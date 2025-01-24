Йодная сетка: эффективный метод или бабушкин миф

2:47 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Многие помнят, как в детстве при ушибах или простудах мамы аккуратно рисовали на коже сетку йодом. Этот метод до сих пор используют, несмотря на отсутствие официального признания его эффективности. Но зачем нужна йодная сетка, и действительно ли она помогает?

Фото: https://www.freepik.com by stockking Бабушка

Свойства йода

Йод известен как эффективный антисептик, предотвращающий попадание бактерий в раны. Однако у него есть и другие свойства:

Заживление ран.

Снятие воспалений за счёт уничтожения бактерий в тканях.

Разогрев кожи за счёт активации кровообращения.

Эти качества и лежат в основе действия йодной сетки.

История метода

Идею йодотерапии предложил в начале XX века доктор из Санкт-Петербурга И. С. Колбасенко. Он предположил, что йод может проникать глубоко в ткани и останавливать патологические процессы. Несмотря на скепсис официальной медицины, метод до сих пор популярен.

Как правильно наносить сетку

Используйте 5%-й раствор йода.

Проверьте кожу на аллергию, нанеся немного йода на предплечье. Если через 30 минут реакции нет, можно приступать.

Нарисуйте линии горизонтально и вертикально, образуя квадратики по 1 см.

Процедуру лучше проводить вечером на сухой, неповреждённой коже.

Процедуру лучше проводить вечером на сухой, неповреждённой коже. Делайте сетку не чаще 2-3 раз в неделю.

Когда йодная сетка полезна

Гематомы: нанесите сетку на следующий день после травмы, чтобы уменьшить синяк.

нанесите сетку на следующий день после травмы, чтобы уменьшить синяк. Простуда: сетка на переносице и крыльях носа помогает при насморке. Для кашля — нанесите на грудь.

сетка на переносице и крыльях носа помогает при насморке. Для кашля — нанесите на грудь. Варикоз: уменьшает отёки и усталость в ногах.

уменьшает отёки и усталость в ногах. Боли в суставах и мышцах: облегчит состояние, если нанести после распаривания.

облегчит состояние, если нанести после распаривания. Другие случаи: растяжения, невралгии, ангины, кожные воспаления.

Ограничения

Аллергия: если появляются высыпания, зуд или головокружение, от метода стоит отказаться.

если появляются высыпания, зуд или головокружение, от метода стоит отказаться. Болезни щитовидной железы: противопоказан при гипертиреозе.

противопоказан при гипертиреозе. Высокая температура: йод может усилить жар.

йод может усилить жар. Детский возраст: не используйте для детей младше трёх лет.

не используйте для детей младше трёх лет. Беременность: только после консультации с врачом.

только после консультации с врачом. Раздражённая кожа: йод только усугубит проблему.

Йодная сетка и дефицит йода

Миф о том, что сетка помогает восполнить недостаток йода, научно не подтверждён. Количество вещества, всасываемого через кожу, крайне мало. Скорость исчезновения сетки зависит от типа кожи, а не от уровня йода в организме.

Уточнения

Терапи́я (др -греч. θερᾰπεία "<врачебный> уход, лечение") — процесс, целью которого является устранение заболевания или травмы, патологического состояния или иного нарушения жизнедеятельности, нормализация нарушенных процессов жизнедеятельности, восстановление и улучшение здоровья.

