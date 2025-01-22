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Первые симптомы артрита: как распознать болезнь до осложнений

1:55
Здоровье

Простые повседневные действия — поднять зубную щётку или открыть дверь — становятся настоящим вызовом, если суставы рук поражены артритом. Боль, скованность и слабость в пальцах и запястьях могут нарушить привычный ритм жизни. Но своевременное обращение за медицинской помощью способно остановить прогрессирование болезни.

Больное колено
Фото: Freepik by jcomp
Больное колено

Почему болят суставы рук

Остеоартрит — это наиболее распространённое хроническое заболевание суставов. Его основные проявления:

  • Боль и скованность, усиливающиеся утром или после долгого покоя.
  • Отёки суставов, возникающие после интенсивной нагрузки.

Эти симптомы развиваются постепенно, со временем усиливаясь.

Ревматоидный артрит, напротив, является аутоиммунным заболеванием. Иммунная система разрушает хрящи, что приводит к воспалению и деформации суставов. Характерный симптом — так называемый "локтевой дрейф", при котором пальцы начинают наклоняться в сторону мизинца. Это вызывает боль, слабость и затрудняет выполнение простых действий.

Симптомы артрита

Поражение суставов запястий и пальцев сопровождается:

  • Болью, которая усиливается при нагрузке, а на поздних стадиях становится постоянной.
  • Потерей подвижности, иногда сопровождаемой уменьшением боли.
  • Щелчками и скрежетом при движении суставов.
  • Опуханием и покраснением суставов, что указывает на воспаление тканей.
  • Деформацией суставов и снижением силы рук.

Когда пора обратиться к врачу

Не откладывайте визит к специалисту, если боль в суставах мешает жить. Ранняя диагностика позволит врачу подобрать оптимальный план лечения, который уменьшит боль, замедлит прогрессирование заболевания и вернёт комфорт в вашу жизнь.

Уточнения

Артри́т (через лат. arthrītis «ломота в суставах» от ἄρθρον «сустав») — собирательное обозначение болезней (поражений) суставов воспалительной этиологии. 

Автор Карина Губанова
Карина Губанова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Специалист Рогов Илья
Врач травматолог-ортопед
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