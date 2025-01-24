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Избавляемся от камней в почках без операций: проверенные методы

2:36
Здоровье

Камни в почках — это распространённая проблема, которая может доставлять значительный дискомфорт. Боли в пояснице, частое мочеиспускание и другие симптомы — всё это проявления болезни. К счастью, существуют способы, которые помогут вывести камни из почек в домашних условиях, если они не требуют медицинского вмешательства.

Камни в почках
Фото: https://www.freepik.com
Камни в почках

Что нужно сделать в первую очередь

При первых подозрениях на камни в почках важно обратиться к врачу. Специалист проведёт диагностику и предложит подходящий метод лечения. Однако, для ускорения процесса можно воспользоваться проверенными домашними средствами.

Увеличение потребления воды

Главное правило при борьбе с камнями в почках — пить больше воды:

  • Рекомендуется употреблять 2-3 литра воды в день.
  • Достаточное количество жидкости помогает разбавлять мочу, снижая риск образования новых камней.
  • Регулярное питьё способствует их естественному выводу из организма.

Лечебные травы и отвары

Некоторые травы обладают диуретическим эффектом, что способствует выведению камней:

  • Петрушка.
  • Сельдерей.
  • Мелисса.

В китайской медицине популярен травяной чай из более чем 20 компонентов, способствующий избавлению от камней.

Домашние средства

Для улучшения состояния можно использовать продукты с высоким содержанием кислоты:

  • Лимонный сок: витамин С помогает разбавить мочу, уменьшая риск новых образований.
  • Яблочный уксус: разлагает уже сформировавшиеся камни.

Диета

Рацион также играет важную роль:

  • Предпочтение свежим овощам и фруктам.
  • Исключение жирной и солёной пищи.

Медицинские препараты и процедуры

При более сложных случаях могут понадобиться медикаменты, которые обладают диуретическим эффектом. Эти препараты принимаются исключительно под наблюдением врача.

Среди процедур выделяют:

  • Ультразвуковую литотрипсию: разрушение камней без операции.
  • Лазерную уролитотрипсию: дробление камней на мелкие части, которые выводятся естественным путём.

Заключение

Хотя вывести камни из почек можно в домашних условиях, важно помнить, что крупные образования могут быть опасными и болезненными. Перед началом лечения обязательно проконсультируйтесь с врачом. Для профилактики выбирайте качественные витамины и следите за своим здоровьем.

Уточнения

Почечнокаменная болезнь (нефролитиаз, от греч. νεφρός — почка, греч. λίθος — камень) — наиболее частое из урологических заболеваний, проявляющееся отложением конкрементов в почках.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Специалист Балюра Елена
Доктор ведет прием врача уролога-андролога (лечение простатита, инфекционных заболеваний мочеполовой системы, почек, мочекаменной болезни) и прием врача-дерматовенеролога (лечение ЗППП, кожных и венерических заболеваний, дерматитов и т.д)
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