Жёлто-оранжевая кожа: простая причина, которая вас удивит

Многие замечают необычный желто-оранжевый оттенок кожи после обильного потребления определённых продуктов. Это состояние носит название каротинодермия. Разберёмся, что это такое, и стоит ли беспокоиться.
Каротинодермия возникает из-за накопления в организме каротиноидов — веществ, содержащихся в ярко окрашенных овощах и фруктах, таких как морковь, мандарины, тыква, папайя и красный перец. Основная причина — чрезмерное потребление таких продуктов или добавок.
Главный способ диагностики — проверка склер глаз. При желтухе они становятся желтоватыми, а при каротинодермии остаются белыми. Это важный лайфхак, позволяющий исключить серьёзные патологии.
Каротинодермия проявляется окрашиванием носа, носогубных складок и ладоней. Особенно хорошо заметно при искусственном освещении.
Важно: это состояние не представляет угрозы для здоровья. Оно связано исключительно с внешними изменениями кожи и является эстетической проблемой. После корректировки рациона цвет кожи возвращается в норму, но процесс может занять несколько месяцев.
Каротино́иды — природные органические пигменты, синтезируемые бактериями, грибами, водорослями, высшими растениями и коралловыми полипами, окрашены в жёлтый, оранжевый или красный цвета.
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