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Похудеть без страха вернуть вес: 10 секретов, которые работают

2:51
Здоровье

Мечтаете похудеть и удерживать результат? Главное — это привить правильные привычки, которые не только помогут сбросить лишний вес, но и позволят сохранить форму на долгие годы. Вот 10 простых и эффективных рекомендаций, которые помогут вам не только похудеть, но и оставаться в форме, особенно в летнее время.

Талия
Фото: flickr.com by Charlotte Astrid, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Талия

1. Начинайте трапезу с сырых продуктов

Начинайте прием пищи с овощей или фруктов. Это помогает организму подготовиться к перевариванию основной пищи, а также способствует насыщению, что позволяет съесть меньше.

2. Ешьте медленно и жуйте тщательно

Не торопитесь. Отдавайте 15-20 минут на еду, чтобы организм успел отправить сигналы о насыщении. Хорошо пережеванная пища помогает улучшить пищеварение и предотвратить переедание.

3. Избегайте отвлечений во время еды

Сосредоточьтесь на процессе трапезы. Смотрение телевизора или использование мобильного телефона во время еды мешает мозгу уловить сигналы о насыщении, что может привести к перееданию.

4. Не унижайте свое тело

Отрицательные мысли о себе могут вызвать стресс и привести к накоплению жира, особенно в области живота. Научитесь ценить свое тело и избавляться от самоедства.

5. Создайте якоря для напоминания о целях

Например, нарисуйте маленькую звездочку на руке. Это будет напоминание о ваших целях и поможет вам сохранять фокус даже в моменты искушения.

6. Сосредоточьтесь на процессе, а не на результате
Не зацикливайтесь на конечной цели, а концентрируйтесь на ежедневных маленьких победах. Привычки, которые вы будете развивать каждый день, принесут долгосрочный результат.

7. Используйте эффект параллельного

Привычки могут быть взаимосвязаны. Например, если вы ежедневно гуляете на свежем воздухе, это повысит вашу активность и улучшит питание и гидратацию.

8. Обратите внимание на свою среду

Если в вашем окружении есть люди, которые побуждают вас к перееданию, постарайтесь избегать таких ситуаций. Ешьте только потому, что вы чувствуете голод, а не из-за эмоциональных факторов.

9. Плач может привести к перееданию

Если вы чувствуете необходимость выплакаться, не удерживайте эмоции. Эмоциональное подавление может привести к перееданию, поэтому не бойтесь выражать свои чувства.

10. Любовь к себе

Научитесь любить себя. Чем больше вы заботитесь о своем теле, тем больше энергии будет у вас для заботы о других людях и вашей жизни в целом.

Уточнения

Похудение (прост. разг. похуда́ние), снижение веса - снижение массы тела живого организма человека.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Специалист Варнель Ольга
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