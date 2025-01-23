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Как недосыпание провоцирует тягу к калорийной еде: важный секрет здоровья

2:15
Здоровье

Задумывались ли вы, как недосыпание влияет на ваше здоровье и пищевые привычки? Оказывается, нехватка сна может не только усилить тягу к вредным продуктам, но и сказаться на вашем самочувствии и способности рационально мыслить.

Усталость
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Усталость

Почему недостаток сна вызывает голод

Научные исследования показывают: если человек недосыпает, у него повышается уровень гормона голода (грелина) и снижается уровень гормона сытости (лептина). Это ведет к усиленному желанию есть, особенно высококалорийную пищу. Кроме того, нехватка сна вызывает стресс на физиологическом уровне, что делает нас импульсивными и снижает контроль над поведением.

Когда уровень кортизола в крови растёт, это не только усиливает чувство голода, но и негативно сказывается на мышечной массе.

Что важнее: продолжительность или режим сна

Вопрос не только в количестве часов, но и в том, насколько регулярно вы ложитесь и просыпаетесь. По словам экспертов, взрослым нужно спать 7-8 часов в сутки, детям — немного больше. Однако самое важное — придерживаться стабильного режима.

Если вы каждый день ложитесь в одно и то же время, мозг начнёт воспринимать это как сигнал к засыпанию. Ваш организм будет готов к отдыху, как только наступит привычный час.

Как улучшить качество сна

Чтобы обеспечить себе полноценный отдых, придерживайтесь нескольких простых рекомендаций:

  1. Спите в прохладной, тихой и тёмной комнате.
  2. Избегайте сильных эмоций перед сном, даже если они положительные.
  3. Если не удается заснуть в течение 20 минут, не лежите без дела.
  4. Возьмите книгу, почитайте, пока не почувствуете усталость, а затем возвращайтесь в кровать.
  5. Если вы работаете в ночные смены, важно компенсировать недосып днём. Старайтесь соблюдать стабильный график и обеспечивать организму необходимое количество калорий.

Сон — это не просто отдых, а важнейший процесс для поддержания здоровья, стройности и ясности ума. Начните высыпаться, и вы заметите, как изменится ваше состояние и качество жизни.

Уточнения

Деприва́ция сна — недостаток или полное отсутствие сна. 

Автор Карина Губанова
Карина Губанова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
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