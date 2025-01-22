Как правильно просыпаться, чтобы не чувствовать усталости

Вы просыпаетесь по утрам и ощущаете себя уставшим, несмотря на кажущиеся достаточные часы сна? Возможно, всё дело в том, как вы просыпаетесь. Есть одна распространённая ошибка, которая мешает вам полноценно отдохнуть.
Как часто вы ставите будильник на несколько минут вперёд после первого сигнала? Подумайте, сколько раз вы повторяете мысль: "Ещё 5 минут". Знакомо, правда?
Это действие, которое кажется безвредным, на самом деле может сильно повлиять на качество сна. Когда вы снова засыпаете, вы нарушаете циклы сна, ведь новые фазы начинаются и тут же прерываются. Такой "раздробленный" сон не даёт организму восстановиться, а значит, вы не чувствуете себя бодрым и выспавшимся.
Чтобы начать утро с хорошим самочувствием, важно вставать сразу после первого сигнала будильника. Это поможет настроить организм на определённое расписание. Если вы хотите научиться просыпаться легче и чувствовать себя отдохнувшим, начните вставать в одно и то же время каждый день.
Однако если вы проснулись и чувствуете, что не выспались, не настраивайтесь на 5 минутный сон. Лучше попробуйте взять полноценный дополнительный цикл сна — хотя бы на 30 минут. Это позволит вам глубже погрузиться в сон и проснуться более отдохнувшим.
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