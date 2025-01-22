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Опасные симптомы, которые нельзя игнорировать: как вовремя распознать диабет

3:43
Здоровье

Может ли болезнь незаметно подкрасться? Да, сахарный диабет часто диагностируют спустя годы после начала, когда симптомы уже заметно ухудшают качество жизни. Чтобы избежать осложнений, важно распознавать признаки заболевания и своевременно обращаться за медицинской помощью.

Диабет
Фото: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Gestational_diabetes_kit.jpg by Jessica Merz
Диабет

Основные типы диабета

Первый тип диабета — это заболевание, чаще всего вызванное аутоиммунными процессами. В результате разрушения бета-клеток поджелудочной железы организм перестаёт вырабатывать достаточное количество инсулина. Эта форма диабета может развиться в любом возрасте, но чаще всего её диагностируют у детей, подростков и молодых людей до 25 лет. Развитие болезни не связано с образом жизни.

Второй тип диабета связан с инсулинорезистентностью, когда клетки организма перестают эффективно усваивать глюкозу, несмотря на избыток инсулина. Этот тип встречается гораздо чаще — до 95% всех случаев. Факторами риска становятся ожирение, малоподвижный образ жизни и наследственность. Как правило, заболевание выявляется у людей старше 45 лет.

Кроме основных типов, существует гестационный диабет, возникающий у беременных женщин. После родов уровень сахара обычно приходит в норму.

Первые признаки диабета

Симптомы первого типа диабета проявляются быстро:

  • сильная жажда
  • постоянная усталость
  • стремительная потеря веса при повышенном аппетите
  • частые позывы к мочеиспусканию, особенно ночью
  • увеличение объёма мочи

Если вы замечаете резкое похудение при высоком аппетите, обязательно проверьте уровень сахара в крови.

Признаки второго типа диабета развиваются постепенно и включают:

  • сухость во рту и жажду
  • усталость
  • тошноту
  • кожный зуд
  • частые инфекции мочевыводящих путей
  • повышенное давление
  • плохое заживление ран
  • онемение конечностей

Вес может как снижаться, так и увеличиваться, в зависимости от особенностей работы поджелудочной железы.

Диагностика и лечение

Диагноз подтверждается лабораторными анализами. Определяются уровни:

  • глюкозы в крови натощак
  • гликированного гемоглобина
  • глюкозы в плазме крови

При необходимости проводится тест на толерантность к глюкозе.

Для лечения первого типа диабета требуется инъекции инсулина. Врач обучает пациента:

  • правильно делать инъекции
  • рассчитывать дозировку инсулина
  • использовать глюкометр

Также подбирается диета, направленная на поддержание стабильного уровня сахара.

При втором типе диабета основной акцент делается на нормализацию массы тела, правильное питание и физическую активность. Препараты для снижения уровня сахара назначает врач.

Куда обращаться при подозрении на диабет

Первый шаг — сдача анализов крови и мочи или консультация с терапевтом. При подтверждении диагноза вас направят к эндокринологу. Для профилактики осложнений рекомендуется посещать:

  • невролога
  • офтальмолога
  • нефролога

Осложнения и профилактика

Без лечения диабет может привести к невритам, энцефалопатии, гнойно-некротическим процессам и другим серьёзным нарушениям. Однако современная медицина позволяет затормозить развитие болезни и сохранить качество жизни.

Помните: ранняя диагностика, квалифицированная медицинская помощь и осознанное поведение пациента — залог успешного лечения.

Уточнения

Диабе́т (от др.-греч. διαβαίνω — «перехожу, пересекаю») — общее название заболеваний, сопровождающихся обильным выделением мочи — полиурией.

Автор Карина Губанова
Карина Губанова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Специалист Колодко Инна
Владение современными методами профилактики, диагностики и лечения пациентов с различной эндокринной патологией – метаболические нарушения (ожирение, сахарный диабет 1 и 2 типа), патология гипоталамо-гипофизарной системы, патология щитовидной железы, надпочечников, заболевания костно-минерального обмена, скрининг поздних осложнений сахарного диабета и др.
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