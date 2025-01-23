Обновление списка жизненно важных лекарств в России: что изменилось

2:15 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Российское правительство расширило список жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП) и перечень медикаментов для лечения редких и сложных заболеваний. Распоряжение об этом подписал Михаил Мишустин 15 января 2025.

Фото: Pixabay by commons.wikimedia.org, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Зависимость от отпускаемых по рецепту лекарств

Новые препараты в перечне ЖНВЛП

В обновлённый список вошли 18 новых медикаментов, включая препараты для лечения онкологических, хронических, аутоиммунных и инфекционных заболеваний. Эти лекарства применяются при таких состояниях, как:

Лимфома, меланома, лейкоз, рак молочной железы.

Анемия при хронической болезни почек.

Тяжёлая форма бронхиальной астмы.

Системная красная волчанка.

Сахарный диабет.

Также в перечень добавлены препараты для профилактики тромботических осложнений и проведения антиретровирусной терапии. Среди новых наименований: занубрутиниб, алпелисиб, роксадустат, инклисиран и другие.

Для четырёх ранее включённых препаратов добавлены дополнительные лекарственные формы: инсулина лизпро, даратумумаба, диклофенака и пирибедила.

Высокозатратные нозологии

Перечень медикаментов для лечения редких и сложных заболеваний также расширен. Теперь в него входит противоопухолевое средство изатуксимаб, используемое при множественной миеломе. Эти препараты централизованно закупаются Минздравом и предоставляются пациентам бесплатно.

Развитие отечественного производства

На совещании с вице-премьерами Михаил Мишустин отметил, что уже половина препаратов из обновлённого списка производится в России. К 2030 году доля отечественного производства жизненно важных лекарств планируется увеличить до 90% в рамках национального проекта "Новые технологии сбережения здоровья".

Контроль цен и доступность

Цены на препараты из ЖНВЛП регулируются государством, что делает их доступными для лечения пациентов в рамках программы государственных гарантий бесплатной медицинской помощи. На сегодняшний день перечень включает более 800 наименований. Финансирование закупок осуществляется за счёт федерального бюджета.

Итог

Расширение перечней ЖНВЛП и препаратов для редких заболеваний — важный шаг в обеспечении доступности эффективного лечения для пациентов. Это улучшение не только увеличивает доступ к жизненно важным лекарствам, но и поддерживает развитие отечественного фармацевтического производства.

Уточнения

Онколо́гия (от др.-греч. όγκος - тяжесть, груз, и λόγος - учение) — раздел медицины, изучающий доброкачественные и злокачественные опухоли, механизмы и закономерности их возникновения и развития, методы их профилактики, диагностики и лечения.

