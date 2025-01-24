Жёлто-оранжевая кожа: простая причина, которая вас удивит

1:56 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Многие замечают необычный желто-оранжевый оттенок кожи после обильного потребления определённых продуктов. Это состояние носит название каротинодермия. Разберёмся, что это такое, и стоит ли беспокоиться.

Фото: commons.wikimedia.org by Наваниет Кришнан С, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Свежая морковь

Что такое каротинодермия

Каротинодермия возникает из-за накопления в организме каротиноидов — веществ, содержащихся в ярко окрашенных овощах и фруктах, таких как морковь, мандарины, тыква, папайя и красный перец. Основная причина — чрезмерное потребление таких продуктов или добавок.

Несколько видов каротинодермии:

Первичная. Возникает из-за избыточного потребления каротиноидных продуктов.

Возникает из-за избыточного потребления каротиноидных продуктов. Вторичная. Желтушность появляется как симптом заболеваний: сахарного диабета, гипотиреоза, патологий печени и почек. Это связано с нарушением превращения β-каротина в ретинол или избытком липидов в крови.

Желтушность появляется как симптом заболеваний: сахарного диабета, гипотиреоза, патологий печени и почек. Это связано с нарушением превращения β-каротина в ретинол или избытком липидов в крови. Метаболическая каротинемия. Наследственное нарушение, при котором организм слабо преобразует β-каротин в витамин А.

Как отличить каротинодермию от желтухи

Главный способ диагностики — проверка склер глаз. При желтухе они становятся желтоватыми, а при каротинодермии остаются белыми. Это важный лайфхак, позволяющий исключить серьёзные патологии.

Опасна ли каротинодермия

Каротинодермия проявляется окрашиванием носа, носогубных складок и ладоней. Особенно хорошо заметно при искусственном освещении.

Важно: это состояние не представляет угрозы для здоровья. Оно связано исключительно с внешними изменениями кожи и является эстетической проблемой. После корректировки рациона цвет кожи возвращается в норму, но процесс может занять несколько месяцев.

Уточнения

Каротино́иды — природные органические пигменты, синтезируемые бактериями, грибами, водорослями, высшими растениями и коралловыми полипами, окрашены в жёлтый, оранжевый или красный цвета.

