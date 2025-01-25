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Чай из шелковицы: секрет здорового старения и крепких костей

2:44
Здоровье

Чай из листьев шелковицы: польза для здоровья, которую вы могли не знать
Можно ли найти более богатый источник кальция, чем молоко? Оказывается, да! Чай из листьев черной шелковицы — это не только ароматный напиток, но и настоящий кладезь полезных веществ, особенно кальция, который играет ключевую роль в здоровье костей.

шелковица
Фото: commons.wikimedia.org by Eric Schmuttenmaer, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
шелковица

Чем полезен чай из листьев шелковицы

Высокое содержание кальция

Обычные источники кальция, такие как молочные продукты или рыба (лосось, тунец), хорошо известны. Но чай из шелковицы — это настоящая находка: он содержит до 22 раз больше кальция, чем стакан молока! Это делает его идеальным выбором для профилактики остеопороза и укрепления костей, особенно для пожилых людей.

Японские исследования, проведенные Министерством здравоохранения, подтвердили, что этот напиток превосходит молочные продукты по эффективности в борьбе с дефицитом кальция.

Регуляция уровня сахара в крови

Листья черной шелковицы помогают контролировать уровень сахара, снижая риск диабета. Это делает чай отличным выбором для людей с нарушениями углеводного обмена.

Антиоксиданты и здоровое старение

Чай содержит мощные антиоксиданты, которые замедляют процессы старения, укрепляют иммунитет и поддерживают здоровье сердца. Кроме того, он обладает противовоспалительным действием, помогая справляться с хроническими воспалениями.

Уникальная помощь женщинам

Во время менопаузы женщины часто сталкиваются с неприятными симптомами, такими как перепады настроения, приливы или головные боли. Чай из листьев шелковицы облегчает эти проявления, нормализует обмен веществ, снижает уровень холестерина и сахара в крови.

Он также улучшает кровообращение, помогает регулировать давление и способствует разжижению крови, что важно для здоровья сердечно-сосудистой системы.

Как приготовить полезный напиток

Приготовление простое:

  1. Возьмите 1-2 столовые ложки сухих листьев черной шелковицы.
  2. Залейте их 0,5 литра кипятка.
  3. Настаивайте 5-10 минут.

Регулярное употребление такого чая — это не только здоровье, но и удовольствие.

Альтернативы: экстракты и добавки

Если вы предпочитаете более концентрированные формы, можно обратить внимание на диетические добавки. Они содержат экстракты шелковицы, которые сохраняют все полезные свойства растения.

Уточнения

Шелкови́ца также Ту́то́вник, тутовое дерево, тютина (лат. Morus), — род растений семейства Тутовые (Moraceae), состоящий из 17 видов листопадных деревьев, распространённых в тёплом умеренном и субтропических поясах Евразии, Африки и Северной Америки.

Автор Карина Губанова
Карина Губанова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Специалист Андрианова Ирина
Специалист по лечению невропатии, последствий перенесенного инсульта, невралгий и дорсопатий.
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