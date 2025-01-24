Магний: топ-5 продуктов для естественного восполнения

2:09 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Магний — один из важнейших микроэлементов для здоровья, влияющий на множество процессов в организме. Но как выбрать подходящую форму этого элемента и правильно восполнить его дефицит? Разберёмся!

Фото: Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ витамины

Магний оказывает комплексное влияние:

Сердечно-сосудистая система. Снижает давление и уровень "плохого" холестерина.

Снижает давление и уровень "плохого" холестерина. Желудочно-кишечный тракт. Улучшает качество желчи, способствует пищеварению.

Улучшает качество желчи, способствует пищеварению. Центральная нервная система. Помогает успокоиться и улучшает сон.

Как выбрать правильную форму магния

Не все формы магния одинаково полезны:

Лучшие варианты: глицинат, малат, цитрат. Они хорошо усваиваются организмом.

глицинат, малат, цитрат. Они хорошо усваиваются организмом. Менее эффективные: оксид магния, магния сульфат.

Совет: перед выбором добавки проконсультируйтесь с врачом, так как суточная доза магния варьируется в зависимости от потребностей организма.

Как восполнить дефицит магния

Вот ключевые способы восполнения магния:

Сбалансированное питание. Добавьте в рацион: Орехи (миндаль, кешью), семена (тыквенные, льна).

Цельнозерновые продукты (овёс, киноа), бобовые.

Тёмные листовые овощи (шпинат, капуста) и бананы.

Магниевые добавки. Принимайте таблетки или капсулы только по назначению врача.

Ограничение кофеина и алкоголя. Эти вещества ускоряют потерю магния.

Здоровый образ жизни. Регулярные физические нагрузки, качественный сон и снижение стресса помогут поддерживать баланс минералов.

Употребление витаминов D и B6. Они способствуют лучшему усвоению магния.

Когда магний противопоказан

Магний выводится через почки, поэтому людям с заболеваниями почек или сердца следует быть осторожными с его приёмом. Добавки возможны только под наблюдением врача. При этом передозировка магния из пищи практически невозможна.

Уточнения

Ма́гний (химический символ — Mg, от лат. Magnesium) — химический элемент 2-й группы (по устаревшей классификации — главной подгруппы второй группы, IIA) третьего периода периодической системы химических элементов Д. И. Менделеева с атомным номером 12.

