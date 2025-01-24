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Псориаз не приговор: как сделать жизнь комфортной

2:02
Здоровье

Псориаз — хроническое заболевание кожи, вызывающее покраснения, шелушение, зуд и дискомфорт. Этой болезнью страдают более 100 миллионов человек по всему миру. Лечение псориаза — сложный процесс, но современные методы и подходы способны сделать жизнь с этим диагнозом комфортнее.

Покраснение на локте
Фото: https://www.freepik.com by kamranaydinov
Покраснение на локте

Как поддерживать здоровье кожи

Соблюдайте здоровый образ жизни

Правильные привычки могут снизить воспаление и улучшить состояние кожи. Рекомендуется:

  • Включать в рацион овощи, фрукты и полезные жиры.
  • Отказаться от курения и ограничить алкоголь.
  • Регулярно заниматься спортом.

Используйте мягкие средства гигиены

Мыло, шампуни и гели могут вызывать раздражение. Отдавайте предпочтение гипоаллергенным продуктам с мягким составом. Избегайте горячих ванн, так как они сушат кожу.

Медикаментозное лечение

Местные препараты

  • Кремы и мази, нанесённые на поражённые участки, уменьшают зуд, шелушение и воспаление. Некоторые из них содержат заживляющие компоненты. Назначение таких препаратов проводится врачом.

Светотерапия

  • Облучение кожи специальными лампами уменьшает воспаление, зуд и способствует заживлению. Этот метод доступен в клиниках или для домашнего использования с помощью специализированного оборудования.

Системные препараты

  • При тяжёлых формах псориаза используются таблетки, инъекции или инфузии. Эти препараты эффективно борются с воспалением, но их применение должно проходить под контролем врача.

Важные рекомендации

Соблюдение всех этапов лечения, правильный уход за кожей и поддержание здоровья всего организма играют ключевую роль в улучшении качества жизни при псориазе. Дополнительно укрепить иммунитет можно с помощью качественных витаминов.

Уточнения

Псориаз (др.-греч. ψωρίασις, от др.-греч. ψώρα — зуд) — хроническое неинфекционное аутоиммунное заболевание, дерматоз, поражающий в основном кожу.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Специалист Андрианова Ирина
Специалист по лечению невропатии, последствий перенесенного инсульта, невралгий и дорсопатий.
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