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Уменьшение желудка: путь к стройности или риск для здоровья

3:04
Здоровье

Борьба с избыточным весом может быть долгой и непростой, особенно если привычные методы — диеты, спорт и специализированные препараты — не дают результата. В таких случаях всё больше людей прибегают к бариатрической хирургии, чтобы восстановить здоровье и улучшить качество жизни. Этот метод, хотя и радикальный, уже доказал свою эффективность.

Талия
Фото: flickr.com by Charlotte Astrid, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Талия

Что такое бариатрическая операция

Бариатрическая хирургия — это комплекс медицинских вмешательств, направленных на уменьшение объёма желудка, что позволяет существенно снизить аппетит и потребление пищи. Во время процедуры удаляется значительная часть органа, из-за чего его объём уменьшается до 100 мл. Дополнительно устраняется участок, вырабатывающий грелин — гормон, стимулирующий чувство голода.

Эта операция рекомендована людям с индексом массы тела выше 30-45, которые неоднократно пытались похудеть, но безуспешно. В среднем пациенты теряют от 60% до 70% избыточного веса уже в первый год после операции. Однако долгосрочный успех зависит от соблюдения рекомендаций врачей, включая правильное питание и умеренную физическую активность.

Какие преимущества даёт операция

Преимущества бариатрической хирургии выходят за рамки снижения веса. Она помогает:

  • Уменьшить нагрузку на суставы и сердечно-сосудистую систему.
  • Снизить риск развития диабета, гипертонии и других заболеваний.
  • Улучшить самооценку и качество жизни.

Кроме того, пациенты отмечают, что после операции желание переедать резко снижается, что помогает поддерживать результаты без изнурительных диет.

Какие сложности могут возникнуть

Несмотря на очевидные плюсы, бариатрическая хирургия требует от пациентов значительной дисциплины. Если рекомендации врачей не соблюдаются, оставшаяся часть желудка может снова растянуться, что приведёт к возврату веса. Кроме того, необходимы регулярные визиты к врачу и контроль питания, чтобы избежать дефицита питательных веществ.

Кто выбирает этот путь

Чаще всего к бариатрической операции прибегают люди, у которых избыточный вес стал причиной серьёзных ограничений: физической неактивности, хронической усталости, ухудшения здоровья и качества жизни. Этот шаг также становится решением для тех, кто не может справиться с генетической предрасположенностью к ожирению.

Итоги

Бариатрическая операция — это не только медицинское вмешательство, но и серьёзное решение, требующее осознанного подхода. Успех такого метода напрямую зависит от дисциплины пациента и его готовности изменить образ жизни. Тем не менее, для многих это становится настоящей возможностью начать жизнь заново, избавиться от проблем со здоровьем и обрести уверенность в себе.

Уточнения

Бариатри́ческая хирурги́я, бариатри́я (от др.-греч. βάρος "вес, тяжесть" + ἰατρεία "лечение") — раздел хирургии, занимающийся лечением ожирения.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Специалист Семёнова (Фролова) Юлия
Выполняет все виды пластических операций на лице и теле
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