьбе с дефицитом кальция.
Листья черной шелковицы помогают контролировать уровень сахара, снижая риск диабета. Это делает чай отличным выбором для людей с нарушениями углеводного обмена.
Чай содержит мощные антиоксиданты, которые замедляют процессы старения, укрепляют иммунитет и поддерживают здоровье сердца. Кроме того, он обладает противовоспалительным действием, помогая справляться с хроническими воспалениями.
Во время менопаузы женщины часто сталкиваются с неприятными симптомами, такими как перепады настроения, приливы или головные боли. Чай из листьев шелковицы облегчает эти проявления, нормализует обмен веществ, снижает уровень холестерина и сахара в крови.
Он также улучшает кровообращение, помогает регулировать давление и способствует разжижению крови, что важно для здоровья сердечно-сосудистой системы.
Приготовление простое:
Регулярное употребление такого чая — это не только здоровье, но и удовольствие.
Если вы предпочитаете более концентрированные формы, можно обратить внимание на диетические добавки. Они содержат экстракты шелковицы, которые сохраняют все полезные свойства растения.
Шелкови́ца также Ту́то́вник, тутовое дерево, тютина (лат. Morus), — род растений семейства Тутовые (Moraceae), состоящий из 17 видов листопадных деревьев, распространённых в тёплом умеренном и субтропических поясах Евразии, Африки и Северной Америки.
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