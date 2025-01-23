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Грибок и бактерии: почему врачи против использования электростелек

1:51
Здоровье

Зимой популярность стелек с подогревом стремительно растёт, но врачи предупреждают о возможных негативных последствиях их использования. Дополнительное тепло в обуви при активной ходьбе может спровоцировать развитие грибковых инфекций.

Ботинки Dr. Martens
Фото: commons.wikimedia.org by Astrowarinhari, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Ботинки Dr. Martens

Почему стельки с подогревом опасны

Как объясняет врач неотложной помощи Андрей Звонков, стельки с подогревом уместны только при долгом нахождении на морозе без движения, например, на остановке или при работе на улице. Однако при активной ходьбе они становятся источником избыточного тепла, что приводит к повышенному потоотделению.

Пот создаёт благоприятную кислую среду для размножения грибков. Если добавить к этому несвежие носки и необработанную обувь, то внутри создаётся идеальный микроклимат для бактерий и грибков.

Чем грозит микоз стоп

Микоз стоп — одно из самых распространённых грибковых заболеваний. Оно быстро распространяется и может привести к следующим проблемам:

  • Болезненность ступней.
  • Неприятный запах.
  • Повышенная сухость и шелушение кожи.

Тяжёлые формы заболевания требуют длительного лечения и могут серьёзно снизить качество жизни.

Как избежать риска

Чтобы предотвратить развитие грибковых инфекций:

  • Используйте стельки с подогревом только при необходимости.
  • Следите за гигиеной обуви и носков: стирайте их регулярно.
  • Своевременно сушите и обрабатывайте обувь антисептиками.

По словам врача, нерациональное использование таких аксессуаров — это скорее прихоть, чем необходимость.

"Не стоит искусственно создавать проблемы. Электростельки — это блажь, а в некоторых случаях даже опасность," — заключает Андрей Звонков.

Уточнения

Грибок — разговорное (вульгарное) название заболеваний человека и животных, вызванных патогенными грибами. То же, что микозы.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Специалист Балюра Елена
Доктор ведет прием врача уролога-андролога (лечение простатита, инфекционных заболеваний мочеполовой системы, почек, мочекаменной болезни) и прием врача-дерматовенеролога (лечение ЗППП, кожных и венерических заболеваний, дерматитов и т.д)
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