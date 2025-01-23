Бесплатные медицинские услуги: за что вы не должны платить

3:03 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Полис обязательного медицинского страхования (ОМС) гарантирует каждому гражданину России право на получение широкого спектра бесплатных медицинских услуг. Однако не всегда понятно, какие именно услуги входят в этот перечень и как избежать незаконных требований оплаты. Рассмотрим основные моменты.

Фото: Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Гинеколог

Какие услуги включены в полис ОМС

Экстренная помощь. При угрозе жизни помощь оказывается бесплатно в любом медицинском учреждении.

Обследования и анализы

В поликлинике можно пройти диагностику, сдать лабораторные анализы, включая:

Клинический и биохимический анализ крови.

Анализы на инфекции (ВИЧ, гепатиты, сифилис).

Гормональные исследования.

КТ и МРТ при наличии показаний.

Консультации врачей

Бесплатно принимают участковые терапевты, педиатры и узкие специалисты.

Госпитализация и операции

Включая высокотехнологичное лечение.

Лечение хронических заболеваний

Обострения и поддерживающая терапия входят в программу.

Паллиативная помощь

Для облегчения страданий неизлечимо больных пациентов.

Беременность и роды

Также включены прерывание беременности по медицинским показаниям и процедура ЭКО (при наличии квоты).

Бесплатная стоматология

Полис ОМС покрывает:

Лечение кариеса, болезней десен, удаление зубов.

Рентген, физиотерапию, гигиеническую чистку.

Анестезию.

Исключение: протезирование и использование материалов повышенного качества оплачиваются отдельно.

Прививки по ОМС

Национальный календарь прививок включает обязательные бесплатные вакцинации. Никакие дополнительные сборы за вакцину не взимаются.

Что делать, если требуют оплату

Отказ в бесплатных анализах

Если в поликлинике не делают нужное исследование, вам обязаны выдать направление в другое учреждение.

Долгое ожидание

Сроки предоставления услуг по ОМС регламентированы: участковый врач:

в течение 1 суток

узкий специалист: до 2 недель

до 2 недель диагностические исследования: до 2 недель.

ЭКО

Процедура бесплатна, но дополнительные расходы возможны из-за превышения квоты.

Конфликтные ситуации

При спорных моментах обращайтесь в страховую компанию, указанную в вашем полисе.

Дополнительные бесплатные услуги

Реабилитация и массаж при наличии показаний.

Лечение ожирения.

Гериатрическая помощь для граждан старше 60 лет.

Санаторное лечение.

Итог

Полис ОМС предоставляет широкий спектр бесплатных услуг, от диагностики до лечения серьёзных заболеваний. Знание своих прав поможет вам избежать незаконных требований оплаты и получить качественную медицинскую помощь.

Уточнения

Медицинское страхование — форма страхования здоровья человека, которая покрывает часть расходов, вызванных страховым случаем, консультацией с врачом или иные расходы на медицинские услуги посредством регулярного совместного вложения средств в общий фонд.

