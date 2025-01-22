Опасные симптомы, которые нельзя игнорировать: как вовремя распознать диабет

Может ли болезнь незаметно подкрасться? Да, сахарный диабет часто диагностируют спустя годы после начала, когда симптомы уже заметно ухудшают качество жизни. Чтобы избежать осложнений, важно распознавать признаки заболевания и своевременно обращаться за медицинской помощью.
Первый тип диабета — это заболевание, чаще всего вызванное аутоиммунными процессами. В результате разрушения бета-клеток поджелудочной железы организм перестаёт вырабатывать достаточное количество инсулина. Эта форма диабета может развиться в любом возрасте, но чаще всего её диагностируют у детей, подростков и молодых людей до 25 лет. Развитие болезни не связано с образом жизни.
Второй тип диабета связан с инсулинорезистентностью, когда клетки организма перестают эффективно усваивать глюкозу, несмотря на избыток инсулина. Этот тип встречается гораздо чаще — до 95% всех случаев. Факторами риска становятся ожирение, малоподвижный образ жизни и наследственность. Как правило, заболевание выявляется у людей старше 45 лет.
Кроме основных типов, существует гестационный диабет, возникающий у беременных женщин. После родов уровень сахара обычно приходит в норму.
Если вы замечаете резкое похудение при высоком аппетите, обязательно проверьте уровень сахара в крови.
Вес может как снижаться, так и увеличиваться, в зависимости от особенностей работы поджелудочной железы.
Диагноз подтверждается лабораторными анализами. Определяются уровни:
При необходимости проводится тест на толерантность к глюкозе.
Для лечения первого типа диабета требуется инъекции инсулина. Врач обучает пациента:
Также подбирается диета, направленная на поддержание стабильного уровня сахара.
При втором типе диабета основной акцент делается на нормализацию массы тела, правильное питание и физическую активность. Препараты для снижения уровня сахара назначает врач.
Первый шаг — сдача анализов крови и мочи или консультация с терапевтом. При подтверждении диагноза вас направят к эндокринологу. Для профилактики осложнений рекомендуется посещать:
Без лечения диабет может привести к невритам, энцефалопатии, гнойно-некротическим процессам и другим серьёзным нарушениям. Однако современная медицина позволяет затормозить развитие болезни и сохранить качество жизни.
Помните: ранняя диагностика, квалифицированная медицинская помощь и осознанное поведение пациента — залог успешного лечения.
Диабе́т (от др.-греч. διαβαίνω — «перехожу, пересекаю») — общее название заболеваний, сопровождающихся обильным выделением мочи — полиурией.
Актёр Павел Прилучный бросил в адрес сына Тимофея от актрисы Агаты Муцениеце неосторожную фразу.