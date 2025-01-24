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Почему после 9 часов сна все равно хочется спать: все о гиперсомнии

3:09
Здоровье

Сколько нужно спать, чтобы быть здоровым? Оказавшись на страницах медицинских рекомендаций, можно легко убедиться, что полноценный сон — это основа здоровья. Но может ли длительный сон приносить больше пользы, чем короткий? На самом деле, если спать больше 9 часов, это может свидетельствовать о нарушениях, известных как гиперсомния.

Девушка спит
Фото: Wikipedia by U3207862, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Девушка спит

Какой нормой сна можно считать оптимальную

Ответ на этот вопрос не универсален, потому что каждому человеку необходим свой режим сна. Для кого-то достаточно 6 часов отдыха, чтобы чувствовать себя бодрым, а кто-то не обойдется и без 8. Определённые возрастные категории также требуют разных количеств сна:

  • Дети до 5 лет — 13-15 часов.
  • Дети 5-12 лет — 10-13 часов.
  • Подростки до 18 лет — 8,5-10 часов.
  • Взрослые до 45 лет — 7-8,5 часов.
  • После 45 лет — 6-8 часов.

Если человек спит больше, а утром чувствует усталость, скорее всего, это гиперсомния.

Почему возникает длительный сон

Слишком много сна может быть как следствием физической или психоэмоциональной усталости, так и признаком более серьезных проблем. Психологические причины включают:

  • Переутомление (физическое и умственное).
  • Недосыпание.
  • Стресс или травматичные переживания.

В таких случаях гиперсомния обычно проходит, как только устраняются ее причины.

Но длительный сон может также сигнализировать о более серьезных нарушениях:

  • Проблемы с нервной системой.
  • Болезни сердца и сосудов.
  • Нарушения дыхания во сне (например, апноэ).
  • Эндокринные или психические расстройства.
  • Побочные эффекты от лекарств.

Идиопатическая гиперсомния: что это

Когда причина чрезмерной сонливости неясна, речь идет об идиопатической гиперсомнии — хроническом заболевании, которое начинается в подростковом возрасте и может сопровождать человека всю жизнь. Этот тип гиперсомнии характеризуется постоянной усталостью и трудностью в пробуждении, несмотря на долгий сон.

Симптомы гиперсомнии

  • Утренние головные боли или мигрени.
  • Постоянная апатия и вялость.
  • Нарушения сна и даже случайное засыпание в течение дня (в том числе за рулем).
  • Депрессии, судороги, нарушения зрения.

Если вы заметили у себя симптомы, напоминающие гиперсомнию, важно проконсультироваться с врачом. Ранняя диагностика и лечение могут существенно улучшить качество жизни.

Вывод

Долгий сон, после которого не наступает отдыха, является тревожным сигналом. Это может быть связано как с физическими и психологическими проблемами, так и с отдельным заболеванием. В любом случае важно своевременно обращаться к специалисту для корректировки состояния.

Уточнения

Гиперсомния (др.-греч. ύπέρ - "над, выше" + сон) — термин, обозначающий наличие чрезмерной дневной сонливости или избыточной продолжительности сна.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Специалист Шипилова Мария
Занимается приемом пациентов и психологическими консультациями.
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