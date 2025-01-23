Грибок и бактерии: почему врачи против использования электростелек

Зимой популярность стелек с подогревом стремительно растёт, но врачи предупреждают о возможных негативных последствиях их использования. Дополнительное тепло в обуви при активной ходьбе может спровоцировать развитие грибковых инфекций.
Как объясняет врач неотложной помощи Андрей Звонков, стельки с подогревом уместны только при долгом нахождении на морозе без движения, например, на остановке или при работе на улице. Однако при активной ходьбе они становятся источником избыточного тепла, что приводит к повышенному потоотделению.
Пот создаёт благоприятную кислую среду для размножения грибков. Если добавить к этому несвежие носки и необработанную обувь, то внутри создаётся идеальный микроклимат для бактерий и грибков.
Микоз стоп — одно из самых распространённых грибковых заболеваний. Оно быстро распространяется и может привести к следующим проблемам:
Тяжёлые формы заболевания требуют длительного лечения и могут серьёзно снизить качество жизни.
Чтобы предотвратить развитие грибковых инфекций:
По словам врача, нерациональное использование таких аксессуаров — это скорее прихоть, чем необходимость.
"Не стоит искусственно создавать проблемы. Электростельки — это блажь, а в некоторых случаях даже опасность," — заключает Андрей Звонков.
Грибок — разговорное (вульгарное) название заболеваний человека и животных, вызванных патогенными грибами. То же, что микозы.
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