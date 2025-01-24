Опасен ли отказ от сахара для мозга?

Сахар при умеренном употреблении может принести множество положительных эффектов и даже необходим организму. Важно уточнить, что речь идёт не о белом рафинированном сахаре, а о натуральных сахарах, содержащихся в молочных продуктах, фруктах, овощах, орехах и яйцах.
Глюкоза и фруктоза — это конечные продукты расщепления сахара, жизненно важные для нашего организма. Глюкоза, в частности, служит основным источником энергии для клеток, становясь топливом для мышц, мозга и всех остальных органов и систем, сообщает Fitstars.
Фруктоза помогает ускорить восстановление после тренировок, уменьшает воспаления и снижает риск развития кариеса. Избегая сахара, человек лишает себя важных веществ, способствующих поддержанию здоровья. Сбалансированное потребление природных сахаров может повысить энергию и улучшить общее состояние организма.
Глюко́за или виноградный сахар, или декстроза (D-глюкоза) — органическое соединение, углевод, один из самых распространённых источников энергии в живых организмах. Встречается в соке многих фруктов и ягод, в том числе и винограда, от чего и произошло название этого вида сахара.
Сейчас известно более 300 исторических названий Черного моря.