Имбирь, перец и ананас: друзья худеющих или их враги?

3:02 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Мечта есть всё, что хочется, и при этом худеть, манит многих. Кажется, стоит добавить в рацион ананас или грейпфрут, и можно забыть о диетах. Но действительно ли такие продукты обладают чудесными свойствами? Разбираемся, что на самом деле стоит за мифами о "жиросжигателях".

Фото: unsplash.com by Компания по поставкам ананаса, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ Ананас

Почему еда не сжигает жир

Идея о продуктах с "отрицательной калорийностью" выглядит заманчиво: якобы организм тратит больше энергии на переваривание пищи, чем получает из неё. Однако наука говорит обратное.

Эндокринолог Александр Пархоменко поясняет:

"Термический эффект пищи — это калории, которые организм тратит на её усвоение. Он варьируется от 5% до 35% от калорийности продуктов. Белковая пища требует больше энергии, а лёгкая растительная — минимально. Но даже при максимальных значениях "сжигать" жир с помощью еды невозможно".

Мифы о жиросжигающих продуктах

Ананас

Фермент бромелайн, обнаруженный в ананасах, стал основой мифа. Ему приписывают способность сжигать жиры.

На самом деле

Бромелайн лишь помогает переваривать белки.

Находится он в основном в кожуре, а не в мякоти.

Плюсы ананаса: низкая калорийность (48 ккал на 100 г), богатство витаминами (С, В6) и минералами.

Минусы: высокая кислотность, риск для ЖКТ, вред для зубной эмали.

Сельдерей

Говорят, что сельдерей тратит больше калорий на усвоение, чем содержит.

На деле: термический эффект не превышает 10%.

термический эффект не превышает 10%. Плюсы: низкая калорийность, витамины группы В, лёгкий мочегонный эффект.

низкая калорийность, витамины группы В, лёгкий мочегонный эффект. Минусы: грубая клетчатка может раздражать ЖКТ.

Яблочный уксус

Его использовали ещё в древности, считая универсальным лекарством.

Факты: улучшает пищеварение, но жир не сжигает.

улучшает пищеварение, но жир не сжигает. Плюсы: антибактериальные свойства.

антибактериальные свойства. Минусы: противопоказан при заболеваниях ЖКТ и панкреатите.

Грейпфрут

Его нарингенин якобы помогает сжигать жир. Однако доказательств влияния на человеческий организм пока нет.

Плюсы: улучшает пищеварение, снижает холестерин.

улучшает пищеварение, снижает холестерин. Минусы: взаимодействует с лекарствами, может быть опасен для женщин в менопаузе.

Имбирь и красный перец

Эти продукты "разогревают" организм.

Но: эффект краткосрочный и незначительный.

эффект краткосрочный и незначительный. Плюсы: витамины, антиоксиданты.

витамины, антиоксиданты. Минусы: противопоказаны при болезнях ЖКТ.

Главное — умеренность

Как отмечает доктор Пархоменко, не существует продуктов, которые гарантированно помогают сбросить вес всем. Важно контролировать не только состав пищи, но и её количество. А разнообразие рациона и умеренность — ключевые факторы здоровья и стройности.

Уточнения

Имбирь — пряность, сырые или переработанные корневища имбиря аптечного, активно используется в национальных кухнях очень многих стран (прежде всего в Азии).

