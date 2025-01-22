Как городской шум разрушает здоровье: как минимизировать его негативное влияние

3:38 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Жизнь в мегаполисе сопровождается постоянным шумом — от звуков техники до грохота строительных инструментов. Наш организм, не приспособленный к столь интенсивным звуковым воздействиям, часто страдает от этих раздражителей. Разберём, как шум влияет на здоровье и как снизить его вредное воздействие.

Фото: 500px.com/photo by Sascha Kohlmann, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Девушка в наушниках

Что такое шум и когда он становится вредным

Шум — это нежелательные звуки, которые вызывают дискомфорт или вредят организму. Например, рок-концерт может быть приятным, если обеспечена качественная акустика, но ежедневный грохот перфоратора превращается в источник раздражения.

Согласно данным ВОЗ, безопасным уровнем считается шум до 85 дБ. Всё, что выше, при продолжительном воздействии наносит вред слуху и другим системам организма. Для сравнения: уровень шума от пылесоса — 80 дБ, а на рок-концерте он может достигать 100 дБ. Даже звуки средней интенсивности (65-90 дБ) при длительном воздействии провоцируют раздражительность, неврозы и нарушения умственной деятельности.

Какие заболевания вызывает шум

Постоянное воздействие громких звуков может привести не только к потере слуха, но и к следующим проблемам:

Нарушения нервной системы: хронический стресс, тревожные расстройства.

Сердечно-сосудистые заболевания: повышенное давление, тахикардия.

Ухудшение когнитивных функций: снижение памяти, ухудшение концентрации.

Расстройства сна: бессонница, ночные кошмары.

Снижение иммунитета: частые болезни, истощение организма.

Особенно уязвимы дети и подростки. У них воздействие шума может приводить к раздражительности, агрессии и ухудшению успеваемости.

Как защитить себя от шума

В условиях большого города полностью оградить себя от шума сложно, но есть способы минимизировать его влияние:

Домашняя звукоизоляция

Установите плотные шторы и уплотнители на окна и двери.

Разместите шкафы и стеллажи вдоль стен для дополнительной звукоизоляции.

Используйте ковролин для защиты от шума снизу.

Тихая техника: выбирайте бытовые приборы с минимальным уровнем шума, если они работают длительное время

На работе

Используйте беруши или специальные наушники.

Соблюдайте технику безопасности, особенно на шумных производствах.

Медицинская профилактика

При первых признаках ухудшения здоровья, таких как звон в ушах или бессонница, обратитесь к врачу.

Рекомендованные препараты

Для снижения последствий воздействия шума могут быть полезны следующие средства:

Фолиевая кислота (B9): поддерживает работу сердечно-сосудистой системы.

поддерживает работу сердечно-сосудистой системы. Витамин B12: улучшает состояние нервной системы и слухового нерва.

улучшает состояние нервной системы и слухового нерва. Омега-3: стимулирует мозговую деятельность, укрепляет иммунитет.

стимулирует мозговую деятельность, укрепляет иммунитет. Афобазол: помогает справиться с раздражительностью, тревогой и нарушениями сна.

Важно: перед применением препаратов обязательно проконсультируйтесь с врачом.

Итог

Шумовое загрязнение — серьёзная проблема, которая негативно влияет на здоровье. Предотвратить его последствия гораздо проще, чем лечить. Используйте доступные методы защиты, следите за своим самочувствием и не забывайте о регулярных медицинских обследованиях.

Уточнения

Здоро́вье у человека — состояние полного физического, душевного и социального благополучия, а не только отсутствие болезней и физических дефектов.

