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Что есть, чтобы снизить уровень сахара в крови: продукты, рекомендованные экспертами

1:42
Здоровье

Высокий уровень сахара в крови — распространённая проблема, которая может привести к серьёзным метаболическим осложнениям, например, к диабету. Чтобы поддерживать стабильный уровень сахара в крови и предотвратить скачки гликемии, очень важно придерживаться сбалансированной диеты. Эксперты советуют выбирать продукты с низким гликемическим индексом, нежирный белок, полезные жиры и клетчатку.

Фрукты на тарелке
Фото: commons.wikimedia.org by Hans Braxmeier, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Фрукты на тарелке

Продукты с низким гликемическим индексом являются ключом к контролю уровня сахара в крови. Белое мясо, рыба, яйца и растительные альтернативы, такие так тофу и темпе, являются отличными источниками нежирного белка.

Полезные жиры важны для повышения чувствительности к инсулину и улучшения пищеварения. Такие продукты, как овсяные отруби, фрукты с кожурой, крестоцветные овощи и семена льна и чиа, богаты клетчаткой и могут помочь поддерживать стабильный уровень сахара в крови.

Также важно избегать рафинированного сахара, простых углеводов, трансжиров и концентрированных фруктовых соков. Кроме того, некоторые напитки, такие как зелёный чай, вода с яблочным уксусом, травяные настои и простая вода, могут помочь снизить уровень сахара в крови.

Наконец, рекомендуется есть через регулярные промежутки времени и разбивать потребление калорий на небольшие приёмы пищи в течение дня. Следуя сбалансированной диете, богатой здоровой пищей, и следя за тем, что вы кладёте себе на тарелку, вы можете контролировать уровень сахара в крови и улучшить своё метаболическое здоровье.

Уточнения

Гликемический индекс (ГИ) (англ. glycemic (glycaemic) index, сокращённо GI) — показатель влияния углеводов в продуктах питания на изменение уровня глюкозы в крови относительно влияния чистой глюкозы.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Савченко Сергей
Занимается лечением заболеваний опорно-двигательного аппарата, проводит травматологические и ортопедические вмешательства и манипуляции, внутрисуставные блокады любой сложности, медикаментозные блокады при болевом синдроме
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