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Как отсутствие овощей и фруктов влияет на ваше здоровье?

1:49
Здоровье

Каждому человеку необходимо получать адекватное количество белков, углеводов и жиров. Основной вопрос заключается в источниках этих макроэлементов. Углеводы можно найти как в сладкой выпечке, так и в продуктах растительного происхождения. Второй вариант считается более полезным.

Фрукты и ягоды
Фото: commons.wikimedia.org by Jennifer, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Фрукты и ягоды

Фрукты и овощи содержат натуральные сахара, которые важны для функционирования мозга и обеспечения энергии. Клетчатка, присутствующая в этих продуктах, замедляет усвоение глюкозы, обеспечивая продолжительное ощущение сытости.

Фельдшер Оксана Юшева в своем комментарии к Минздраву Карелии отметила, что при исключении овощей и фруктов из рациона организм немедленно начинает реагировать на это изменение.

Прежде всего, могут возникнуть проблемы с кишечником. Недостаток клетчатки нарушает нормальный процесс переваривания, что усложняет усвоение питательных веществ. Это также приведет к дефициту витаминов, микро- и макроэлементов, что может обострить хронические недуги.

Кроме того, уровень холестерина в крови начнёт расти. Иммунная защита ослабнет, а состояние кожи станет тусклым и проблемным. Специалист также отметила риск обезвоживания: в овощах и фруктах содержится много воды, и при их отсутствии организм будет испытывать нехватку жидкости. Не стоит рисковать и ограничивать себя в потреблении этих полезных продуктов.

"Старайтесь есть овощи у фрукты круглый год. Особое внимание уделяйте сезонным плодам и тем, что растут в вашем регионе. Именно такие продукты принесут максимум пользы организму", — заключила Оксана Юшева.

Уточнения

Холестери́н (др.-греч. χολή «жёлчь» + στερεός «твёрдый»), холестеро́л (англ. cholesterol) — органическое соединение, природный полициклический липофильный спирт, содержащийся в клеточных мембранах всех животных, в том числе человека.

Автор Полина Рываева
Полина Рываева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Специалист Андрианова Ирина
Специалист по лечению невропатии, последствий перенесенного инсульта, невралгий и дорсопатий.
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