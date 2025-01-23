Что есть, чтобы снизить уровень сахара в крови: продукты, рекомендованные экспертами

1:42 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Высокий уровень сахара в крови — распространённая проблема, которая может привести к серьёзным метаболическим осложнениям, например, к диабету. Чтобы поддерживать стабильный уровень сахара в крови и предотвратить скачки гликемии, очень важно придерживаться сбалансированной диеты. Эксперты советуют выбирать продукты с низким гликемическим индексом, нежирный белок, полезные жиры и клетчатку.

Фото: commons.wikimedia.org by Hans Braxmeier, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Фрукты на тарелке

Продукты с низким гликемическим индексом являются ключом к контролю уровня сахара в крови. Белое мясо, рыба, яйца и растительные альтернативы, такие так тофу и темпе, являются отличными источниками нежирного белка.

Полезные жиры важны для повышения чувствительности к инсулину и улучшения пищеварения. Такие продукты, как овсяные отруби, фрукты с кожурой, крестоцветные овощи и семена льна и чиа, богаты клетчаткой и могут помочь поддерживать стабильный уровень сахара в крови.

Также важно избегать рафинированного сахара, простых углеводов, трансжиров и концентрированных фруктовых соков. Кроме того, некоторые напитки, такие как зелёный чай, вода с яблочным уксусом, травяные настои и простая вода, могут помочь снизить уровень сахара в крови.

Наконец, рекомендуется есть через регулярные промежутки времени и разбивать потребление калорий на небольшие приёмы пищи в течение дня. Следуя сбалансированной диете, богатой здоровой пищей, и следя за тем, что вы кладёте себе на тарелку, вы можете контролировать уровень сахара в крови и улучшить своё метаболическое здоровье.

Уточнения

Гликемический индекс (ГИ) (англ. glycemic (glycaemic) index, сокращённо GI) — показатель влияния углеводов в продуктах питания на изменение уровня глюкозы в крови относительно влияния чистой глюкозы.

