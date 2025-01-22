Первые симптомы артрита: как распознать болезнь до осложнений

Простые повседневные действия — поднять зубную щётку или открыть дверь — становятся настоящим вызовом, если суставы рук поражены артритом. Боль, скованность и слабость в пальцах и запястьях могут нарушить привычный ритм жизни. Но своевременное обращение за медицинской помощью способно остановить прогрессирование болезни.
Остеоартрит — это наиболее распространённое хроническое заболевание суставов. Его основные проявления:
Эти симптомы развиваются постепенно, со временем усиливаясь.
Ревматоидный артрит, напротив, является аутоиммунным заболеванием. Иммунная система разрушает хрящи, что приводит к воспалению и деформации суставов. Характерный симптом — так называемый "локтевой дрейф", при котором пальцы начинают наклоняться в сторону мизинца. Это вызывает боль, слабость и затрудняет выполнение простых действий.
Поражение суставов запястий и пальцев сопровождается:
Не откладывайте визит к специалисту, если боль в суставах мешает жить. Ранняя диагностика позволит врачу подобрать оптимальный план лечения, который уменьшит боль, замедлит прогрессирование заболевания и вернёт комфорт в вашу жизнь.
Артри́т (через лат. arthrītis «ломота в суставах» от ἄρθρον «сустав») — собирательное обозначение болезней (поражений) суставов воспалительной этиологии.
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