Стало известно, кому не стоит пить воду с лимоном

1:52 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Врач-терапевт и иммунолог Ирина Ярцева сообщила, что употребление воды с лимоном полезно, но важно соблюдать умеренность. Она отметила, что польза лимона как источника витамина С несколько преувеличена.

Фото: flickr.com by wuestenigel, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Вода с лимоном

По словам Ярцевой, вода является жизненно важной для организма. Она помогает обновлять его и выводить вредные вещества. Рекомендуется начинать день со стакана теплой воды, и при желании можно добавлять в нее лимон. Однако людям с проблемами желудочно-кишечного тракта следует избегать воды с лимоном. Ярцева подчеркивает, что любая полезная привычка должна быть в меру, иначе она может привести к негативным последствиям, пишет Газета.Ru.

"Если вы знаете, что у вас точно нет никаких проблем с желудочно-кишечным трактом, можете периодически пить. Но если есть изжога или признаки гастрита, лучше пить воду без лимона. Я всегда за то, что любая полезная вещь должна быть в меру, а если ею злоупотреблять, это приведет к негативным последствиям", — сказала Ярцева.

Витамин С, содержащийся в лимоне, способствует усвоению железа и выведению мочевой кислоты из организма. Однако Ярцева предостерегает от преувеличения его противопростудных свойств. Она утверждает, что при разнообразном и сбалансированном рационе питания простуды не связаны с недостатком витаминов.

Ярцева подчеркивает, что не существует универсального средства от всех болезней, и вода с лимоном не является исключением. Однако польза от витамина С и чистой воды очевидна. Она также напоминает, что правильное питание и регулярный прием витаминов помогают поддерживать здоровье и предотвращать заболевания.

Уточнения

Лимо́н (лат. Cítrus límon) — растение; вид рода Цитрус (Citrus) подтрибы Цитрусовые (Citrinae) семейства Рутовые (Rutaceae).



Вода́ (в химии — монооксид водорода, гидроксид водорода; химическая формула — H 2 O) — химическое вещество, представляющее собой бинарное неорганическое соединение, молекула которого состоит из двух атомов водорода и одного атома кислорода, соединённых между собой ковалентной связью.

