Опасные симптомы, которые нельзя игнорировать: как вовремя распознать диабет

3:43 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Может ли болезнь незаметно подкрасться? Да, сахарный диабет часто диагностируют спустя годы после начала, когда симптомы уже заметно ухудшают качество жизни. Чтобы избежать осложнений, важно распознавать признаки заболевания и своевременно обращаться за медицинской помощью.

Фото: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Gestational_diabetes_kit.jpg by Jessica Merz Диабет

Основные типы диабета

Первый тип диабета — это заболевание, чаще всего вызванное аутоиммунными процессами. В результате разрушения бета-клеток поджелудочной железы организм перестаёт вырабатывать достаточное количество инсулина. Эта форма диабета может развиться в любом возрасте, но чаще всего её диагностируют у детей, подростков и молодых людей до 25 лет. Развитие болезни не связано с образом жизни.

Второй тип диабета связан с инсулинорезистентностью, когда клетки организма перестают эффективно усваивать глюкозу, несмотря на избыток инсулина. Этот тип встречается гораздо чаще — до 95% всех случаев. Факторами риска становятся ожирение, малоподвижный образ жизни и наследственность. Как правило, заболевание выявляется у людей старше 45 лет.

Кроме основных типов, существует гестационный диабет, возникающий у беременных женщин. После родов уровень сахара обычно приходит в норму.

Первые признаки диабета

Симптомы первого типа диабета проявляются быстро:

сильная жажда

постоянная усталость

стремительная потеря веса при повышенном аппетите

частые позывы к мочеиспусканию, особенно ночью

увеличение объёма мочи

Если вы замечаете резкое похудение при высоком аппетите, обязательно проверьте уровень сахара в крови.

Признаки второго типа диабета развиваются постепенно и включают:

сухость во рту и жажду

усталость

тошноту

кожный зуд

частые инфекции мочевыводящих путей

повышенное давление

плохое заживление ран

онемение конечностей

Вес может как снижаться, так и увеличиваться, в зависимости от особенностей работы поджелудочной железы.

Диагностика и лечение

Диагноз подтверждается лабораторными анализами. Определяются уровни:

глюкозы в крови натощак

гликированного гемоглобина

глюкозы в плазме крови

При необходимости проводится тест на толерантность к глюкозе.

Для лечения первого типа диабета требуется инъекции инсулина. Врач обучает пациента:

правильно делать инъекции

рассчитывать дозировку инсулина

использовать глюкометр

Также подбирается диета, направленная на поддержание стабильного уровня сахара.

При втором типе диабета основной акцент делается на нормализацию массы тела, правильное питание и физическую активность. Препараты для снижения уровня сахара назначает врач.

Куда обращаться при подозрении на диабет

Первый шаг — сдача анализов крови и мочи или консультация с терапевтом. При подтверждении диагноза вас направят к эндокринологу. Для профилактики осложнений рекомендуется посещать:

невролога

офтальмолога

нефролога

Осложнения и профилактика

Без лечения диабет может привести к невритам, энцефалопатии, гнойно-некротическим процессам и другим серьёзным нарушениям. Однако современная медицина позволяет затормозить развитие болезни и сохранить качество жизни.

Помните: ранняя диагностика, квалифицированная медицинская помощь и осознанное поведение пациента — залог успешного лечения.

Уточнения

Диабе́т (от др.-греч. διαβαίνω — «перехожу, пересекаю») — общее название заболеваний, сопровождающихся обильным выделением мочи — полиурией.

