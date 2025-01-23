Грибок и бактерии: почему врачи против использования электростелек

1:51 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Зимой популярность стелек с подогревом стремительно растёт, но врачи предупреждают о возможных негативных последствиях их использования. Дополнительное тепло в обуви при активной ходьбе может спровоцировать развитие грибковых инфекций.

Фото: commons.wikimedia.org by Astrowarinhari, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Ботинки Dr. Martens

Почему стельки с подогревом опасны

Как объясняет врач неотложной помощи Андрей Звонков, стельки с подогревом уместны только при долгом нахождении на морозе без движения, например, на остановке или при работе на улице. Однако при активной ходьбе они становятся источником избыточного тепла, что приводит к повышенному потоотделению.

Пот создаёт благоприятную кислую среду для размножения грибков. Если добавить к этому несвежие носки и необработанную обувь, то внутри создаётся идеальный микроклимат для бактерий и грибков.

Чем грозит микоз стоп

Микоз стоп — одно из самых распространённых грибковых заболеваний. Оно быстро распространяется и может привести к следующим проблемам:

Болезненность ступней.

Неприятный запах.

Повышенная сухость и шелушение кожи.

Тяжёлые формы заболевания требуют длительного лечения и могут серьёзно снизить качество жизни.

Как избежать риска

Чтобы предотвратить развитие грибковых инфекций:

Используйте стельки с подогревом только при необходимости.

Следите за гигиеной обуви и носков: стирайте их регулярно.

Своевременно сушите и обрабатывайте обувь антисептиками.

По словам врача, нерациональное использование таких аксессуаров — это скорее прихоть, чем необходимость.

"Не стоит искусственно создавать проблемы. Электростельки — это блажь, а в некоторых случаях даже опасность," — заключает Андрей Звонков.

Уточнения

Грибок — разговорное (вульгарное) название заболеваний человека и животных, вызванных патогенными грибами. То же, что микозы.

