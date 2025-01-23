Имбирь, перец и ананас: друзья худеющих или их враги?

Мечта есть всё, что хочется, и при этом худеть, манит многих. Кажется, стоит добавить в рацион ананас или грейпфрут, и можно забыть о диетах. Но действительно ли такие продукты обладают чудесными свойствами? Разбираемся, что на самом деле стоит за мифами о "жиросжигателях".
Идея о продуктах с "отрицательной калорийностью" выглядит заманчиво: якобы организм тратит больше энергии на переваривание пищи, чем получает из неё. Однако наука говорит обратное.
Эндокринолог Александр Пархоменко поясняет:
"Термический эффект пищи — это калории, которые организм тратит на её усвоение. Он варьируется от 5% до 35% от калорийности продуктов. Белковая пища требует больше энергии, а лёгкая растительная — минимально. Но даже при максимальных значениях "сжигать" жир с помощью еды невозможно".
Фермент бромелайн, обнаруженный в ананасах, стал основой мифа. Ему приписывают способность сжигать жиры.
Плюсы ананаса: низкая калорийность (48 ккал на 100 г), богатство витаминами (С, В6) и минералами.
Минусы: высокая кислотность, риск для ЖКТ, вред для зубной эмали.
Говорят, что сельдерей тратит больше калорий на усвоение, чем содержит.
Его использовали ещё в древности, считая универсальным лекарством.
Его нарингенин якобы помогает сжигать жир. Однако доказательств влияния на человеческий организм пока нет.
Эти продукты "разогревают" организм.
Как отмечает доктор Пархоменко, не существует продуктов, которые гарантированно помогают сбросить вес всем. Важно контролировать не только состав пищи, но и её количество. А разнообразие рациона и умеренность — ключевые факторы здоровья и стройности.
Имбирь — пряность, сырые или переработанные корневища имбиря аптечного, активно используется в национальных кухнях очень многих стран (прежде всего в Азии).
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