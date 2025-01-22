Как правильно просыпаться, чтобы не чувствовать усталости

1:29 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Вы просыпаетесь по утрам и ощущаете себя уставшим, несмотря на кажущиеся достаточные часы сна? Возможно, всё дело в том, как вы просыпаетесь. Есть одна распространённая ошибка, которая мешает вам полноценно отдохнуть.

Фото: ru.freepik.com is licensed under ru.freepik.com by freepik Девушка перед сном

Ошибка, которую мы все допускаем

Как часто вы ставите будильник на несколько минут вперёд после первого сигнала? Подумайте, сколько раз вы повторяете мысль: "Ещё 5 минут". Знакомо, правда?

Это действие, которое кажется безвредным, на самом деле может сильно повлиять на качество сна. Когда вы снова засыпаете, вы нарушаете циклы сна, ведь новые фазы начинаются и тут же прерываются. Такой "раздробленный" сон не даёт организму восстановиться, а значит, вы не чувствуете себя бодрым и выспавшимся.

Как правильно просыпаться

Чтобы начать утро с хорошим самочувствием, важно вставать сразу после первого сигнала будильника. Это поможет настроить организм на определённое расписание. Если вы хотите научиться просыпаться легче и чувствовать себя отдохнувшим, начните вставать в одно и то же время каждый день.

Однако если вы проснулись и чувствуете, что не выспались, не настраивайтесь на 5 минутный сон. Лучше попробуйте взять полноценный дополнительный цикл сна — хотя бы на 30 минут. Это позволит вам глубже погрузиться в сон и проснуться более отдохнувшим.

Уточнения

Сон (лат. somnus) — периодически возникающее физиологическое состояние, противоположное состоянию бодрствования, характеризующееся пониженной реакцией на окружающий мир, присущее млекопитающим, птицам, рыбам и некоторым другим животным, в том числе насекомым и головоногим моллюскам.

