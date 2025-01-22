5 привычек, которые могут привести к высокому уровню холестерина

2:12 Your browser does not support the audio element. Здоровье

В мире холестерина есть два главных типа, которые сильно влияют на здоровье: "плохой" и "хороший". Эти термины врачи используют для описания липопротеидов низкой и высокой плотности. Если вы никогда не задумывались, что стоит за этими словами, самое время обратить внимание на "плохой холестерин", который становится причиной многих серьезных заболеваний, сообщает - URA. RU

Фото: freepik девушка с едой

Что такое "плохой" холестерин

Это липопротеиды низкой плотности (ЛПНП), которые имеют свойство накапливаться в стенках артерий, формируя бляшки. Со временем это приводит к атеросклерозу — процессу, при котором сосуды становятся жесткими и узкими. Это может спровоцировать тромбообразование, которое блокирует кровоток и становится причиной инфаркта миокарда или инсульта.

Как сообщает врач-терапевт Анастасия Агаева, высокий уровень "плохого" холестерина может быть результатом неправильного питания, недостаточной физической активности или даже генетических факторов. Поэтому важно следить за своим здоровьем и регулярно проверять уровень липидов в крови. Нормы холестерина могут различаться у разных людей, что делает анализ необходимым.

Что может повлиять на уровень холестерина

Сидячий образ жизни

Сахарный диабет

Применение некоторых лекарств

Употребление продуктов с высоким содержанием жиров и холестерина

Чрезмерное потребление алкоголя

Наследственность

Как снизить риски

Чтобы снизить уровень "плохого" холестерина и избежать возможных заболеваний, важно следить за образом жизни. Врачи рекомендуют:

Отказ от курения

Физическая активность хотя бы 30 минут в день

Контроль сахара в крови

Сбалансированное питание: свежие овощи, фрукты, нежирное мясо или рыба, цельнозерновые продукты, оливковое масло

Таким образом, холестерин — это не просто лабораторный показатель, а важный индикатор состояния вашего организма. Регулярное тестирование и внимание к здоровому образу жизни помогут вам избежать многих заболеваний в будущем.

Уточнения

Холестери́н (др.-греч. χολή "жёлчь" + στερεός "твёрдый"), холестеро́л (англ. cholesterol) — органическое соединение, природный полициклический липофильный спирт, содержащийся в клеточных мембранах всех животных, в том числе человека.

