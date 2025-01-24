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Почему сырая курица может навредить вашему здоровью?

1:48
Здоровье

Приготовленная курица безопасна для употребления. Однако недостаточная термическая обработка мяса может привести к серьезным проблемам со здоровьем.

сырая куриная грудка
Фото: freepik
сырая куриная грудка

Курица является востребованным источником белка. Прежде чем наслаждаться мясом этой птицы, его необходимо хорошо приготовить. Безопасным оно становится при достижении внутренней температуры 73–75°C. В противном случае в мясе могут оставаться патогенные бактерии, способные вызвать пищевое отравление.

Среди самых опасных микроорганизмов, о которых сообщает издание Verywell Health, выделяются кампилобактерии, сальмонелла и клостридия перфрингенс.

Неправильно приготовленное мясо может спровоцировать не только острое пищевое отравление, но и вызвать длительные нарушения в микрофлоре кишечника. Употребление сырой или недожаренной курицы может привести к спазмам в животе, диарее и рвоте, которые могут проявиться как через несколько часов, так и спустя несколько дней. Также возможны головные боли, ломота в теле и повышение температуры.

При таких симптомах необходимо незамедлительно обратиться за медицинской помощью. Врач ставит диагноз, а лечение часто проходит на дому; в некоторых случаях требуется госпитализация, особенно если пациент относится к группе риска — пожилые люди, беременные женщины или маленькие дети — или же находится в тяжелом состоянии.

Для того, чтобы избежать подобных проблем, важно тщательно готовить курицу: варить, жарить или запекать до полной готовности. Кроме того, всегда мойте руки до и после работы с сырым мясом и предотвращайте его контакт с другими продуктами.

Уточнения

Пищеваре́ние — химическая (главным образом ферментативная), иногда также механическая обработка пищи — совокупность процессов, обеспечивающих расщепление пищевых веществ на различные компоненты, пригодные к всасыванию и участию в обмене веществ. 

Автор Полина Рываева
Полина Рываева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Специалист Крамерова Алла
Занимается диагностикой и лечением заболеваний сердечно-сосудистой системы, дыхательной системы, в том числе бронхита, простуды, ОРЗ и ОРВИ, ЖКТ, пищевого отравления, мочевыводящей системы и др
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