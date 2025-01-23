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Скажите прощай отёкам: 5 способов борьбы с лишней жидкостью

3:29
Здоровье

Задержка воды в организме — распространённая проблема, которая часто сопровождает попытки похудеть. Вода играет важную роль в поддержании здоровья, но её лишнее накопление может стать причиной отёков и неудобства. Как избавиться от избыточной воды в теле? Рассмотрим пять эффективных способов.

Похудение
Фото: publicdomainpictures.net by Petr Kratochvil, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Похудение

Причины появления отёков

Задержка жидкости в организме может возникать по разным причинам. Вот некоторые из них:

Употребление углеводов, часть которых превращается в гликоген, хранящийся в печени и мышцах. Это может привести к накоплению воды.

  • Высокое потребление соли.
  • Недостаток белка.
  • Недостаточная физическая активность.
  • Гормональные изменения.
  • Сердечная недостаточность или заболевания почек.

Приём некоторых лекарственных препаратов

Физические упражнения

Одним из самых эффективных способов избавиться от лишней воды — это регулярные физические нагрузки. Неподвижный образ жизни является одной из основных причин отёков.

Даже небольшая прогулка на свежем воздухе или 20 минут утренней зарядки помогут улучшить циркуляцию крови, ускорить обмен веществ и вывести избыточную воду. Это также способствует улучшению тонуса мышц и помогает снизить вес.

Сократить потребление натрия

Натрий регулирует водный баланс в организме. Чтобы снизить отёчность и избавиться от лишней воды, важно уменьшить потребление натрия. Соль не является основным источником натрия.

Большую часть натрия мы получаем из обработанных продуктов, таких как консервированное мясо, сыр и замороженные блюда. Диетологи рекомендуют ограничить потребление натрия до 1 чайной ложки в день.

Увлажнение организма: больше белка

Белок помогает поддерживать водный баланс в организме. Если в вашем рационе не хватает белка, это может привести к накоплению жидкости. Рекомендуется потреблять 1 грамм белка на каждый килограмм вашего веса. Хорошие источники белка — морепродукты, домашняя птица, постная говядина, яйца и бобовые.

Увеличить потребление магния

Магний также играет важную роль в регулировании водного баланса. Для взрослых норма потребления магния составляет от 42 до 310 мг в день. Продукты, богатые магнием, такие как шпинат, авокадо и черные бобы, помогут вам контролировать уровень жидкости в организме.

Поддерживайте водный баланс

Не забывайте пить воду. Хотя кажется странным, что вода может помочь избавиться от лишней жидкости, она действительно способствует выведению избыточной воды.

Рекомендуется пить 1,5-2 литра воды в день, чтобы поддерживать водный баланс и предотвратить накопление жидкости. Стакан воды перед каждым приемом пищи поможет вам поддерживать нормальный уровень увлажнения.

Заключение

Здоровый образ жизни, включающий физические упражнения, сбалансированную диету и контроль за водным балансом, — ключ к избавлению от отёков и лишней воды. Следуя этим простым рекомендациям, вы сможете улучшить своё самочувствие и достичь желаемых результатов.

Уточнения

Похудение (прост. разг. похуда́ние), снижение веса — снижение массы тела живого организма человека.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Специалист Пономарёва Алла
Ведущий специалист
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