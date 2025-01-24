Опасен ли отказ от сахара для мозга?

1:00 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Сахар при умеренном употреблении может принести множество положительных эффектов и даже необходим организму. Важно уточнить, что речь идёт не о белом рафинированном сахаре, а о натуральных сахарах, содержащихся в молочных продуктах, фруктах, овощах, орехах и яйцах.

Фото: commons.wikimedia.org by Alexis Fam, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Тирамису

Глюкоза и фруктоза — это конечные продукты расщепления сахара, жизненно важные для нашего организма. Глюкоза, в частности, служит основным источником энергии для клеток, становясь топливом для мышц, мозга и всех остальных органов и систем, сообщает Fitstars.

Фруктоза помогает ускорить восстановление после тренировок, уменьшает воспаления и снижает риск развития кариеса. Избегая сахара, человек лишает себя важных веществ, способствующих поддержанию здоровья. Сбалансированное потребление природных сахаров может повысить энергию и улучшить общее состояние организма.

Уточнения

Глюко́за или виноградный сахар, или декстроза (D-глюкоза) — органическое соединение, углевод, один из самых распространённых источников энергии в живых организмах. Встречается в соке многих фруктов и ягод, в том числе и винограда, от чего и произошло название этого вида сахара.

