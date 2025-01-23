Обновление списка жизненно важных лекарств в России: что изменилось

Российское правительство расширило список жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП) и перечень медикаментов для лечения редких и сложных заболеваний. Распоряжение об этом подписал Михаил Мишустин 15 января 2025.
В обновлённый список вошли 18 новых медикаментов, включая препараты для лечения онкологических, хронических, аутоиммунных и инфекционных заболеваний. Эти лекарства применяются при таких состояниях, как:
Также в перечень добавлены препараты для профилактики тромботических осложнений и проведения антиретровирусной терапии. Среди новых наименований: занубрутиниб, алпелисиб, роксадустат, инклисиран и другие.
Для четырёх ранее включённых препаратов добавлены дополнительные лекарственные формы: инсулина лизпро, даратумумаба, диклофенака и пирибедила.
Перечень медикаментов для лечения редких и сложных заболеваний также расширен. Теперь в него входит противоопухолевое средство изатуксимаб, используемое при множественной миеломе. Эти препараты централизованно закупаются Минздравом и предоставляются пациентам бесплатно.
На совещании с вице-премьерами Михаил Мишустин отметил, что уже половина препаратов из обновлённого списка производится в России. К 2030 году доля отечественного производства жизненно важных лекарств планируется увеличить до 90% в рамках национального проекта "Новые технологии сбережения здоровья".
Цены на препараты из ЖНВЛП регулируются государством, что делает их доступными для лечения пациентов в рамках программы государственных гарантий бесплатной медицинской помощи. На сегодняшний день перечень включает более 800 наименований. Финансирование закупок осуществляется за счёт федерального бюджета.
Расширение перечней ЖНВЛП и препаратов для редких заболеваний — важный шаг в обеспечении доступности эффективного лечения для пациентов. Это улучшение не только увеличивает доступ к жизненно важным лекарствам, но и поддерживает развитие отечественного фармацевтического производства.
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