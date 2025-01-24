Почему после 9 часов сна все равно хочется спать: все о гиперсомнии

Сколько нужно спать, чтобы быть здоровым? Оказавшись на страницах медицинских рекомендаций, можно легко убедиться, что полноценный сон — это основа здоровья. Но может ли длительный сон приносить больше пользы, чем короткий? На самом деле, если спать больше 9 часов, это может свидетельствовать о нарушениях, известных как гиперсомния.
Ответ на этот вопрос не универсален, потому что каждому человеку необходим свой режим сна. Для кого-то достаточно 6 часов отдыха, чтобы чувствовать себя бодрым, а кто-то не обойдется и без 8. Определённые возрастные категории также требуют разных количеств сна:
Если человек спит больше, а утром чувствует усталость, скорее всего, это гиперсомния.
Слишком много сна может быть как следствием физической или психоэмоциональной усталости, так и признаком более серьезных проблем. Психологические причины включают:
В таких случаях гиперсомния обычно проходит, как только устраняются ее причины.
Когда причина чрезмерной сонливости неясна, речь идет об идиопатической гиперсомнии — хроническом заболевании, которое начинается в подростковом возрасте и может сопровождать человека всю жизнь. Этот тип гиперсомнии характеризуется постоянной усталостью и трудностью в пробуждении, несмотря на долгий сон.
Если вы заметили у себя симптомы, напоминающие гиперсомнию, важно проконсультироваться с врачом. Ранняя диагностика и лечение могут существенно улучшить качество жизни.
Долгий сон, после которого не наступает отдыха, является тревожным сигналом. Это может быть связано как с физическими и психологическими проблемами, так и с отдельным заболеванием. В любом случае важно своевременно обращаться к специалисту для корректировки состояния.
Гиперсомния (др.-греч. ύπέρ - "над, выше" + сон) — термин, обозначающий наличие чрезмерной дневной сонливости или избыточной продолжительности сна.
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