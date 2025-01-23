Как подружиться с едой: шаги к осознанному питанию

Диеты, обещающие быстрое похудение, редко дают долгосрочный результат. До 95% людей возвращаются к прежнему весу через несколько лет, часто с прибавкой. Почему это происходит? Всё дело в подходе: диеты ограничивают, а осознанное питание помогает наладить здоровые отношения с едой и телом.
Диеты предполагают насилие над собой: они лишают человека привычных удовольствий, что вызывает стресс. Как объясняет психолог Анна Егорова, подобные ограничения пробуждают внутреннего бунтаря, что приводит к раздражительности и, в итоге, к срывам.
Но диеты вредят не только психологически. Они также:
Как говорит Анна Егорова, диеты часто становятся инструментом самонаказания:
"Если человек худеет только из-за неудовлетворённости своим телом, это путь не к улучшению, а к ещё большему разочарованию."
Чтобы изменить пищевые привычки, важно воспринимать этот процесс не как запреты, а как заботу о себе. Вот несколько принципов:
"Изменения должны идти через заботу о себе, а не через осуждение и критику," — подчёркивает Анна Егорова.
Еда часто становится способом компенсации. Человек утешается вкусной пищей при нехватке сна, тепла, уважения или удовлетворения в личной жизни. Чтобы наладить отношения с едой, важно понять, что именно она замещает, и устранить эти причины.
Здоровое пищевое поведение — это не ограничения, а осознанный выбор. Забота о своём теле и уважение к его потребностям помогут наладить долгосрочные отношения с едой, улучшить самочувствие и избавиться от зависимости от диет.
Дие́та (греч. δίαιτα - образ жизни, режим питания) или рацион (от лат. ratio, rationis - расчёт, мера) — совокупность правил употребления пищи человеком или другим животным.
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