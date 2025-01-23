Почему так хочется посидеть в телефоне перед сном и чем это грозит

1:38 Your browser does not support the audio element. Здоровье

В современном мире людям нередко приходится слишком много работать. Порой из-за этого страдают другие сферы жизни: у человека просто не остаётся времени на отдых, хобби и развлечения. Именно по этой причине многим так хочется посидеть в телефоне перед сном, посмотреть короткие видео, полистать ленту в соцсетях, полайкать фотографии и почитать комментарии.

Фото: flickr.com by www.Pixel.la Free Stock Photos, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Смартфон

Такое желание возникает у людей настолько часто, что ему дали специальное название — прокрастинация перед сном. У этого явления есть несколько психологических причин. Человек, лишённый свободного времени, хочет хотя бы таким способом его добрать. К тому же следующий день снова будет наполнен стрессом и заботами, поэтому хочется оттянуть время отхода ко сну, ведь по ощущениям сон длится всего несколько минут, а значит, утро наступит практически сразу после засыпания.

Сидение в телефоне перед сном возбуждает нервную систему, и в организме в большом количестве вырабатываются гормоны, которые в норме должны вырабатываться утром. Безобидная привычка смотреть перед сном ролики грозит не только бессонницей, но и утренней слабостью, раздражительностью, болью в мышцах и суставах. Гораздо полезнее откладывать телефон в сторону за час до сна и стараться быстрее засыпать. В таком случае появится больше шансов проснуться в бодром состоянии, легче и быстрее справляться с делами, и тогда личное время, которого до сих пор так не хватало, постепенно будет высвобождаться.

Уточнения

Прокрастина́ция (от англ. procrastination «откладывание», «промедление»; от лат. procrastinatio с тем же значением, восходит к cras «завтра» или crastinum «завтрашний» + pro- «для, ради») — в психологии склонность к постоянному откладыванию даже важных и срочных дел, приводящая к жизненным проблемам и болезненным психологическим эффектам.

