Псориаз не приговор: как сделать жизнь комфортной

Псориаз — хроническое заболевание кожи, вызывающее покраснения, шелушение, зуд и дискомфорт. Этой болезнью страдают более 100 миллионов человек по всему миру. Лечение псориаза — сложный процесс, но современные методы и подходы способны сделать жизнь с этим диагнозом комфортнее.
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Покраснение на локте
Как поддерживать здоровье кожи
Соблюдайте здоровый образ жизни
Правильные привычки могут снизить воспаление и улучшить состояние кожи. Рекомендуется:
Включать в рацион овощи, фрукты и полезные жиры.
Отказаться от курения и ограничить алкоголь.
Регулярно заниматься спортом.
Используйте мягкие средства гигиены
Мыло, шампуни и гели могут вызывать раздражение. Отдавайте предпочтение гипоаллергенным продуктам с мягким составом. Избегайте горячих ванн, так как они сушат кожу.
Медикаментозное лечение
Местные препараты
Кремы и мази, нанесённые на поражённые участки, уменьшают зуд, шелушение и воспаление. Некоторые из них содержат заживляющие компоненты. Назначение таких препаратов проводится врачом.
Светотерапия
Облучение кожи специальными лампами уменьшает воспаление, зуд и способствует заживлению. Этот метод доступен в клиниках или для домашнего использования с помощью специализированного оборудования.
Системные препараты
При тяжёлых формах псориаза используются таблетки, инъекции или инфузии. Эти препараты эффективно борются с воспалением, но их применение должно проходить под контролем врача.
Важные рекомендации
Соблюдение всех этапов лечения, правильный уход за кожей и поддержание здоровья всего организма играют ключевую роль в улучшении качества жизни при псориазе. Дополнительно укрепить иммунитет можно с помощью качественных витаминов.
Уточнения
Псориаз (др.-греч. ψωρίασις, от др.-греч. ψώρα — зуд) — хроническое неинфекционное аутоиммунное заболевание, дерматоз, поражающий в основном кожу.