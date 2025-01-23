Жирные мышцы: как они приводят к сердечным проблемам

Знаете ли вы, что жировые отложения в мышцах могут угрожать вашему сердцу? Недавнее исследование Гарвардской медицинской школы выявило новую опасность, которая остаётся незамеченной многими.
Исследование, результаты которого опубликованы в European Heart Journal, включало 669 человек старше 18 лет. Участники жаловались на боль в груди и затруднённое дыхание, но не имели признаков ишемической болезни сердца. Учёные проанализировали состояние их сердца и распределение жира в теле.
Через шесть лет выяснилось: люди с жировыми отложениями в мышечной ткани чаще страдали от сердечно-сосудистых заболеваний, независимо от индекса массы тела. Также они имели повышенный риск госпитализации или даже летального исхода — сообщает "Царьград".
Жировые клетки в мышцах, по мнению исследователей, могут вызывать:
Эти факторы усиливают нагрузку на сердечно-сосудистую систему, повышая риск серьёзных заболеваний.
Учёные работают над поиском решений, которые помогут уменьшить риск:
Эти меры могут оказать значительное влияние на состояние мышц и сердца, снижая угрозу жировых отложений.
Жир в мышцах — это проблема, о которой редко говорят, но которая способна привести к серьёзным последствиям для здоровья сердца. Заботьтесь о своём теле, ведь от этого зависит ваша жизнь.
Мы́шцы (мн. ч. общеслав., производное от уменьшит.-ласкат. ед. ч. "мы́шка"), также му́скулы (мн. ч., от ед. ч. лат. musculus, от mūs - "мышь") — органы, состоящие из мышечной ткани; способны сокращаться под влиянием нервных импульсов.
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