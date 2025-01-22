Секреты зимнего ухода за кожей: как справиться с сухостью

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Зима — испытание для кожи. Морозный воздух, ветер, отопительные приборы и низкая влажность вызывают сухость, шелушение и дискомфорт. Почему это происходит и как защитить кожу.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Женщина смотрит в зеркало

Основные причины сухости

Среди факторов, влияющих на состояние кожи зимой, эксперт выделила:

морозы и холодный ветер

сухой воздух в отапливаемых помещениях

воздействие солнечных лучей

ошибки в уходе

Но проблему можно решить, если изменить привычки и добавить немного заботы.

Простой план для здоровья кожи

1. Увлажняйте воздух

Использование увлажнителя воздуха дома помогает сохранить влагу в коже и предотвратить ее испарение. Это особенно важно в помещениях с центральным отоплением.

2. Выбирайте правильные средства ухода

Кремы с глицерином, гиалуроновой кислотой и маслами (ши, кокосовым) удерживают влагу и восстанавливают защитный барьер. Убедитесь, что ваша косметика подходит для зимнего времени года.

3. Мягко отшелушивайте кожу

Регулярное, но бережное отшелушивание помогает удалить омертвевшие клетки и улучшить впитывание увлажняющих средств. Не переусердствуйте, чтобы не травмировать кожу.

4. Пейте больше воды

Поддержание водного баланса — ключ к увлажнению кожи изнутри. В зимние месяцы организм часто теряет влагу, поэтому важно увеличить потребление жидкости.

5. Защищайте от холода

Используйте питательные кремы для лица и рук, а также бальзамы для губ. Они помогут предотвратить трещины и защитят от неблагоприятных погодных условий.

Сухость кожи зимой — это не приговор. Простые действия, такие как увлажнение воздуха, правильный уход и поддержание водного баланса, способны вернуть коже комфорт и здоровый вид.

Уточнения

Зима́ — одно из четырёх времён года между осенью и весной.

