Как подружиться с едой: шаги к осознанному питанию

2:50 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Диеты, обещающие быстрое похудение, редко дают долгосрочный результат. До 95% людей возвращаются к прежнему весу через несколько лет, часто с прибавкой. Почему это происходит? Всё дело в подходе: диеты ограничивают, а осознанное питание помогает наладить здоровые отношения с едой и телом.

Фото: Agricultural Research Service by Peggy Greb, USDA ARS, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Диета, богатая соевым и сывороточным белком

Почему диеты не работают

Диеты предполагают насилие над собой: они лишают человека привычных удовольствий, что вызывает стресс. Как объясняет психолог Анна Егорова, подобные ограничения пробуждают внутреннего бунтаря, что приводит к раздражительности и, в итоге, к срывам.

Но диеты вредят не только психологически. Они также:

Нарушают связь с телом: человек перестаёт понимать, какой вес для него естественен.

человек перестаёт понимать, какой вес для него естественен. Отвлекают от настоящего: все мысли сосредоточены на будущем, когда цель будет достигнута, вместо того чтобы жить "здесь и сейчас".

Как говорит Анна Егорова, диеты часто становятся инструментом самонаказания:

"Если человек худеет только из-за неудовлетворённости своим телом, это путь не к улучшению, а к ещё большему разочарованию."

Осознанное питание: без насилия и запретов

Чтобы изменить пищевые привычки, важно воспринимать этот процесс не как запреты, а как заботу о себе. Вот несколько принципов:

Замените слово "диета" на "разумные ограничения": это снимает напряжение и помогает избежать срывов.

это снимает напряжение и помогает избежать срывов. Перестройте привычки: вместо временных ограничений внесите долгосрочные изменения в рацион и образ жизни.

вместо временных ограничений внесите долгосрочные изменения в рацион и образ жизни. Учитесь слушать тело: прислушивайтесь к своим ощущениям, уважайте потребности организма.

"Изменения должны идти через заботу о себе, а не через осуждение и критику," — подчёркивает Анна Егорова.

Почему мы заедаем эмоции

Еда часто становится способом компенсации. Человек утешается вкусной пищей при нехватке сна, тепла, уважения или удовлетворения в личной жизни. Чтобы наладить отношения с едой, важно понять, что именно она замещает, и устранить эти причины.

Как наладить здоровые отношения с едой

Не критикуйте себя: подходите к изменениям мягко, с заботой.

Уважайте свои потребности: прислушивайтесь к своему организму.

Ставьте еду на её место: еда — это питание, а не компенсация эмоций.

Итог: как начать путь к осознанному питанию

Здоровое пищевое поведение — это не ограничения, а осознанный выбор. Забота о своём теле и уважение к его потребностям помогут наладить долгосрочные отношения с едой, улучшить самочувствие и избавиться от зависимости от диет.

Уточнения

Дие́та (греч. δίαιτα - образ жизни, режим питания) или рацион (от лат. ratio, rationis - расчёт, мера) — совокупность правил употребления пищи человеком или другим животным.

