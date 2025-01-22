Первые симптомы артрита: как распознать болезнь до осложнений

1:55 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Простые повседневные действия — поднять зубную щётку или открыть дверь — становятся настоящим вызовом, если суставы рук поражены артритом. Боль, скованность и слабость в пальцах и запястьях могут нарушить привычный ритм жизни. Но своевременное обращение за медицинской помощью способно остановить прогрессирование болезни.

Фото: Freepik by jcomp Больное колено

Почему болят суставы рук

Остеоартрит — это наиболее распространённое хроническое заболевание суставов. Его основные проявления:

Боль и скованность, усиливающиеся утром или после долгого покоя.

Отёки суставов, возникающие после интенсивной нагрузки.

Эти симптомы развиваются постепенно, со временем усиливаясь.

Ревматоидный артрит, напротив, является аутоиммунным заболеванием. Иммунная система разрушает хрящи, что приводит к воспалению и деформации суставов. Характерный симптом — так называемый "локтевой дрейф", при котором пальцы начинают наклоняться в сторону мизинца. Это вызывает боль, слабость и затрудняет выполнение простых действий.

Симптомы артрита

Поражение суставов запястий и пальцев сопровождается:

Болью, которая усиливается при нагрузке, а на поздних стадиях становится постоянной.

Потерей подвижности, иногда сопровождаемой уменьшением боли.

Щелчками и скрежетом при движении суставов.

Опуханием и покраснением суставов, что указывает на воспаление тканей.

Деформацией суставов и снижением силы рук.

Когда пора обратиться к врачу

Не откладывайте визит к специалисту, если боль в суставах мешает жить. Ранняя диагностика позволит врачу подобрать оптимальный план лечения, который уменьшит боль, замедлит прогрессирование заболевания и вернёт комфорт в вашу жизнь.

Уточнения

Артри́т (через лат. arthrītis «ломота в суставах» от ἄρθρον «сустав») — собирательное обозначение болезней (поражений) суставов воспалительной этиологии.

