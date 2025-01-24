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Когда хроническая усталость сигнализирует о проблемах со здоровьем

1:31
Здоровье

Хроническая усталость может свидетельствовать о проблемах с щитовидной железой или сахарном диабете, сообщила Екатерина Иванникова, руководитель Клиники диетологии и нутритивной поддержки Российского геронтологического научно-клинического центра Пироговского Университета и врач-эндокринолог.

Усталость
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Усталость

Хроническая усталость может быть диагностирована, когда соблюдены все условия правильного режима дня, включая сон не позднее 23:00, умеренные физические нагрузки и сбалансированное питание. Однако человек все равно ощущает усталость, отмечает Газета.Ru.

Если психотерапевт, психолог или невролог не выявили патологии, рекомендуется обратиться к эндокринологу для проверки щитовидной железы. Для этого необходимо сдать кровь на уровень тиреотропного гормона (ТТГ), который позволяет оценить функцию щитовидной железы. Симптомы гипотиреоза, такие как усталость, плаксивость и депрессивное настроение, могут указывать на снижение функции щитовидной железы.

Также важно контролировать уровень гликированного гемоглобина, особенно у людей с избыточным весом и талией более 94 см у мужчин и 80 см у женщин. Это важно, так как сахарный диабет может развиваться без явных клинических симптомов, проявляясь только в виде слабости, сонливости и дискомфорта.

Уточнения

Астени́я (от др.-греч. ἀσθένεια — бессилие), астени́ческое состоя́ние, астени́ческий синдро́м, астени́ческая реа́кция, не́рвно-психи́ческая сла́бость, синдром хронической усталости (англ. Chronic Fatigue Syndrome) — болезненное состояние, проявляющееся повышенной утомляемостью с крайней неустойчивостью настроения, ослаблением самообладания, нетерпеливостью, неусидчивостью, нарушением сна.

Утомле́ние  или уста́лость — физиологическое и психологическое состояние, которое является следствием напряжённой или длительной работы.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Игнатова Ольга
Занимается ведением пациентов с дистальной полинейропатией, синдромом диабетической стопы, лечением ожирения, остеопороза, эндокринных причин бесплодия у женщин и мужчин
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