Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Что можно посадить рядом с вишневым деревом? Названы нежелательные соседи для этого дерева
Метаболизм и похудение: главный секрет, о котором все молчат
Эта японская собака с атлетичной внешностью покоряет сердца
Как хранить кожаную одежду? Следуйте этим правилам
Главный зимний миф о круиз-контроле, который может привести к аварии
Собаки и беременность: что ваш питомец чувствует раньше вас
Что обнаружили учёные на дне Средиземного моря
Очищенный песок Анапы заменят новым из местных месторождений
Ужин мечты: салат с говядиной, который легко приготовить даже после тяжёлого дня

Жёлто-оранжевая кожа: простая причина, которая вас удивит

1:56
Здоровье

Многие замечают необычный желто-оранжевый оттенок кожи после обильного потребления определённых продуктов. Это состояние носит название каротинодермия. Разберёмся, что это такое, и стоит ли беспокоиться.

Свежая морковь
Фото: commons.wikimedia.org by Наваниет Кришнан С, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Свежая морковь

Что такое каротинодермия

Каротинодермия возникает из-за накопления в организме каротиноидов — веществ, содержащихся в ярко окрашенных овощах и фруктах, таких как морковь, мандарины, тыква, папайя и красный перец. Основная причина — чрезмерное потребление таких продуктов или добавок.

Несколько видов каротинодермии:

  • Первичная. Возникает из-за избыточного потребления каротиноидных продуктов.
  • Вторичная. Желтушность появляется как симптом заболеваний: сахарного диабета, гипотиреоза, патологий печени и почек. Это связано с нарушением превращения β-каротина в ретинол или избытком липидов в крови.
  • Метаболическая каротинемия. Наследственное нарушение, при котором организм слабо преобразует β-каротин в витамин А.

Как отличить каротинодермию от желтухи

Главный способ диагностики — проверка склер глаз. При желтухе они становятся желтоватыми, а при каротинодермии остаются белыми. Это важный лайфхак, позволяющий исключить серьёзные патологии.

Опасна ли каротинодермия

Каротинодермия проявляется окрашиванием носа, носогубных складок и ладоней. Особенно хорошо заметно при искусственном освещении.

Важно: это состояние не представляет угрозы для здоровья. Оно связано исключительно с внешними изменениями кожи и является эстетической проблемой. После корректировки рациона цвет кожи возвращается в норму, но процесс может занять несколько месяцев.

Уточнения

Каротино́иды — природные органические пигменты, синтезируемые бактериями, грибами, водорослями, высшими растениями и коралловыми полипами, окрашены в жёлтый, оранжевый или красный цвета.

Автор Карина Губанова
Карина Губанова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Специалист Игнатова Ольга
Занимается ведением пациентов с дистальной полинейропатией, синдромом диабетической стопы, лечением ожирения, остеопороза, эндокринных причин бесплодия у женщин и мужчин
Обсудить
Сейчас читают
Какие съедобные сувениры отбирают у российских туристов, возвращающихся из Европы
Туризм
Какие съедобные сувениры отбирают у российских туристов, возвращающихся из Европы Аудио 
Почему магнитный север Земли покидает Канаду и движется к Сибири? Последствия для технологий и природы
Наука и техника
Почему магнитный север Земли покидает Канаду и движется к Сибири? Последствия для технологий и природы Аудио 
Популярное
Чёрное море хотят переименовать

Сейчас известно более 300 исторических названий Черного моря.

Чёрное море хотят переименовать
Тихий рай: идеальная альтернатива Мальдивам
Тихий рай: идеальная альтернатива Мальдивам
Пиджаки и жакеты 2025: главные тренды, стильные идеи и советы по носке
День Х неизбежен: что ждёт Землю при столкновении с астероидом
Казахстан строит в Алма-Ате на огромной территории разведывательный комплекс США Любовь Степушова Лариса Лужина: Я жду острохарактерных ролей Анжела Якубовская Гурманы всех стран, соединяйтесь… Если есть, на что есть Сергей Лебедев
Кошачья память: что на самом деле запоминают пушистые друзья
Как сохранить свежесть и чистоту в доме, где живут пожилые люди
Собаки, жаждущие внимания: породы, которые любят своих хозяев больше всего
Собаки, жаждущие внимания: породы, которые любят своих хозяев больше всего
Последние материалы
Метаболизм и похудение: главный секрет, о котором все молчат
Эта японская собака с атлетичной внешностью покоряет сердца
Как хранить кожаную одежду? Следуйте этим правилам
Главный зимний миф о круиз-контроле, который может привести к аварии
Собаки и беременность: что ваш питомец чувствует раньше вас
Что обнаружили учёные на дне Средиземного моря
Очищенный песок Анапы заменят новым из местных месторождений
Ужин мечты: салат с говядиной, который легко приготовить даже после тяжёлого дня
Как выбрать идеальное место для картофеля: два главных правила
Как сделать кожу тела сияющей и ровной без использования автозагара?
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.