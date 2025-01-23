Интуитивное питание не работает в современном мире

2:21 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Задумывались ли вы, нужно ли считать калории, если хотите похудеть? Или достаточно прислушиваться к своему чувству насыщения? Ответ на этот вопрос не так очевиден, как кажется.

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Интуитивное питание: теория и реальность

Сейчас многие обсуждают концепцию интуитивного питания, где предполагается, что человек сам знает, когда ему достаточно еды.

Интуитивное питание строится на идее: ешь, когда хочешь, и останавливайся, когда чувствуешь насыщение. Спрашивай себя, что хочется, и следуй этому желанию.

Этот подход часто не работает в современном мире. Причина — гипервкусная и гиперкалорийная пища, созданная для того, чтобы нас привлекать.

Что такое гиперкалорийная еда

Гиперкалорийная пища — это не только сладости и фастфуд. Это продукты, которые не требуют взвешивания, упакованы в яркие обёртки и всегда под рукой.

Это калорийные бомбы: снеки, мучные изделия, сладости и фастфуд. Они вызывают переедание, даже если человек уже сыт. Всё потому, что эти продукты созданы для того, чтобы приносить удовольствие и заставлять нас есть больше.

Почему интуитивное питание не справляется

Современные продукты легко обманывают наши инстинкты. Когда человек доверяется чувству насыщения, он рискует съесть больше, чем нужно, особенно если в рационе преобладает гиперкалорийная пища.

Теория интуитивного питания плохо работает в эпоху, где пищевая промышленность играет против нас. Если вы склонны к лишнему весу, важно обладать пищевой грамотностью.

Считать калории или нет

Знание о калорийности продуктов — ключ к контролю над своим питанием. Это особенно важно для тех, кто стремится сбросить вес. Умение выбирать еду, ориентируясь на её энергетическую ценность, помогает избежать переедания и оставаться в рамках своей цели.

В условиях, когда гиперкалорийная еда доминирует на рынке, теория интуитивного питания становится слабым инструментом. Чтобы эффективно управлять своим весом, необходимо понимать, сколько калорий содержится в еде, и делать осознанный выбор.

Уточнения

Интуитивное питание — современный подход к питанию, основанный на представлениях, что внимание к сигналам собственного тела — голоду и насыщению — является более эффективным методом регуляции веса и пищевого поведения, чем тактика ограничений в питании, подсчета калорий или разделения пищевых продуктов на «полезные» и «вредные».

