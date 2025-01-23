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Щелчки в ушах: что они могут означать и когда пора к врачу

2:45
Здоровье

Щелчки, шум и другие посторонние звуки в ушах могут показаться безобидными, но иногда они могут быть признаком проблем, которые требуют внимания. Чтобы понять, что именно вызывает эти ощущения, важно рассматривать строение уха и возможные причины.

Конский хвост
Фото: commons.wikimedia.org by Evil Erin, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Конский хвост

Причины щелчков в ушах

Ухо делится на три отдела: наружный, средний и внутренний. Изменения в любом из этих отделов могут вызвать неприятные звуки.

Естественные причины:

Одной из основных причин, по которой можно слышать щелчки, является активная выработка ушной серы. Она выполняет защитную функцию, но если её становится слишком много, она может закупорить слуховой проход, создавая давление на барабанную перепонку и вызывая звуки.

Также неприятные ощущения могут возникать у людей, которые занимаются плаванием, так как вода может попадать в уши. Изменение давления во время полетов также вызывает щелчки, знакомые многим путешественникам.

Когда нужно беспокоиться

В большинстве случаев щелкающие звуки не требуют медицинского вмешательства, однако если это происходит регулярно, возможно, стоит обратиться к специалисту. Например, если звуки связаны с воспалительными заболеваниями ушей, такими как отит (воспаление наружного или среднего уха). Также стоит обратить внимание на акустическую травму — длительное воздействие громких звуков может вызвать такие симптомы.

Более серьезные проблемы, такие как опухоли мозга или менингит, также могут проявляться через подобные симптомы, поэтому при регулярных щелчках в ушах стоит обратиться к врачу для диагностики.

Когда нужно обратиться к врачу

Если звуки в ушах сопровождаются болью, снижением слуха или длительными приступами, это может указывать на более серьезные заболевания, такие как воспаление или инфекция. В таком случае консультация с ЛОР-врачом является обязательной.

Лечение

Методы лечения зависят от причины, которая вызвала появление щелчков. Если проблема незначительная, зачастую можно обойтись без медикаментов. Однако если причиной стал отит или инфекция, лечение обязательно должно быть назначено врачом.

Народные методы:

Дополнительно к традиционным методам, можно использовать народные средства для облегчения симптомов. Например, ингаляции с травяными отварами помогут при насморке, а компрессы из картошки или лука — при воспалении уха. Для укрепления иммунитета рекомендуется использовать смесь сока алоэ и меда.

Уточнения

У́хо (лат. auris) — сложный орган людей и животных, предназначенный для восприятия звуковых колебаний.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Специалист Игнатова Ольга
Занимается ведением пациентов с дистальной полинейропатией, синдромом диабетической стопы, лечением ожирения, остеопороза, эндокринных причин бесплодия у женщин и мужчин
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