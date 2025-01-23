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Имбирь, перец и ананас: друзья худеющих или их враги?

3:02
Здоровье

Мечта есть всё, что хочется, и при этом худеть, манит многих. Кажется, стоит добавить в рацион ананас или грейпфрут, и можно забыть о диетах. Но действительно ли такие продукты обладают чудесными свойствами? Разбираемся, что на самом деле стоит за мифами о "жиросжигателях".

Ананас
Фото: unsplash.com by Компания по поставкам ананаса, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
Ананас

Почему еда не сжигает жир

Идея о продуктах с "отрицательной калорийностью" выглядит заманчиво: якобы организм тратит больше энергии на переваривание пищи, чем получает из неё. Однако наука говорит обратное.

Эндокринолог Александр Пархоменко поясняет:

"Термический эффект пищи — это калории, которые организм тратит на её усвоение. Он варьируется от 5% до 35% от калорийности продуктов. Белковая пища требует больше энергии, а лёгкая растительная — минимально. Но даже при максимальных значениях "сжигать" жир с помощью еды невозможно".

Мифы о жиросжигающих продуктах

Ананас

Фермент бромелайн, обнаруженный в ананасах, стал основой мифа. Ему приписывают способность сжигать жиры.

На самом деле

  • Бромелайн лишь помогает переваривать белки.
  • Находится он в основном в кожуре, а не в мякоти.

Плюсы ананаса: низкая калорийность (48 ккал на 100 г), богатство витаминами (С, В6) и минералами.

Минусы: высокая кислотность, риск для ЖКТ, вред для зубной эмали.

Сельдерей

Говорят, что сельдерей тратит больше калорий на усвоение, чем содержит.

  • На деле: термический эффект не превышает 10%.
  • Плюсы: низкая калорийность, витамины группы В, лёгкий мочегонный эффект.
  • Минусы: грубая клетчатка может раздражать ЖКТ.

Яблочный уксус

Его использовали ещё в древности, считая универсальным лекарством.

  • Факты: улучшает пищеварение, но жир не сжигает.
  • Плюсы: антибактериальные свойства.
  • Минусы: противопоказан при заболеваниях ЖКТ и панкреатите.

Грейпфрут

Его нарингенин якобы помогает сжигать жир. Однако доказательств влияния на человеческий организм пока нет.

  • Плюсы: улучшает пищеварение, снижает холестерин.
  • Минусы: взаимодействует с лекарствами, может быть опасен для женщин в менопаузе.

Имбирь и красный перец

Эти продукты "разогревают" организм.

  • Но: эффект краткосрочный и незначительный.
  • Плюсы: витамины, антиоксиданты.
  • Минусы: противопоказаны при болезнях ЖКТ.

Главное — умеренность

Как отмечает доктор Пархоменко, не существует продуктов, которые гарантированно помогают сбросить вес всем. Важно контролировать не только состав пищи, но и её количество. А разнообразие рациона и умеренность — ключевые факторы здоровья и стройности.

Уточнения

Имбирь пряность, сырые или переработанные корневища имбиря аптечного, активно используется в национальных кухнях очень многих стран (прежде всего в Азии).

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Редактор Елена Маргвелашвили
Елена Маргвелашвили — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
Специалист Тимофеева Галина
Владеет современными знаниями, опытом работы в клинической эндокринологии
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