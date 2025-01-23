Привычка давить прыщи приводит к появлению новых прыщей

1:16 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Мало кто не сталкивался с неприятной ситуацией, когда на лице появлялся некрасивый прыщ на самом видном месте. Особенно это может вызвать панику, когда в тот же день предстоит важная встреча или торжественное мероприятие. Выдавить прыщ — самое простое, что можно сделать для собственного успокоения, однако дерматологи всё же рекомендуют удерживаться от такого действия.

Фото: commons.wikimedia.org by Remy_Loz, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Девушка в свитере

"Прыщи образуются, когда избыток жира, бактерий и грязи закупоривает волосяные фолликулы. А угри — это закупоренные фолликулы, содержимое которых достигает поверхности кожи и под воздействием воздуха становится чёрным. Какого бы цвета они ни были, выдавливание или ковыряние прыщей может нарушить процесс заживления и вызвать множество проблем", — пишет автор телеграм-канала "Записки врача".

Выдавливая прыщ, человек, сам того не осознавая, загоняет грязь вглубь, и она распространяется и дальше в разные стороны, поэтому такая привычка может привести к возникновению новых прыщей в других местах.

Если дождаться, когда прыщ сам исчезнет, совершенно невозможно, рекомендуется использовать специальные пластыри с подсушивающим эффектом.

Уточнения

Акне́ (от др.-греч. ἀκμή — остриё, разгар, расцвет), или угри — это длительное воспалительное состояние кожи, возникающее при закупоривании кожным салом волосяного фолликула.

