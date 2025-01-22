Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Ирак, 21 век — легализация замужества с 9 лет
Доллар впервые за год упал ниже 100 рублей — что это значит для туристов
Масло быстро густеет зимой? Это явный признак фальшивки — срочно проверьте
Путь просвещения, длинною в жизнь — 93-летняя учительница продолжает дарить знания детям
Экс-владельцы Макфы перечислили 5 млн руб. суду для мирового соглашения
В посуде из этого материала нельзя хранить квашеные и маринованные продукты
Смена дома без стресса: как подготовить кошку к переезду
Как вырастить много больших и сочных плодов перца
Эта специя сделает борщ рубиновым: добавьте в зажарку и наслаждайтесь результатом

Как городской шум разрушает здоровье: как минимизировать его негативное влияние

3:38
Здоровье

Жизнь в мегаполисе сопровождается постоянным шумом — от звуков техники до грохота строительных инструментов. Наш организм, не приспособленный к столь интенсивным звуковым воздействиям, часто страдает от этих раздражителей. Разберём, как шум влияет на здоровье и как снизить его вредное воздействие.

Девушка в наушниках
Фото: 500px.com/photo by Sascha Kohlmann, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Девушка в наушниках

Что такое шум и когда он становится вредным

Шум — это нежелательные звуки, которые вызывают дискомфорт или вредят организму. Например, рок-концерт может быть приятным, если обеспечена качественная акустика, но ежедневный грохот перфоратора превращается в источник раздражения.

Согласно данным ВОЗ, безопасным уровнем считается шум до 85 дБ. Всё, что выше, при продолжительном воздействии наносит вред слуху и другим системам организма. Для сравнения: уровень шума от пылесоса — 80 дБ, а на рок-концерте он может достигать 100 дБ. Даже звуки средней интенсивности (65-90 дБ) при длительном воздействии провоцируют раздражительность, неврозы и нарушения умственной деятельности.

Какие заболевания вызывает шум

Постоянное воздействие громких звуков может привести не только к потере слуха, но и к следующим проблемам:

  • Нарушения нервной системы: хронический стресс, тревожные расстройства.
  • Сердечно-сосудистые заболевания: повышенное давление, тахикардия.
  • Ухудшение когнитивных функций: снижение памяти, ухудшение концентрации.
  • Расстройства сна: бессонница, ночные кошмары.
  • Снижение иммунитета: частые болезни, истощение организма.

Особенно уязвимы дети и подростки. У них воздействие шума может приводить к раздражительности, агрессии и ухудшению успеваемости.

Как защитить себя от шума

В условиях большого города полностью оградить себя от шума сложно, но есть способы минимизировать его влияние:

Домашняя звукоизоляция

  • Установите плотные шторы и уплотнители на окна и двери.
  • Разместите шкафы и стеллажи вдоль стен для дополнительной звукоизоляции.
  • Используйте ковролин для защиты от шума снизу.
  • Тихая техника: выбирайте бытовые приборы с минимальным уровнем шума, если они работают длительное время

На работе

  • Используйте беруши или специальные наушники.
  • Соблюдайте технику безопасности, особенно на шумных производствах.

Медицинская профилактика

При первых признаках ухудшения здоровья, таких как звон в ушах или бессонница, обратитесь к врачу.

Рекомендованные препараты

Для снижения последствий воздействия шума могут быть полезны следующие средства:

  • Фолиевая кислота (B9): поддерживает работу сердечно-сосудистой системы.
  • Витамин B12: улучшает состояние нервной системы и слухового нерва.
  • Омега-3: стимулирует мозговую деятельность, укрепляет иммунитет.
  • Афобазол: помогает справиться с раздражительностью, тревогой и нарушениями сна.

Важно: перед применением препаратов обязательно проконсультируйтесь с врачом.

Итог

Шумовое загрязнение — серьёзная проблема, которая негативно влияет на здоровье. Предотвратить его последствия гораздо проще, чем лечить. Используйте доступные методы защиты, следите за своим самочувствием и не забывайте о регулярных медицинских обследованиях.

Уточнения

Здоро́вье у человека — состояние полного физического, душевного и социального благополучия, а не только отсутствие болезней и физических дефектов.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Специалист Абакумова Елена
Специализируется на лечении и реабилитации психически больных, тревожных, фобических, ипохондрических, депрессивных расстройств, панических атак, расстройств адаптации, социофобий и т.д
Обсудить
Сейчас читают
Ваши волосы станут лучше: секрет, который стоит попробовать
Красота и стиль
Ваши волосы станут лучше: секрет, который стоит попробовать Аудио 
Отдыхающая в Дубае Наталья Подольская пожаловалась на Владимира Преснякова
Шоу-бизнес
Отдыхающая в Дубае Наталья Подольская пожаловалась на Владимира Преснякова Аудио 
Европейские Мальдивы: лучшая страна для летнего отдыха в 2025 году
Туризм
Европейские Мальдивы: лучшая страна для летнего отдыха в 2025 году Аудио 
Популярное
Павел Прилучный заявил, что сын Тимофей ему надоел

Актёр Павел Прилучный бросил в адрес сына Тимофея от актрисы Агаты Муцениеце неосторожную фразу.

Павел Прилучный заявил, что сын Тимофей ему надоел
На вашей стиралке тоже есть кнопка, которая превратит её в сушилку
На вашей стиралке тоже есть кнопка, которая превратит её в сушилку
Кроп-тренчи: главный модный хит весны
Эти культуры не «переносят» золу – проверьте свои грядки
Сводка с фронта: в Пентагоне уволили всех, кто отвечал за Украину, Трамп поручил Келлогу завершить войну на Украине за 100 дней Дмитрий Плотников TGE и AMVETS: куда пойдёт армия РФ на пике военного могущества Олег Володин Звёздные врата открывают путь США к глобальному доминированию, или это блеф Любовь Степушова
О чём водители забывают при остановке ГАИ: советы автоюриста
Что не актуально: антитренды среди сапог и их стильные альтернативы
Три маринада, три вкуса: как превратить обычные куриные бёдра в кулинарный шедевр
Три маринада, три вкуса: как превратить обычные куриные бёдра в кулинарный шедевр
Последние материалы
В посуде из этого материала нельзя хранить квашеные и маринованные продукты
Смена дома без стресса: как подготовить кошку к переезду
Как вырастить много больших и сочных плодов перца
Эта специя сделает борщ рубиновым: добавьте в зажарку и наслаждайтесь результатом
Самоконтроль или страх за свое существование — политолог Ищенко о перспективе ударов по АЭС
Философия K-beauty: как кореянки ухаживают за кожей
Юрия Лозу поразила новость о похищении у пенсионерки 350 миллионов рублей
Снотворные препараты снижают очистку мозга от токсинов
Как обновить бабушкин интерьер, не потратив ни копейки
Рис и курица в духовке: простой рецепт для ужина
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.