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Магний: топ-5 продуктов для естественного восполнения

2:09
Здоровье

Магний — один из важнейших микроэлементов для здоровья, влияющий на множество процессов в организме. Но как выбрать подходящую форму этого элемента и правильно восполнить его дефицит? Разберёмся!

витамины
Фото: Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
витамины

Магний оказывает комплексное влияние:

  • Сердечно-сосудистая система. Снижает давление и уровень "плохого" холестерина.
  • Желудочно-кишечный тракт. Улучшает качество желчи, способствует пищеварению.
  • Центральная нервная система. Помогает успокоиться и улучшает сон.

Как выбрать правильную форму магния

Не все формы магния одинаково полезны:

  • Лучшие варианты: глицинат, малат, цитрат. Они хорошо усваиваются организмом.
  • Менее эффективные: оксид магния, магния сульфат.

Совет: перед выбором добавки проконсультируйтесь с врачом, так как суточная доза магния варьируется в зависимости от потребностей организма.

Как восполнить дефицит магния

Вот ключевые способы восполнения магния:

  • Сбалансированное питание. Добавьте в рацион: Орехи (миндаль, кешью), семена (тыквенные, льна).
  • Цельнозерновые продукты (овёс, киноа), бобовые.
  • Тёмные листовые овощи (шпинат, капуста) и бананы.
  • Магниевые добавки. Принимайте таблетки или капсулы только по назначению врача.
  • Ограничение кофеина и алкоголя. Эти вещества ускоряют потерю магния.
  • Здоровый образ жизни. Регулярные физические нагрузки, качественный сон и снижение стресса помогут поддерживать баланс минералов.
  • Употребление витаминов D и B6. Они способствуют лучшему усвоению магния.

Когда магний противопоказан

Магний выводится через почки, поэтому людям с заболеваниями почек или сердца следует быть осторожными с его приёмом. Добавки возможны только под наблюдением врача. При этом передозировка магния из пищи практически невозможна.

Уточнения

Ма́гний (химический символ — Mg, от лат. Magnesium) — химический элемент 2-й группы (по устаревшей классификации — главной подгруппы второй группы, IIA) третьего периода периодической системы химических элементов Д. И. Менделеева с атомным номером 12.

Автор Карина Губанова
Карина Губанова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Специалист Березанцев Андрей
Психотерапевт, психиатр
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