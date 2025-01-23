5 привычных вещей в доме, которые подрывают ваше ментальное здоровье

2:33 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Интерьер вашего дома может напрямую влиять на ваше настроение и эмоциональное состояние. Вот несколько деталей, которые могут подрывать ваше ментальное здоровье, и простые способы исправить это.

Фото: flickr.com by TijsB, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Гостиная

Холодное верхнее освещение

Резкий и холодный свет создает неуютную атмосферу, усиливает тревожность и может ухудшить качество сна.

Что делать

Замените холодные лампы на теплые LED-лампы с температурой 2700-3300 К.

Добавьте мягкий свет с помощью настольных ламп, торшеров и настенных бра.

Максимально используйте дневной свет, открывая шторы и жалюзи.

Темная квартира

Темные помещения угнетают и создают ощущение замкнутости, снижая уровень энергии.

Как исправить

Установите зеркала напротив окон, чтобы усилить естественное освещение.

Используйте светодиодные лампы с имитацией дневного света.

Если деревья за окном загораживают свет, обсудите их обрезку с коммунальными службами.

Старые и потрепанные вещи

Поврежденные и изношенные предметы наполняют дом атмосферой хаоса и напоминаниями о несделанных делах.

Решение

Проведите ревизию вещей и избавьтесь от изношенной одежды, сколотой посуды и сломанной мебели.

Оставьте только то, что приносит радость и комфорт.

Избыточное количество зеркал

Хотя зеркала визуально увеличивают пространство, их переизбыток может провоцировать излишнее самонаблюдение и тревожность.

Совет

Оставьте только одно зеркало в ключевых местах: ванной, спальне и прихожей.

Избегайте размещения зеркал, отражающих вашу фигуру на каждом шагу.

Беспорядок и хаос

Бардак в доме создает ощущение неустроенности и усиливает внутреннее напряжение.

Как навести порядок

Создайте удобные системы хранения для вещей.

Регулярно проводите уборку и проветривайте комнаты.

Убирайте с видимых поверхностей лишние предметы, чтобы уменьшить визуальный шум.

Подведем итог

Ваш дом может быть не просто местом для сна, но и настоящим убежищем для отдыха и восстановления. Создайте гармоничное пространство, убрав все лишнее, добавив больше света и уюта. Маленькие изменения способны значительно улучшить ваше настроение и общее самочувствие.

Уточнения

Психи́ческое здоро́вье (духовное или душевное, иногда ментальное здоровье) — согласно определению Всемирной организации здравоохранения, это состояние благополучия, при котором человек может реализовать свой собственный потенциал, противостоять обычным жизненным стрессам, продуктивно и плодотворно работать, а также вносить вклад в жизнь своего сообщества.

