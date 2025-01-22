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Эндокринолог: дефицит витамина D может привести к выпадению волос

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Здоровье

Недостаток определённых витаминов может стать причиной потери волос, сообщила РИА Новости врач-эндокринолог из московской поликлиники № 220 Анна Невольникова.

Девушка держит волосы
Фото: freepik by designed by freepik is licensed under фото с freepik
Девушка держит волосы

По ее мнению, нехватка витамина D может вызвать выпадение волос. Она добавила, что дефицит железа может привести к ломкости, сухости и утрате блеска волос.

При недостатке этих элементов волосы становятся более ломкими, теряют свою упругость и могут начать выпадать в больших количествах. Врач призвала следить за своим рационом и при необходимости проконсультироваться со специалистом для оценки состояния витаминов и минералов в организме. Правильное питание, включающее разнообразные продукты, может значительно улучшить не только состояние волос, но и общее здоровье.

Уточнения

Эндокриноло́гия — наука о строении и функции желёз внутренней секреции (эндокринных желёз), вырабатываемых ими продуктах (гормонах), о путях их образования и действия на организм животных и человека; а также о заболеваниях, вызванных нарушением функции этих желёз или действиями этих гормонов.

Автор Юлия Захарова
Юлия Захарова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Специалист Тимофеева Галина
Владеет современными знаниями, опытом работы в клинической эндокринологии
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