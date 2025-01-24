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Йодная сетка: эффективный метод или бабушкин миф

2:47
Здоровье

Многие помнят, как в детстве при ушибах или простудах мамы аккуратно рисовали на коже сетку йодом. Этот метод до сих пор используют, несмотря на отсутствие официального признания его эффективности. Но зачем нужна йодная сетка, и действительно ли она помогает?

Бабушка
Фото: https://www.freepik.com by stockking
Бабушка

Свойства йода

Йод известен как эффективный антисептик, предотвращающий попадание бактерий в раны. Однако у него есть и другие свойства:

  • Заживление ран.
  • Снятие воспалений за счёт уничтожения бактерий в тканях.
  • Разогрев кожи за счёт активации кровообращения.

Эти качества и лежат в основе действия йодной сетки.

История метода

Идею йодотерапии предложил в начале XX века доктор из Санкт-Петербурга И. С. Колбасенко. Он предположил, что йод может проникать глубоко в ткани и останавливать патологические процессы. Несмотря на скепсис официальной медицины, метод до сих пор популярен.

Как правильно наносить сетку

  • Используйте 5%-й раствор йода.
  • Проверьте кожу на аллергию, нанеся немного йода на предплечье. Если через 30 минут реакции нет, можно приступать.
  • Нарисуйте линии горизонтально и вертикально, образуя квадратики по 1 см.
    Процедуру лучше проводить вечером на сухой, неповреждённой коже.
  • Делайте сетку не чаще 2-3 раз в неделю.

Когда йодная сетка полезна

  • Гематомы: нанесите сетку на следующий день после травмы, чтобы уменьшить синяк.
  • Простуда: сетка на переносице и крыльях носа помогает при насморке. Для кашля — нанесите на грудь.
  • Варикоз: уменьшает отёки и усталость в ногах.
  • Боли в суставах и мышцах: облегчит состояние, если нанести после распаривания.
  • Другие случаи: растяжения, невралгии, ангины, кожные воспаления.

Ограничения

  • Аллергия: если появляются высыпания, зуд или головокружение, от метода стоит отказаться.
  • Болезни щитовидной железы: противопоказан при гипертиреозе.
  • Высокая температура: йод может усилить жар.
  • Детский возраст: не используйте для детей младше трёх лет.
  • Беременность: только после консультации с врачом.
  • Раздражённая кожа: йод только усугубит проблему.

Йодная сетка и дефицит йода

Миф о том, что сетка помогает восполнить недостаток йода, научно не подтверждён. Количество вещества, всасываемого через кожу, крайне мало. Скорость исчезновения сетки зависит от типа кожи, а не от уровня йода в организме.

Уточнения

Терапи́я (др -греч. θερᾰπεία "<врачебный> уход, лечение") — процесс, целью которого является устранение заболевания или травмы, патологического состояния или иного нарушения жизнедеятельности, нормализация нарушенных процессов жизнедеятельности, восстановление и улучшение здоровья.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Специалист Балюра Елена
Доктор ведет прием врача уролога-андролога (лечение простатита, инфекционных заболеваний мочеполовой системы, почек, мочекаменной болезни) и прием врача-дерматовенеролога (лечение ЗППП, кожных и венерических заболеваний, дерматитов и т.д)
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