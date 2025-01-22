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Гниющая рыба на Янисъярви: росприроднадзор займётся проверкой

1:39
Здоровье

Жители Карелии всколыхнулись после появления видеозаписи с кадрами свалки гниющей рыбы на берегу озера Янисъярви. Автор ролика обратил внимание на зловоние, привлекающее диких животных, которые растаскивают разлагающиеся тушки. Этот инцидент вызвал обеспокоенность как местных жителей, так и природоохранных ведомств.

пластиковые отходы, океан
Фото: Wikimedia Commons by https://commons.wikimedia.org/wiki/File:التلوث.jpg, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
пластиковые отходы, океан

Реакция Минприроды Карелии

Министерство природных ресурсов республики прокомментировало ситуацию и передало информацию в федеральные надзорные органы. Проверка будет проводиться совместно Балтийско-Арктическим межрегиональным управлением Росприроднадзора и Североморским управлением Россельхознадзора.

"Несмотря на то, что надзор за озером и прибрежной зоной относится к федеральному уровню, мы не остались в стороне и оперативно передали сигнал ответственным структурам", — подчеркнули в Минприроды Карелии.

Почему это важно

Свалки органических отходов, особенно гниющей рыбы, создают серьёзную угрозу для экосистемы озера. Разлагающиеся тушки могут привести к загрязнению воды, а увеличение числа диких животных вблизи населённых пунктов может стать причиной опасных ситуаций.

Что будет дальше

Ожидается, что федеральные службы не только проведут тщательную проверку, но и установят виновных, чтобы предотвратить подобные инциденты в будущем. Местные жители надеются, что проблема будет решена в кратчайшие сроки, а меры, принятые надзорными органами, станут действенными - сообщает Karelinform.ru.

Уточнения

Сва́лка — территории размещения отходов производства и потребления.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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