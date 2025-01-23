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Бесплатные медицинские услуги: за что вы не должны платить

3:03
Здоровье

Полис обязательного медицинского страхования (ОМС) гарантирует каждому гражданину России право на получение широкого спектра бесплатных медицинских услуг. Однако не всегда понятно, какие именно услуги входят в этот перечень и как избежать незаконных требований оплаты. Рассмотрим основные моменты.

Гинеколог
Фото: Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Гинеколог

Какие услуги включены в полис ОМС

Экстренная помощь. При угрозе жизни помощь оказывается бесплатно в любом медицинском учреждении.

Обследования и анализы

В поликлинике можно пройти диагностику, сдать лабораторные анализы, включая:

  • Клинический и биохимический анализ крови.
  • Анализы на инфекции (ВИЧ, гепатиты, сифилис).
  • Гормональные исследования.
  • КТ и МРТ при наличии показаний.

Консультации врачей

  • Бесплатно принимают участковые терапевты, педиатры и узкие специалисты.

Госпитализация и операции

Включая высокотехнологичное лечение.

Лечение хронических заболеваний

  • Обострения и поддерживающая терапия входят в программу.

Паллиативная помощь

  • Для облегчения страданий неизлечимо больных пациентов.

Беременность и роды

  • Также включены прерывание беременности по медицинским показаниям и процедура ЭКО (при наличии квоты).

Бесплатная стоматология

Полис ОМС покрывает:

  • Лечение кариеса, болезней десен, удаление зубов.
  • Рентген, физиотерапию, гигиеническую чистку.
  • Анестезию.

Исключение: протезирование и использование материалов повышенного качества оплачиваются отдельно.

Прививки по ОМС

Национальный календарь прививок включает обязательные бесплатные вакцинации. Никакие дополнительные сборы за вакцину не взимаются.

Что делать, если требуют оплату

Отказ в бесплатных анализах

  • Если в поликлинике не делают нужное исследование, вам обязаны выдать направление в другое учреждение.

Долгое ожидание

Сроки предоставления услуг по ОМС регламентированы: участковый врач:

  • в течение 1 суток
  • узкий специалист: до 2 недель
  • диагностические исследования: до 2 недель.

ЭКО

  • Процедура бесплатна, но дополнительные расходы возможны из-за превышения квоты.

Конфликтные ситуации

  • При спорных моментах обращайтесь в страховую компанию, указанную в вашем полисе.

Дополнительные бесплатные услуги

  • Реабилитация и массаж при наличии показаний.
  • Лечение ожирения.
  • Гериатрическая помощь для граждан старше 60 лет.
  • Санаторное лечение.

Итог

Полис ОМС предоставляет широкий спектр бесплатных услуг, от диагностики до лечения серьёзных заболеваний. Знание своих прав поможет вам избежать незаконных требований оплаты и получить качественную медицинскую помощь.

Уточнения

Медицинское страхование — форма страхования здоровья человека, которая покрывает часть расходов, вызванных страховым случаем, консультацией с врачом или иные расходы на медицинские услуги посредством регулярного совместного вложения средств в общий фонд.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Специалист Тюкалова Наталья
Проводит амбулаторную медицинскую помощь пациентам терапевтического и гематологического профиля, пульмонологию и гематологию, микробиологию и химиотерапию, профилактику, диагностику и лечение заболеваний у лиц пожилого возраста.
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