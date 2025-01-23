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МРТ головного мозга: правда ли, что оно безопасно

2:47
Здоровье

Магнитно-резонансная томография (МРТ) считается одним из самых точных методов диагностики. С её помощью можно получить детальную информацию о состоянии органов и тканей с точностью до 97%. Однако у многих пациентов возникают опасения по поводу возможного воздействия электромагнитного излучения, которое генерирует аппарат.

Аппарат МРТ
Фото: Mos.ru by Evgeny Samarin, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Аппарат МРТ

Мифы о вреде МРТ

Часто можно услышать разговоры о вреде геомагнитных бурь, излучения от мобильных телефонов или линии электропередач. Эти опасения переносят и на МРТ, ведь аппарат создаёт магнитные поля. Однако важно знать, что высокочастотные магнитные поля, используемые в МРТ, не оказывают негативного воздействия на организм. Это подтверждается многолетними исследованиями и клиническим опытом.

Одним из ключевых преимуществ МРТ является то, что процедура не включает рентгеновское облучение, как, например, в случае с КТ. Это делает МРТ более безопасным вариантом диагностики, особенно для пациентов, которым часто необходимо проводить обследования.

Как проводится обследование

Во время МРТ пациента помещают в цилиндрический томограф, где он должен оставаться неподвижным. Для улучшения качества снимков используется ремень, который фиксирует конечности. Процедура может длиться до 30 минут, а с контрастом — до 50 минут. При этом контрастное вещество вводится через капельницу и помогает выявить более точные данные.

Какие риски существуют

Сам процесс МРТ не несёт угрозы здоровью. Однако существуют определённые противопоказания и риски, связанные с индивидуальной непереносимостью контрастных веществ. В редких случаях у пациентов могут возникнуть головокружения или тошнота. Также противопоказания касаются людей с почечной недостаточностью и женщин в период беременности.

Как часто можно делать МРТ

МРТ можно делать несколько раз в год, так как оно не представляет опасности для здоровья. Однако из-за сложности и стоимости исследования, его проводят, как правило, после других методов диагностики, чтобы уточнить диагноз.

Заключение

МРТ головного мозга — безопасная и высокоэффективная процедура, которая даёт врачу необходимые данные для точного диагноза. Важно помнить, что обследование должен назначать только лечащий врач, а не проводить его по личному усмотрению. Соблюдение всех рекомендаций и информирование врача о возможных противопоказаниях обеспечит безопасность процедуры.

Уточнения

Магни́тно-резона́нсная томогра́фия (МРТ) - способ получения томографических медицинских изображений для исследования внутренних органов и тканей с использованием явления ядерного магнитного резонанса.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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