Используйте это для похудения: замените этим продуктом сахар и худейте с удовольствием

2:56 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Если вы мечтаете о том, чтобы ваша фигура приобрела желаемые очертания, а не пряталась за объемными блузками и пальто, обратите внимание на медовую диету!

Фото: Freepik is licensed under Free license Мёд

Британские диетологи, на которых ссылается чешское издание Ireceptar.cz, утверждают, что мёд — это удивительный продукт, который способен ускорить обмен веществ и помочь вашему организму избавиться от лишних килограммов.

Суть медовой диеты заключается в замене всех сахаров мёдом. После каждого приема пищи необходимо съедать чайную ложку этого сладкого лакомства. Хотя это может показаться странным, на самом деле всё не так уж и безумно, как кажется на первый взгляд.

Мёд можно добавлять в чай или кофе, смешивать с соусами, а также использовать в качестве топпинга для овсянки, йогурта, блинов и различных десертов.

Утро начните с бодрящего стакана воды, в котором смешаете чайную ложку мёда, немного лимонного сока и щепотку корицы. Пейте этот напиток натощак, как минимум за полчаса до завтрака. Это поможет очистить организм и запустить обмен веществ.

Мёд не только обеспечит вас витаминами и минералами, но и снизит тягу к сладкому. Это особенно важно, так как перекусы и чрезмерное употребление углеводов (белого сахара и белой муки) являются одной из основных причин ожирения.

Вместо десерта — мёд!

Питание на медовой диете соответствует принципам классического здорового питания. Разрешены цельнозерновые продукты, такие как тёмная мука, тёмный рис и цельнозерновые макароны, а также овощи и менее сладкие фрукты, такие как черника, малина и смородина.

С другой стороны, следует избегать сладких фруктов (бананов и винограда), нежирных продуктов, белой муки, макарон, выпечки и сахара.

Ещё одна важная привычка, к которой вам стоит привыкнуть — это чайная ложка мёда после еды. У этого ритуала есть две причины. Во-первых, мёд — это сладкий продукт, который может заменить десерт. Во-вторых, он поддерживает пищеварение, что делает ваш обед или ужин более легким для организма.

Перед сном вас ждёт тот же ритуал с ложкой мёда. Эксперты даже рекомендуют съедать целую столовую ложку перед сном.

Почему? Ночью организм восстанавливается и очищается, и мёд может помочь ему справиться с этой задачей наилучшим образом. В то же время он поддерживает пищеварение и сжигание жира, позволяя вам худеть во время сна.

По словам экспертов, на медовой диете можно сбросить до 1,3 килограмма в неделю. Не упустите эту возможность!

Уточнения

Мёд — сладкий, густой, вязкий продукт, вырабатываемый пчёлами и некоторыми другими родственными насекомыми.



Дие́та (греч. δίαιτα — образ жизни, режим питания) или рацион (от лат. ratio, rationis — расчёт, мера) — совокупность правил употребления пищи человеком или другим животным.

