Магний: топ-5 продуктов для естественного восполнения

Магниевые добавки. Принимайте таблетки или капсулы только по назначению врача.
Ограничение кофеина и алкоголя. Эти вещества ускоряют потерю магния.
Здоровый образ жизни. Регулярные физические нагрузки, качественный сон и снижение стресса помогут поддерживать баланс минералов.
Употребление витаминов D и B6. Они способствуют лучшему усвоению магния.
Когда магний противопоказан
Магний выводится через почки, поэтому людям с заболеваниями почек или сердца следует быть осторожными с его приёмом. Добавки возможны только под наблюдением врача. При этом передозировка магния из пищи практически невозможна.
Уточнения
Ма́гний (химический символ — Mg, от лат. Magnesium) — химический элемент 2-й группы (по устаревшей классификации — главной подгруппы второй группы, IIA) третьего периода периодической системы химических элементов Д. И. Менделеева с атомным номером 12.